Videoton: a klub szerződést bontott Pető Tamással, Bekő Balázs az új vezetőedző

„Közös megegyezéssel távozik csapatunk vezetőedzői pozíciójából Pető Tamás – írja a vidi.hu. – Az 52 éves szakember 2025 novemberében tért vissza Székesfehérvárra, ekkor a 12. helyen vette át csapatunkat. A tavasz folyamán a 6. helyig lépkedett előre együttesünk a tabellán irányításával, végül a 8. helyen zártuk a 2025/2026-os idényt. A 2026/2027-es szezon kezdetén három forduló után 6 ponttal álltunk a 3. helyen, az elmúlt hetek negatív eredményeinek következtében azonban a 10. helyre csúsztunk vissza a tabellán. Irányítása alatt az NB II-ben 28 bajnokin 11 győzelem, 5 döntetlen és 12 vereség volt csapatunk mérlege.”

A Videoton a legutóbbi két bajnoki meccsét elveszítette, előbb a Soroksártól kapott ki 1–0-ra, majd múlt szombaton az Ajkától hazai pályán 2–1-re, ezt követően döntött az edzőváltás mellett a klub, melynek hátteréről Nikolics Nemanja sportigazgató nyilatkozott a csapat honlapjának.

„Egy évvel ezelőtt Pető Tamás rendkívül nehéz helyzetben vette át a Videoton FC Fehérvár irányítását. Csapatunk akkor nagyon közel állt a kieső helyhez a bajnokságban és az elsődleges feladata az volt Tamásnak, hogy stabilizálja a csapat helyzetét, visszaszerezzék a játékosok az önbizalmukat, és elinduljunk felfelé a tabellán. A tavaszi szezonban mutatott jó teljesítménynek köszönhetően sikerült elmozdulnunk a veszélyzónából és végül stabil helyet harcoltunk ki magunknak a középmezőnyben. Ez az eredmény, valamint az elvégzett szakmai munka egyértelműen indokolta, hogy Pető Tamás új szerződést kapjon és folytathassa a megkezdett munkát. A labdarúgásban azonban az eredmények jelentik a legfontosabb visszajelzést és tisztában vagyunk azzal, hogy az elmúlt időszak szereplése elmaradt mind a saját, mind a szurkolóink elvárásaitól. Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy az edzéseken kifogástalan szakmai munka zajlott. A felkészülés alaposságával, az edzések intenzitásával, a szakmai stáb hozzáállásával és elhivatottságával nem lehetett kifogásom. A hétközi minőségi munka azonban ebben a szezonban sajnos nem párosult az elvárható eredményességgel. Azt gondolom, hogy a szezonban egyetlen ellenfelünk sem futballozott le bennünket. A helyzetek kialakításában a bajnokság élmezőnyéhez tartozunk, azok kihasználásában azonban messze elmaradunk attól a szinttől, amely az eredményes szerepléshez szükséges lenne. Természetesen nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy több mérkőzésünket is az utolsó percben veszítettük el. Megmondom őszintén, erre nehéz magyarázatot találni. Mindez azt mutatja, hogy bár a szakmai munka és a játék bizonyos elemei megfelelő alapot jelentettek, valami mégis hiányzott ahhoz, hogy mindez eredményességgel is párosuljon. Éppen ezért a jelenlegi helyzet Tamást is legalább annyira bántja, mint mindannyiunkat, akik nap mint nap azért dolgozunk, hogy a Vidi újra méltó helyére kerüljön. Az elmúlt időszak tapasztalatait és a csapat jelenlegi helyzetét közösen értékelve végül arra a döntésre jutottunk, hogy közös megegyezéssel elválnak útjaink” – mondta Nikolics.

A klub az új vezetőedzőt is bejelentette, aki a Videoton korábbi játékosa, Bekő Balázs lesz, aki eddig is tagja volt a fehérváriak edzői stábjának.

„Hétfőtől a klubunkhoz játékosként és edzőként is ezer szállal kötődő Bekő Balázs látja el első csapatunk vezetőedzői feladatait. Az 1971. december 15-én született, játékosként a Vidit 1990 és 1997, valamint 2001 és 2003 között szolgáló egykori középpályásunk, 1996-ban csapatkapitányunk 2009-től 2011-ig a Vidi másodedzője volt, így a klub történetének első bajnoki címében is tevékeny szerepet vállalt. Bekő Balázs 2025 nyara óta dolgozik újra a Videotonnál, U19-es csapatunk vezetőedzőjeként, valamint 2025 novembere óta első csapatunk asszisztensedzőjeként. Az UEFA pro licenccel rendelkező szakember vezetőedzőként dolgozott Kecskeméten, Diósgyőrben, Győrben, Sopronban, Balmazújvárosban, Tatabányán, Budaörsön és Dorogon, valamint segítette a magyar U21-es válogatott munkáját is. Az NB I-ben 79, az NB II-ben 39 alkalommal irányította aktuális csapatát vezetőedzőként" – mutatja be az új szakvezetőt a vidi.hu.

„Fontosnak tartom elmondani, hogy az elmúlt időszakban már nem voltak vezetőedzői ambícióim, másfél évvel ezelőtt azért tértem vissza a Videotonhoz, hogy egy új feladatkörben segítsem a klubot, amelyben a fiatalok fejlesztése és a felnőtt futballba való integrálása van a fókuszban. Ezzel a munkával szépen haladtunk előre, a jelenlegi helyzet viszont azt kívánja, hogy vezetőedzőként álljak a klub rendelkezésére. A cél egyértelmű: szeretnénk a csapatnál olyan változást elérni, amivel pozitív eredményeket érünk el a mérkőzéseken” – nyilatkozta a kinevezése kapcsán Bekő Balázs, aki szombaton a Tiszakécske elleni idegenbeli irányíthatja először a Vidit vezetőedzőként.

Balázs a Videotonhoz való kötődését nem kell bemutatni senkinek, játékosként és edzőként is letette a névjegyét Székesfehérváron – indokolta a választást a vidi.hu-nak Nikolics Nemanja. – Ismert a klub körüli szituáció, hamarosan már a harmadik pályázat kerül kiírásra, így jelen helyzetben egyáltalán nem merült fel, hogy kívülről hozzunk új edzőt. Mindenképp azt szerettem volna, ha Balázs veszi át a csapatot, ő pedig nem sokat gondolkozott és igent mondott a felkérésre. Átérzi a klub körüli helyzetet, jól ismeri a játékosokat és a folyamatokat. A klub iránti elkötelezettségét mutatja, hogy az elmúlt egy évben rengeteg időt áldozott a Vidire, az U19-es és az első csapatnál végzett munkájára egyaránt, amiért köszönettel tartozunk neki. Sok sikert kívánok neki az új feladatkörben!”