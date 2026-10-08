Hamar végét ért a sanghaji torna a születésnapos Marozsán számára

A sanghaji 1000-es verseny (lánykori nevén mestertorna) első fordulójában a születésnapját ünneplő Marozsán Fábián számára ismeretlen ellenféllel találkozott, Zachary Svajdával ugyanis még sosem hozta össze a sors profi pályafutása során. A 23 éves amerikai elleni csata első játszmájában a magyar játékos húzta a rövidebbet: 2:2-nél semmire bukta el adogatójátékát, és hiába kapaszkodott, a kilencedik gémben már a játszmában maradásért kellett szerválnia. Mivel Svajda második bréklabdáját is kihasználta, 6:3-mal övé lett a szett – mindössze 28 perc kellett hozzá.

A második felvonás sem alakult jobban Marozsán számára: az első adogatójátékát ugyan semmire nyerte, a másodiknál viszont ismét bréklehetőséget adott Svajdának, aki szokása szerint élt is vele. Az amerikai 5:3-as vezetésénél aztán „beleszundikált” a meccsbe, s ennyi pontosan elég volt honfitársunknak: harmadik próbálkozásra elvette ellenfele szervagémjét, majd hozta a sajátját, s ugyan 6:5-nél három meccslabdát is hárítania kellett, de végül sikerült rövidítésre mentenie a játszmát. Ott viszont nem sok babér termett neki, Svajda három minibréket is csinált, s 6:3, 7:6-ra megnyerte a mérkőzést.

ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ

Egyes, 1. forduló

Zachary Svajda (amerikai)–Marozsán Fábián 6:3, 7:6 (7–2)