Csaknem két hónapra kidőlt Xavi Espart, a Barcelona hátvédje
Már a 30. percben le kellett cserélni Xavi Espartot, a Barcelona balhátvédjét a vasárnapi el Clásicón. A fiatal spanyol Aurélien Tchouaménitől kapott egy rúgást korábban, majd jelezte az orvosi stábnak, hogy nem tudja folytatni – a helyére Alejandro Balde érkezett.
A Barcelona most hivatalos közleményt is kiadott a játékosról, aki a jobb bokájában szenvedett szindezmózissérülést. A katalánok szerint a várható felépülési ideje 7 hét.
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)
Barcelona, Camp Nou, 62 055 néző. Vezette: J. Martínez
Barcelona: J. García – Espart (Balde, 30.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López (F. de Jong, 74.) – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 86.), Gordon (Adeyemi, 85.). Vezetőedző: Hansi Flick
Real Madrid: Lunyin – Valverde (Dumfries, 62.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (Alexander-Arnold, 90+4.), Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 81.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Espí, 90+4.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Raphinha (61.), ill. K. Mbappé (41., 87.)