Nemzeti Sportrádió

Női kézilabda: a franciák nem esnek pánikba a mieinktől elszenvedett vereség után

T. Z.T. Z.
2026.10.26. 15:41
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Léna Grandveau (Fotó: Getty Images)
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Mint ismert, a magyar női kézilabda-válogatott a csütörtöki, 29–29-es döntetlen után vasárnap 27–25-re legyőzte Franciaországot felkészülési mérkőzésen Strasbourgban. A franciák hat héttel az Európa-bajnokság kezdete előtt több területen is javulni szeretnének, miközben az újonnan fejlesztett védekezési rendszerük még további finomításra szorul.

„Két nehéz mérkőzés volt, amelyeket jobban kellett volna kezelnünk. Megvoltak a lehetőségeink arra, hogy igazán elhúzzunk, de a végén rendre a kapusba lőttük a labdát, ahogyan csütörtökön Győrben is tettük. Ez pedig visszarántott minket a régi hibáinkhoz – értékelte a két összecsapást Léna Grandveau, aki nem akarta kisebbíteni a mieink érdemeit sem. – A magyarok nagyon jó mérkőzést játszottak, ezt el kell ismerni. Nekünk viszont még rengeteg területen kell fejlődnünk. Frusztráló és csalódást keltő, hogy hazai pályán kaptunk ki tőlük.”

A franciák kiválósága különösen az első félidőben eladott labdák nagy számát kifogásolta. „Az első játékrész igazán nehéz helyzetbe hozott minket. Rengeteg labdát adtunk el, ráadásul olyan hibákat követtünk el, amelyekre nincs mentség”  – mondta a L'Équipe szerint, hozzátéve, hogy a feljavuló védekezésük segítségével sikerült visszakapaszkodniuk, ám a hajrában ismét sokat hibáztak.

A lap kiemelte, hogy a francia csapat a mérkőzésen 1–5-ös, ugynevezett feltolt védekezési felállást is alkalmazott, amelyben Déborah Lassource kapott kiemelt szerepet. A rendszer célja az ellenfél labdajáratásának megzavarása volt, ám a franciák teljesítménye ezen a téren még hullámzónak bizonyult. Lassource – aki az előző hónapban tért vissza a válogatottba – a saját bevallása szerint a találkozó elején még nem találta meg a helyét a rendszerben: „A mérkőzés kezdete kissé nehézkes volt. Úgy éreztem, túl magasan helyezkedem el a rendszerben, így a magyarok mögöttem is tudtak passzolni, amivel nehéz helyzetbe hoztam a társaimat. Próbáltam menet közben korrigálni, így később már valamivel jobban működött a dolog” – fogalmazott a franciák játékosa.

Sébastien Gardillou szövetségi kapitány szintén látott pozitívumokat az új felállásban: „Érdekesnek találtam az 1–5-ös védekezést. Ugyanakkor a nagy területen zajló játékban problémákat okozott, hogy a kettős cseréknél kissé bátortalanok voltunk.”

A Győri Audi ETO kapusa, Hatadou Sako bizakodóbban beszélt az új rendszerről. „Néhány évvel ezelőtt még nem éreztem magam igazán biztonságban az 1–5-ös védekezésben, de most úgy látom, hogy ennek a felállásnak van jövője. Kívülről úgy tűnhet, hogy az ellenfél könnyen megtalálja a megoldásokat, de ha összeszokunk, és pontosan tudjuk, mi a feladatunk, akkor sok csapatnak okozhatunk nehézséget. Szükségünk van az ilyen rendszerekre, hogy meglepjük az ellenfeleinket.”

Grandveau szerint aggodalomra a vereség ellenére sincs ok, a csapat összességében eredményes hetet zárt, és előrelépett a korábbiakhoz viszonyítva: „Nem gondolom, hogy aggódnunk kellene. Eredményes munkával töltöttünk el egy hetet, és sokat fejlődtünk játékban. Ettől függetlenül zavaró, hogy ilyen arcunkat mutattuk. A következő mérkőzéseken jobban kell teljesítenünk, de az Európa-bajnokságig még van időnk dolgozni” – zárta gondolatait Grandveau.

A női kézilabda Európa-bajnokságot december 3-20. között rendezik Lengyelországban, Romániában, Csehországban, Szlovákiában és Törökországban, a francia válogatott az egyik legnagyobb esélyese a tornának, amelyen a magyar válogatott is részt vesz.

VÉLEMÉNY
GOLOVIN VLAGYIMIR, a magyar válogatott szövetségi kapitánya: – Sokat léptünk előre a legutóbbi válogatott hét óta. A legnagyobb erényünk továbbra is a csapatmunka, ma is ezzel tudtunk sikeresek lenni, még akkor is, ha sok dolog jól működött, néhány nem, de általában ez így történik egy olyan jó csapat ellen, mint a franica. Védekezésben a lányok tartották magukat a megbeszéltekhez, a hajrában Böde-Bíró Blanka remekelt, és amikor megéreztük, hogy az ellenfél ma verhető, a pályán is sikerült felülkerekednünk.
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Tegnap, 16:38

A magyar kéziválogatott jó játékkal aratott győzelmet idegenben a franciák ellen

Jól sikerült a felkészülés, a franciák hazai pályán nem találták az ellenszert a magyar védekezésre.

 

 

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