Szőnyegre, magyar! – avagy aranyak és botrány a budapesti birkózó-vb-n

Ha már 1984-ben széttörték a szocialista blokk (mínusz Románia) sportolóinak Los Angeles-i olimpiai álmait, az újabb olimpiai ciklus felénél bombaerős magyar válogatott készült a világ meghódítására. Benne a rutinos menők (Bíró László, Balla József, Sipos Árpád vagy Gáspár Tamás) és feltörekvő fiatalok (Komáromi Tibor, Sike András, Klauz László), a kapitányi hídon pedig Hegedüs Csaba, akinek a munkáját a Müller Ferdinánd, Szőnyi János (kötöttfogás), Maróthy István, Tóth Lajos (szabadfogás) kvartett segítette.

Az 1982-ben átadott Budapest Sportcsarnok sok nagy csatát megélt már, szinte napra egy évvel korábban itt rendezték az előző szabadfogású vb-t is (Balla József ezüstje révén maradt is otthon érem), az 1986-os „nagy” világbajnokság azonban hangulatában és színvonalában ezek közül is kiemelkedett. Nem beszélve a záró napi Komáromi–Daras botrányról… de menjünk sorjában!

„Olyan sportembereket adott kezembe a sors, akik az edzéseken soha nem azt nézik, mikor fordít hátat az edző, és akkor nem kell csinálni semmit – mondta a rajt előtt a rá jellemző pátosszal Hegedüs Csaba szövetségi kapitány, korábbi olimpiai, világ- és Európa-bajnok. – Hanem olyan erősen felhangolt lelkű fiatalembereket, akik nem egyszerűen szeretnének, hanem nagyon akarnak sikert elérni. Mi tudjuk azt, hogyha teljesen megtelik is a Budapest Sportcsarnok, akkor is csak a felénk áradó rokonszenv egy részét élvezhetjük. Mi tökéletesen tisztában vagyunk azzal, hogy a magyar sportmozgalomnak nagy nemzetközi sikerekre van szüksége ahhoz, hogy a hétköznapi testedzés előtt is legyen példa, vonzerő. Mert ha nincs magyar világbajnokkajak-kenuban, birkózásban, vívásban, öttusában és a többi fontos ágazatban, mi is vonzaná akkor a fiatalokat az egészségesebb életmódra, a teljesítmény gyönyöréhez… Ez a csapat tisztában van a maga, a vb-n is túlmutatófelelősségével.”

Komáromi Tibor az egész vb egyik legnagyobb egyénisége volt (Fotó: Képes Sport)

Szabadfogású fiaink hagyományosan kisebb teherrel a vállukon léptek szőnyegre, a Népsport Szekeres István vezette szakavatott stábja is tudta, mire iszik a kuncsaft, a szabadfogást napi egy, a kötöttet már kér oldalon tálalták a kollégák.

Ehhez képest Bíró László majdnem csodát tett. A Fradi 48 kilós zsenije nyert már Eb-t úgy, hogy egyetlen pontocska választotta el a technikai tusvereségtől, amikor betusolta szovjet riválisát, most viszont a döntőig feltörölte a BS padlóját az ellenfelekkel, és a dél-koreai Li Jae Szik ellen is öt ponttal vezetett, amikor „leoltották a villanyt”. „A nyerőszéria a döntő félidejéig tartott, az utolsó nap utolsó három percéig, és akkor visszájára fordult minden, akármire tett is Bíró Laci, mindig a másik jött be, a megnyertnek hitt aranyból feledhetetlen nagy csatában ezüst lett…” – írta a Képes Sportban Szegő András.

Bezzeg a kötöttfogásban! Bomba erős magyar csapat készülődött, egy duplázóval, hiszen az 52 kilós Tihanics Tibor már szabadfogásban is indult (ott 8. lett, kötöttben végül helyezetlenül zárt). Kezdettől látszott, hogy az előző évi kolbotni vb-n ezüstérmes, 1984-es Európa-bajnok Gáspár Tamás (100 kg) és az áprilisban Eb-arannyal berobbanó, 22 éves Komáromi Tibor (82 kg) viheti a legtöbbre, mindketten ellentmondást nem tűrő határozottsággal meneteltek az arany felé.

Gáspár Tamás a vb-dobogó tetején (Fotó: Képes Sport)

Gáspár esetében becsúszott egy kettős vereség az amerikai Koslowski ellen (inkább a rivális állt közelebb a győzelemhez…), ám a folytatásban már nem ismert könyörületet. A döntőben a román Vasile Andrei mintha rendelésre érkezett volna, hiszen őt Gáspár ekkor már időtlen idők óta mindig megverte – nem volt ez másként a BS-ben sem. Öt év, Tóth István 1981-es aranya után nyert ismét világbajnoki címet a magyar birkózásnak!

„Tíz évet vettem el az életedből – mondta a boldog győztes edző-édesapjának, Gáspár Ferencnek. – Régen vártam erre, ez életem legszebb napja. Egyben persze gyógyszer is, hogy azt a bizonyos tíz évet visszahozzam…”

Komáromit Hegedüs Csaba már a döntője előtt a világbajnokság legnagyobb egyéniségének nevezte. Az aranyért a lengyel Bogdan Daras jutott a Ferencváros 82 kilós klasszisának, kemény, de nem megemészthetetlen falat. Előbb kétszer a lengyelt küldték le térdelőbe, majd kétszer Komáromit, és a közönség már ezt sem viselte valami jókedvűen – más kérdés, hogy a parterekből egyik birkózó sem tudott pontot szerezni. „Hátra van még jó másfél perc, amikor ki kell jönnie a magyar Európa-bajnok fizikai fölényének. A bírók nem engedik. Alig néhány minutum múltán mind a kettőjüket figyelmeztetik, hogy leléptetik őket. És még több mint egy perc van hátra, amikor ezt csakugyan meg is teszik. Az a kifejezés, hogy a közönség csalódott, igencsak enyhe jelző. Füttykoncert, heves tiltakozás a válasz. A magyar öltözőben szinte mindenki sír, úgy fogadják Komáromit, aki ugyancsak könnyezve érkezik meg…” – értetlenkedett a Népsport is.

A Népsport és a Képes Sport kiemelt terjedelemben foglalkozott a birkózó-vb-vel

Na persze a magyar rendezővel ezt mégsem lehet megcsinálni, hosszú is volt a döntő utáni este, másnap pedig a hangosbemondó a BS-ben bejelentette, hogy Milan Ercegannak, a FILA (a Nemzetközi Birkózószövetség akkori neve) elnökének személyes döntése alapján a 82 kilósok súlycsoportjában Komáromi Tibor és Bogdan Daras aranyérmet kap… „Leírhatatlan a hangzavar. Ismét boldogságban úszik a Budapest Sportcsarnok…”

Ráadásul épp előtte bejelentették, hogy döntetlen végeredménynél január elsejétől bevezetik a hosszabbítást – kettős leléptetésnél viszont törlik a versenyzők eredménysorát. Mivel 82 kg-ban a bronzmeccs is így zárult, az ötödik helyezett lett volna aranyérmes, ha a versenyt nem 1986 októberében, hanem 1987 januárjában rendezik…

A birkózóvilág persze így is zúgolódott, a jegyzőkönyvekbe nem is első, hanem második helyen került be a Komáromi, Daras duó, de legalább a lelátón megnyugodtak a kedélyek. Ez sem mindegy.

Emlékeztető

24. SZABADFOGÁSÚ ÉS 34. KÖTÖTTFOGÁSÚ BIRKÓZÓ-VB

1986. október 19–26., Budapest Sportcsarnok

A győztesek és a magyarok helyezései

Szabadfogás. 48 kg. Világbajnok: Li Jae Szik (Dél-Korea), 2. BÍRÓ LÁSZLÓ. 52 kg. Vb: Kim Jong Szik (Dél-Korea), …8. Tihanics Tibor. 57 kg. Vb: Szergej Bjeloglazov (Szovjetunió), …6. Németh Sándor. 62 kg. Vb: Hazar Iszajev (Szovjetunió), …9. Orbán József. 68 kg. Vb: Arszen Fadzajev (Szovjetunió), …9. Szalontai Zoltán. 74 kg. Vb: Raúl Cascaret (Kuba), …Gulyás István helyezetlen. 82 kg. Vb: Vlagyimir Modoszjan (Szovjetunió), …Dvorák László helyezetlen. 90 kg. Vb: Maharbek Hadarcev (Szovjetunió), …6. Tóth Gábor. 100 kg. Vb: Aszlan Hadarcev (Szovjetunió), …4. Robotka István. 130 kg. Vb: Bruce Baumgartner (Egyesült Államok), …5. Balla József

Kötöttfogás. 48 kg. Világbajnok: Mahaddin Allahvergyijev (Szovjetunió), …10. Vadász Csaba. 52 kg. Vb: Szergej Gyugyajev (Szovjetunió), …Tihanics Tibor helyezetlen. 57 kg. Vb: Emil Ivanov (Bulgária), …7. Sike András. 62 kg. Vb: Kamandar Madzsidov (Szovjetunió), …4. Sipos Árpád. 68 kg. Vb: Levon Dzsulfalakjan (Szovjetunió), …10. Dudás Tibor. 74 kg. Vb: Mihail Mamiasvili (Szovjetunió), …Takács János helyezetlen. 82 kg. Vb: KOMÁROMI TIBOR és Bogdan Daras (Lengyelország). 90 kg. Vb: Andrzej Malina (Lengyelország), …5. Szegvári Lajos. 100 kg. Vb: GÁSPÁR TAMÁS. 130 kg. Vb: Tomas Johansson (Svédország), …3. KLAUZ LÁSZLÓ