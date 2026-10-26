Csaknem két hónapra kidőlt Xavi Espart, a Barcelona hátvédje

Már a 30. percben le kellett cserélni Xavi Espartot, a Barcelona balhátvédjét a vasárnapi el Clásicón. A fiatal spanyol Aurélien Tchouaménitől kapott egy rúgást korábban, majd jelezte az orvosi stábnak, hogy nem tudja folytatni – a helyére Alejandro Balde érkezett.

A Barcelona most hivatalos közleményt is kiadott a játékosról, aki a jobb bokájában szenvedett szindezmózissérülést. A katalánok szerint a várható felépülési ideje 7 hét.