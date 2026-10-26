Heti légiósprogram: Liverpool–Chelsea után Liverpool–Arsenal

OKTÓBER 26., HÉTFŐ
CIPRUS
Cyprus League
17.00: Nea Szalamina–Pafosz
Nea Szalamina: Kovács Dániel
18.00: AEK Larnaca–Omonia Nicosia
Omonia Nicosia: Loic Nego
DÁNIA
Superliga
19.00: FC Köbenhavn–Odense
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
ROMÁNIA
Superliga
19.00: Sepsi OSK–Universitatea Craiova
Sepsi: Sigér Dávid
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
17.00: Rizespor–Trabzonspor
Rizespor: Mocsi Attila
19.30: Galatasaray–Fenerbahce
Galatasaray: Sallai Roland
OKTÓBER 27., KEDD
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, nyolcaddöntő
18.00: Austria Wien–Hartberg
Hartberg: Pécsi Ármin
18.00: First Vienna–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
HOLLANDIA
Holland Kupa, 3. forduló
18.45: Excelsior 31–Den Haag
Den Haag: Bárány Donát
LENGYELORSZÁG
Lengyel Kupa, 3. forduló
17.30: Motor Lublin–Raków Czestochowa
Raków: Molnár Ádin
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 2. forduló
18.00: RW Essen–RB Leipzig
Leipzig: Willi Orbán
20.45: 1. FC Köln–Union Berlin
Union: Schäfer András
PORTUGÁLIA
Ligakupa, negyeddöntő
21.15: Sporting–Marítimo
Marítimo: Szalai Gábor
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
14.00: Csíkszereda–Bihor
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
SPANYOLORSZÁG
Király-kupa, 2. forduló
19.45: Castellonense–Almería
Almería: Yaakobishvili Áron
21.00: Manacor–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
OKTÓBER 28., SZERDA
ANGLIA
Ligakupa, nyolcaddöntő
20.45: Bournemouth–Aston Villa
Bournemouth: Tóth Alex
21.00: Liverpool–Chelsea
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Osztrák Kupa, nyolcaddöntő
18.00: Bregenz–Salzburg
Salzburg: Redzic Damir
CSEHORSZÁG
Mol Cseh Kupa, nyolcaddöntő
18.30: Sparta Praha–Baník Ostrava
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
Csütörtök, 0.30: New England Revolution–New York Red Bulls
New England: Gazdag Dániel
Csütörtök, 0.30: Inter Miami–FC Cincinnati
Miami: Pintér Dániel
Csütörtök, 0.30: Toronto FC–DC United
Toronto: Sallói Dániel
GÖRÖGORSZÁG
Görög Kupa, alapszakasz
19.30: PAOK–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
NÉMETORSZÁG
Német Kupa, 2. forduló
18.00: Jeddeloh–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
18.00: Freiburg–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
14.00: Minerul Lupeni–Poli Temesvár
Temesvár: Huszti András
SZERBIA
Szerb Kupa, 2. forduló
13.00: Szloven Ruma–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Kassa–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.00: Nafta Lendva–Aluminij
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
OKTÓBER 29., CSÜTÜRTÖK
DÁNIA
Dán Kupa, nyolcaddöntő
13.30: Aarhus Fremad–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
HOLLANDIA
Holland Kupa, 3. forduló
21.00: Groningen–Emmen
Groningen: Csinger Márk
PORTUGÁLIA
Ligakupa, negyeddöntő
19.45: Braga–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás
ROMÁNIA
Román Kupa, csoportkör
16.00: Concordia–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
18.30: Hammarby–Sirius
Sirius: Vancsa Zalán
OKTÓBER 30., PÉNTEK
AUSZTRIA
Bundesliga
19.30: Grazer AK–Hartberg
Hartberg: Pécsi Ármin
BELGIUM
Jupiler Pro League
20.45: Zulte-Waregem–FC Bruges
Waregem: Átrok Zalán
BULGÁRIA
Parva Liga
16.00: CSZKA 1948 Szófia–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Karmiotissza–Olympiakosz Nicosia
Olympiakosz: Tamás Márk
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
20.00: Roda–AZ II
AZ: Kovács Bendegúz
IRÁN
Persian Gulf Pro League
13.00: Nasszaji Mazandaran–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel
ROMÁNIA
Superliga
19.30: Rapid Bucuresti–Csíkszereda
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Horváth Artúr, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
SPANYOLORSZÁG
La Liga
21.00: Villarreal–Espanyol
Villarreal: Gulácsi Péter
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Konyaspor–Galatasaray
Konyaspor: Tóth Rajmund
Galatasaray: Sallai Roland
OKTÓBER 31., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
16.00: Bournemouth–Leeds United
Bournemouth: Tóth Alex
Championship (II. osztály)
16.00: Burnley–Portsmouth
Portsmouth: Kosznovszky Márk
16.00: West Ham United–West Bromwich Albion
WBA: Callum Styles
16.00: Swansea City–Blackburn Rovers
Blackburn: Tóth Balázs
AUSZTRIA
2. Liga (II. osztály)
18.30: Wacker Innsbruck–Austria Wien II
Austria Wien II: Polonkai Noel
AZERBAJDZSÁN
Premier League
14.30: Gabala–Qarabag
Qarabag: Várkonyi Bence
BELGIUM
Jupiler Pro League
20.45: Anderlecht–Westerlo
Westerlo: Balogh Botond
Challenger Pro League (II. osztály)
20.00: FC Bruges II–Hasselt
FC Bruges II: Ostoici Stefan
CIPRUS
Cyprus League
18.00: Omonia Nicosia–AEL Limasszol
Omonia Nicosia: Loic Nego
CSEHORSZÁG
Chance Liga
18.00: Sigma Olomouc–Brno
Sigma: Baráth Péter
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.00: Guingamp–Saint-Étienne
Saint-Étienne: Csongvai Áron
HOLLANDIA
Eredivisie
21.00: Ajax–AZ Alkmaar
AZ: Kovács Bendegúz
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Schalke 04–RB Leipzig
Leipzig: Willi Orbán
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Kaiserslautern–Hertha BSC
Hertha: Dárdai Márton
13.00: Wolfsburg–Osnabrück
Wolfsburg: Dárdai Bence
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály)
10.00: ASA Marosvásárhely–Unirea Slobozia
Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
Unirea: Bobál Gergely
10.00: CSC Dumbravita–Poli Temesvár
Temesvár: Huszti András
10.00: CSM Olimpia–Selimbar
CSM Olimpia: Vida Kristopher
SPANYOLORSZÁG
La Liga 2 (II. osztály)
16.15: Eibar–Almería
Almería: Yaakobishvili Áron
SVÁJC
Super League
18.00: St. Gallen–Servette
St. Gallen: Csoboth Kevin
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
14.00: Kocaelispor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
NOVEMBER 1., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
17.30: Liverpool–Arsenal
Liverpool: Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik
AUSZTRIA
Bundesliga
14.30: Salzburg–Lustenau
Salzburg: Redzic Damir
17.00: Austria Wien–Rapid Wien
Rapid Wien: Bolla Bendegúz
AZERBAJDZSÁN
Premier League
12.00: Samahi–Neftci Baki
Neftci: Skribek Alen
BELGIUM
Jupiler Pro League
19.15: Charleroi–La Louviére
La Louviére: Gruber Zsombor, Kovács Mátyás
CIPRUS
Cyprus League
15.00: Arisz–Anorthoszisz
Arisz: Szakos Bence
Anorthoszisz: Kiss Tamás
16.00: Omonia Május 29.–Nea Szalamina
Nea Szalamina: Kovács Dániel
CSEHORSZÁG
Chance Liga
18.00: Bohemians–Sparta Praha
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
22.30: Atlanta United–Toronto FC
Toronto: Sallói Dániel
Hétfő, 1.00: New England Revolution–Inter Miami
New England: Gazdag Dániel
Miami: Pintér Dániel
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga
18.00: Panathinaikosz–AEK Athén
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
HOLLANDIA
Eredivisie
12.15: Zwolle–Den Haag
Den Haag: Bárány Donát
16.45: Groningen–Sparta Rotterdam
Groningen: Csinger Márk
HORVÁTORSZÁG
HNL
18.00: Lokomotiva Zagreb–NK Osijek
Osijek: Bakti Balázs
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
15.30: Union Berlin–1. FC Köln
Union: Schäfer András
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Greuther Fürth–Holstein Kiel
Fürth: Keresztes Krisztián
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
19.00: Marítimo–Santa Clara
Marítimo: Szalai Gábor
19.00: Academico Viseu–Rio Ave
Rio Ave: Nikitscher Tamás
21.30: Braga–Famalicao
Famalicao: Szűcs Tamás
ROMÁNIA
Superliga
14.00: Otelul–Sepsi OSK
Sepsi: Sigér Dávid
SZERBIA
Szuperliga
15.00: OFK Beograd–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Besztercebánya–Dunaszerdahelyi AC
Besztercebánya: Szánthó Regő
DAC: Tuboly Máté
SZLOVÉNIA
Prva Liga
17.30: Celje–Nafta Lendva
Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
NOVEMBER 2., HÉTFŐ
DÁNIA
Superliga
19.00: Sonderjyske–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
18.00: Zaglebie Lubin–Korona Kielce
Zaglebie: Szabó Levente
20.30: Raków Czestochowa–Pogon Szczecin
Raków: Molnár Ádin
Pogon: Molnár Rajmund, Szalai Attila