Nemzeti Sportrádió

Csertői Aurél lett az NB II-es csapat új vezetőedzője

2026.10.26. 14:23
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Csertői Aurél NB II Nagykanizsa
Az előző idényben Mezőkövesden dolgozó Csertői Aurél veszi át az NB II-ben 14. helyen álló újonc Nagykanizsa szakmai irányítását.

 

Az FC Nagykanizsa vasárnap jelentette be, hogy a Kazincbarcikától elszenvedett szombati vereséget követően közös megegyezéssel távozik a klubtól a nyáron érkező vezetőedző, Jeney Gyula. Utódját hétfőn nevezték meg.

„Magyar Kupa-győztes, jelentős élvonalbeli tapasztalattal rendelkező szakember veszi át férfi felnőttcsapatunk irányítását. Csertői Aurél több mint két évtizedes edzői pályafutása során 374 NB I-es bajnoki mérkőzésen ült a kispadon, és számos sikert ért el a magyar labdarúgásban – mutatja be új vezetőedzőjét a Facebookon az FC Nagykanizsa. – A Fehérvárral 2006-ban Magyar Kupát nyert és bajnoki bronzérmet szerzett, 2009-ben a Haladást is az NB I harmadik helyére vezette, 2021-ben pedig a Gyirmóttal kiharcolta az élvonalba jutást. Paksi munkáját a 2017/18-as idény legjobb NB I-es edzőjének járó elismeréssel díjazták. A tapasztalt szakember most Nagykanizsán kezdi meg munkáját, hogy új lendületet adjon csapatunknak és eredményesebb szerepléshez segítse együttesünket.”

A 61 éves Csertői Aurél az előző két idényt Mezőkövesden töltötte, előbb a 6., majd az 5. helyen zárt az együttessel,  de miután a nyáron lejárt a szerződése, távozott a klubtól, azóta nem volt csapata. Az új szakvezető a Nagykanizsa kispadján szombaton, a Szeged elleni hazai bajnokin mutatkozhat be.

 

 


 

Labdarúgó NB II
Tegnap, 11:30

Távozott az NB II-es újonc Nagykanizsa vezetőedzője

A kanizsaiak három győzelemmel és nyolc vereséggel a 14. helyen állnak a 16 csapatos tabellán.

 


 

 

Csertői Aurél NB II Nagykanizsa
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