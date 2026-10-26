Nemzeti Sportrádió

Gézai piramisok: a hétvége hőseként ünneplik Turi Géza Dávidot a Grimsbynél

K. Zs.K. Zs.
2026.10.26. 13:37
Turi Géza Dávid öröme sikeres tizenegyese után az MU elleni tavalyi Ligakupa-mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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Turi Géza Dávid Feröer Grimsby Town
Ritkán kalandozunk az angol negyedosztályú labdarúgó-bajnokságban (League Two), de ha szembejön egy olyan vizuális remekmű, mint amilyet Turi Géza Dávid hétvégi játéka ihletett, akkor érdemes bekukkantanunk.

Turi Géza Dávid 2025 januárja óta a Grimsby Town játékosa; tavaly ősszel már részese volt egy hangos sikernek – csapata tizenegyesekkel kiejtette a Manchester Unitedet a Ligakupából –, szombaton pedig azért tett sokat, hogy klubja lezárjon egy nagyon rossz sorozatot. A magyar-feröeri kettős állampolgárságú középpályás a Gillingham ellen 4–1-re megnyert idegenbeli bajnokin gólt rúgott, gólpasszt adott, összes párharcát megnyerte, ő lett a meccs embere; ebből az alkalomból készítették az alábbi illusztrációt a csapat játékát elemző podcast munkatársai.

A Grimsby Town sorozatban öt mérkőzést vesztett el, majd következett egy döntetlen – ennek a bajnoki vesszőfutásnak vetett véget a csapat a Gillingham ellen. A két együttes 17-17 ponttal a 11. és a 12. helyet foglalja el a tabellán, a kiesőzóna öt-, a feljutással kecsegtető osztályozós sáv kétpontnyira van tőlük, de egyelőre felesleges számolgatni, a 46 fordulóból csupán 13 ment le.

A kettős állampolgár Turi Géza Dávidnak – aki kapus édesapja, az annak idején két feröeri bajnoki címet szerző Turi Géza nyomdokain lépked felfelé a helyi futballban – ez volt a második bajnoki gólja Grimsbybe igazolása óta, és ugyanennyinél tart a feröeri válogatottban is (amelyben tavalyi bemutatkozása óta 13-szor lépett pályára).

 

 

Turi Géza Dávid Feröer Grimsby Town
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