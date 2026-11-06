Piros Zsombor a negyeddöntőben búcsúzott Pozsonyban

A jelenleg 101. Piros – aki hivatalosan hétfőtől lesz a top 100 tagja – a cseh Dalibor Svrcinától kapott ki 4:6, 6:0, 6:4-re pénteken.

A férfitornákat szervező ATP 1973-ban vezette be a világranglistát, és a 27 éves Piros Zsombor tizedik magyarként szerepel majd a száz között. Korábban a férfiaknál Szőke Péternek, Baranyi Szabolcsnak, Taróczy Balázsnak, Kuhárszky Zoltánnak, Noszály Sándornak, Sávolt Attilának, Fucsovics Mártonnak, Balázs Attilának és Marozsán Fábiánnak sikerült bejutnia a közvetlen világelitbe.