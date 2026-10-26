Egy percig sem tartott a döntő, Vitek Dárius ezüstérmes lett a birkózó-vb-n

Meggyűlt a bajunk eddig az irániakkal Asztanában, hiszen a nyitó napon Fritsch Róbert (77 kg) Ali Oszkutól, Lévai Zoltán (82 kg) Gholamreza Farohiszendzsanitól kapott ki.

Szépíthetünk-e a mérlegünkön? Ez volt a legfőbb kérdés hétfőn helyi idő szerint este a Barisz Arénában, hiszen Vitek Dárius (130 kg) és Váncza István (72 kg) is iráni versenyzővel nézett farkasszemet. Nem akárhol, a döntőben!

Vitek fantasztikus sorozatot állított be azzal, hogy idáig eljutott: sorozatban harmadik alkalommal birkózik döntőt világversenyen: a tavalyi zágrábi vb-n és az idei tiranai Eb-n is ezüstérmet szerzett. Egy évvel ezelőtt ugyancsak iráni klasszissal került szembe, akkor Amin Mirzazadeh tulajdonképpen sima meccsen nyert.

Ezúttal nem őt hozták el az irániak, hanem a kétszeres U23-as világbajnok, felnőtt Ázsia-bajnok Fardin Hedajatit, aki még honfitársánál is veszélyesebbnek tűnt, úgy menetelt döntőbe, hogy riválisai pontot sem csináltak rajta.

Sajnos nagyon simán alakult a döntő, Hedajati kilenc másodperc után kitolta Viteket, majd levitte, ahonnan kétszer megpörgette. Ahogy felálltak, rögtön nekirontott a magyarnak, még egyszer kitolta, ami azt jelentette, hogy 42 másodperc alatt 8:0-ra, technikai tussal nyert. Vitek Dárius tehát újabb vb-ezüstérmet tudhat magáénak.

„Nagyon erős volt az iráni. A terv az volt, hogy kihúzom az első menetet, arra számítva, hogy a második három percre elfárad. Sajnos ez nem jött össze. Nem vagyok boldog, de ha őszinte akarok lenni, előre lehet aláírtam volna, hogy megint döntőt birkózhatok. Annak viszont nem örülök, hogy ilyen hamar vége lett a meccsnek, de ez van. Összességében úgy érzem, jó úton járok, alapvetően nagy eredménynek érzem, hogy egymás után háromszor döntőzhettem” – értékelt Vitek az eredményhirdetést követően.

A folytatásban Váncza Istvánnak szurkolhattunk még a mai programban, ő 4:0-s pontozással kikapott.