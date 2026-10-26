Nemzeti Sportrádió

Csaknem két hónapra kidőlt Xavi Espart, a Barcelona hátvédje

L. M.L. M.
2026.10.26. 14:17
A jobb bokájával vannak gondok Xavi Espartnak (Fotó: Getty Images)
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Real Madrid Xavi Espart Barcelona el Clásico bokasérülés
Várhatóan hét hétig nélkülöznie kell a Barcelonának Xavi Espartot, miután a fiatal hátvéd bokasérülést szenvedett a Real Madrid elleni bajnokin.

Már a 30. percben le kellett cserélni Xavi Espartot, a Barcelona balhátvédjét a vasárnapi el Clásicón. A fiatal spanyol Aurélien Tchouaménitől kapott egy rúgást korábban, majd jelezte az orvosi stábnak, hogy nem tudja folytatni – a helyére Alejandro Balde érkezett.

A Barcelona most hivatalos közleményt is kiadott a játékosról, aki a jobb bokájában szenvedett szindezmózissérülést. A katalánok szerint a várható felépülési ideje 7 hét.

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A Barca nem játszott jól, és bár Raphinha még egyenlíteni tudott, végül a vendég fővárosiak győztek az idény első el Clásicóján.

SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
Barcelona–Real Madrid 1–2 (0–1)
Barcelona, Camp Nou, 62 055 néző. Vezette: J. Martínez
Barcelona: J. García – Espart (Balde, 30.), Cubarsí, G. Martín, J. Cancelo – Pedri, Rodri, Fermín López (F. de Jong, 74.) – Yamal, Raphinha (Gabriel Jesus, 86.), Gordon (Adeyemi, 85.). Vezetőedző: Hansi Flick
Real Madrid: Lunyin – Valverde (Dumfries, 62.), I. Konaté, Huijsen, Cucurella – Güler (Alexander-Arnold, 90+4.), Tchouaméni, Bernardo Silva (Camavinga, 81.), Jude Bellingham, Y. Diomandé (Espí, 90+4.) – K. Mbappé. Vezetőedző: José Mourinho
Gólszerző: Raphinha (61.), ill. K. Mbappé (41., 87.)

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