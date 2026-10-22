Marozsán nem állt ki Bublik ellen Almatiban

Marozsán Fábián nem állt ki a nyolcaddöntőre az Almatiban zajló, egymillió dollár (347.8 millió forint) összdíjazású kemény pályás férfi tenisztornán.
A világranglistán 64. magyar játékos a keddi nyitó körben 7:5, 7:6 (7–4)-re megverte a hazai közönség előtt szereplő Tyimofej Szkatovot (201.). A csütörtöki folytatásban egy újabb kazah teniszező, a harmadik helyen kiemelt és a világranglistán 19. Alekszandr Bublik következett volna, de Marozsán nem sokkal a kezdés előtt jelezte, hogy gyomorproblémák miatt visszalép a meccstől.
A Vasas SC 27 éves sportolója tavaly negyeddöntős volt Kazahsztán legnagyobb városában.
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