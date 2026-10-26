Gézai piramisok: a hétvége hőseként ünneplik Turi Géza Dávidot a Grimsbynél

Turi Géza Dávid 2025 januárja óta a Grimsby Town játékosa; tavaly ősszel már részese volt egy hangos sikernek – csapata tizenegyesekkel kiejtette a Manchester Unitedet a Ligakupából –, szombaton pedig azért tett sokat, hogy klubja lezárjon egy nagyon rossz sorozatot. A magyar-feröeri kettős állampolgárságú középpályás a Gillingham ellen 4–1-re megnyert idegenbeli bajnokin gólt rúgott, gólpasszt adott, összes párharcát megnyerte, ő lett a meccs embere; ebből az alkalomból készítették az alábbi illusztrációt a csapat játékát elemző podcast munkatársai.

NEW EP @3Fishontheshirt Great Pyramids of Geza 🇫🇴 ASSIST | GOAL | MOTM 🥇 We analyse the key moments ⚽ Full Gills 4-1 reaction 🥅 Goals review 🏆 FA Cup News 📊 League 2 Round Up 🎙️ BBC Fans Panel And MORE! 🐟🐟🐟 https://t.co/kCfFBUR4IO… #gtfc SUBSCRIBE #gtfc #utm — 3 FISH on the SHIRT - Grimsby Town Podcast (@3Fishontheshirt) October 25, 2026

Geza David Turi #gtfc #utm 🐟🐟🐟 @3fishontheshirt https://t.co/czRh8x8VRM — 3 FISH on the SHIRT - Grimsby Town Podcast (@3Fishontheshirt) October 24, 2026

A Grimsby Town sorozatban öt mérkőzést vesztett el, majd következett egy döntetlen – ennek a bajnoki vesszőfutásnak vetett véget a csapat a Gillingham ellen. A két együttes 17-17 ponttal a 11. és a 12. helyet foglalja el a tabellán, a kiesőzóna öt-, a feljutással kecsegtető osztályozós sáv kétpontnyira van tőlük, de egyelőre felesleges számolgatni, a 46 fordulóból csupán 13 ment le.

A kettős állampolgár Turi Géza Dávidnak – aki kapus édesapja, az annak idején két feröeri bajnoki címet szerző Turi Géza nyomdokain lépked felfelé a helyi futballban – ez volt a második bajnoki gólja Grimsbybe igazolása óta, és ugyanennyinél tart a feröeri válogatottban is (amelyben tavalyi bemutatkozása óta 13-szor lépett pályára).