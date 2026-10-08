Nemzeti Sportrádió

Hamar végét ért a sanghaji torna a születésnapos Marozsán számára

V. H. L.V. H. L.
2026.10.08. 11:01
null
Fotó: Getty Images
Címkék
Zachary Svajda ATP 1000 Sanghaj Marozsán Fábián
A tavalyi versennyel ellentétben nem élte túl az első fordulót a sanghaji 1000-es tornán Marozsán Fábián: éljátékosunk 6:3, 7:6-os vereséget szenvedett a rendkívül összeszedetten teniszező amerikai Zachary Svajdától.

A sanghaji 1000-es verseny (lánykori nevén mestertorna) első fordulójában a születésnapját ünneplő Marozsán Fábián számára ismeretlen ellenféllel találkozott, Zachary Svajdával ugyanis még sosem hozta össze a sors profi pályafutása során. A 23 éves amerikai elleni csata első játszmájában a magyar játékos húzta a rövidebbet: 2:2-nél semmire bukta el adogatójátékát, és hiába kapaszkodott, a kilencedik gémben már a játszmában maradásért kellett szerválnia. Mivel Svajda második bréklabdáját is kihasználta, 6:3-mal övé lett a szett – mindössze 28 perc kellett hozzá.

A második felvonás sem alakult jobban Marozsán számára: az első adogatójátékát ugyan semmire nyerte, a másodiknál viszont ismét bréklehetőséget adott Svajdának, aki szokása szerint élt is vele. Az amerikai 5:3-as vezetésénél aztán „beleszundikált” a meccsbe, s ennyi pontosan elég volt honfitársunknak: harmadik próbálkozásra elvette ellenfele szervagémjét, majd hozta a sajátját, s ugyan 6:5-nél három meccslabdát is hárítania kellett, de végül sikerült rövidítésre mentenie a játszmát. Ott viszont nem sok babér termett neki, Svajda három minibréket is csinált, s 6:3, 7:6-ra megnyerte a mérkőzést.

ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ
Egyes, 1. forduló
Zachary Svajda (amerikai)–Marozsán Fábián 6:3, 7:6 (7–2)

 

Zachary Svajda ATP 1000 Sanghaj Marozsán Fábián
Legfrissebb hírek

Marozsán Fábián elégedetlen a jelenlegi világranglista-helyezésével

Tenisz
Tegnap, 10:38

Bondár öt helyet javított, Marozsán hármat rontott a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.09.28. 09:55

Marozsán kikapott a negyeddöntőben a meglepetésembertől

Tenisz
2026.09.27. 10:08

Marozsán hosszú csatát nyert meg, ott van a nyolc között a hangcsoui teniszversenyen

Tenisz
2026.09.25. 12:20

Marozsán Fábián sima győzelemmel kezdett Hangcsouban

Tenisz
2026.09.24. 10:44

Marozsán egy, Udvardy tíz helyet javított a tenisz-világranglistán

Tenisz
2026.09.21. 11:10

Davis-kupa: Marozsán két szettben legyőzte az időnként villogó Van Herckket, vezetünk Luxemburg ellen

Tenisz
2026.09.18. 19:57

A Luxemburg elleni csatából szinte csak jól jöhetünk ki a Davis-kupa-osztályozón

Tenisz
2026.09.18. 10:56