Antonelli nem változtat a hozzáállásán: Nagyon szerencsés vagyok, fantasztikus emberek vesznek körül

A húszéves pilóta 123 pontra növelte az előnyét közvetlen üldözője, George Russell előtt úgy, hogy a fennmaradó futamokon maximálisan 125 pontot lehet megszerezni. Mindez azt jelenti, hogy Antonellinek vasárnap elég a kilencedik helyen célba érnie, és akkor a riválisok eredményeitől függetlenül sor kerül a bajnokavatásra.

„Őszintén szólva pontosan erre az eredményre volt szükségünk, és az egész csapat nagyon megérdemelte már ezt a sikert. Rengeteget dolgoztunk az új fejlesztési csomag bevetésén, és nagyon jó érzés végre látni, hogy jönnek az eredmények. A taktikától kezdve a kiállások időzítéséig minden tökéletes volt, és az egykiállásos stratégiát is remekül hajtottuk végre. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült véghez vinnünk. Igazán nagyszerű csapatmunka volt!”

A Mercedes nem követte le az ellenfelek stratégiáját, és kitartott az egy kerékcsere mellett, igaz, Antonelliben voltak kételyek az elején. „Az elején kicsit aggódtam, de aztán sikerült elnyújtanunk az első etapot, ráadásul a közepes keveréken a tempónk is visszatért, így nem veszítettünk túl sok időt. Az első etap után arra jutottunk, hogy megpróbáljuk egy kiállással. A kemény keverék kifejezetten jól bírta a terhelést, ezért elég magabiztos voltam azzal kapcsolatban, hogy végig tudok menni rajta. Csak azt nem tudtam pontosan, mennyire kell vigyáznom a gumikra, de végül minden jól alakult, és az autó is nagyon jól működött.”

Antonelli pole pozíciót és győzelmet szerzett, miközben végig uralta a futamot Austinban, és úgy tűnt, beérni látszik a Sepangban bevetett fejlesztési csomag. A pilóta azonban úgy érzi, még nem sikerült teljesen kihozni a potenciált az újításokból. „Bizonyos területeken még mindig nem hozza azt a csomag, amit vártunk tőle, máshol viszont nagyon jól működik. A közepes és nagy tempójú kanyarokban kifejezetten erős az autó, és az egyensúly is jó. A lassú kanyarokban azonban még mindig küzdünk kicsit az első kerekek blokkolásával, de összességében úgy érzem, végre kezd igazán beérni a fejlesztési csomag, és már látjuk az a hatását az eredményekben is.”

Antonelli igazán középpontba került Austinban, ő viszont egyáltalán nem roppant össze a nyomás alatt, sőt, önfeledt versenyzéssel szerezte meg idei kilencedik győzelmét.

Nagyon szerencsés vagyok, mert fantasztikus emberek vesznek körül. Ott van az édesapám, aki mindig elkísér, mellettem van a teljesítmény edzőm is. Nagyszerű emberek segítenek, hogy nyugodtabb maradjak, és ne aggódjak az ilyen dolgok miatt. Segítenek kizárni a külső zajt, és ez az, ami lehetővé tette a számomra, hogy élvezzem a hétvégét, és jól teljesítsek. Persze rengeteg szó esett a bajnokságról. Nem tagadom, csütörtökön különösen sokszor előjött ez a téma, én viszont megpróbáltam egyáltalán nem foglalkozni vele, és egyszerűen arra összpontosítottam, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el. A mostani siker nagyon fontos volt számomra és a csapat számára is.

Antonelli nem változtat a hozzáállásán Mexikóban sem, és a fennmaradó versenyeken még tovább növelné a győzelmei számát. „Változatlan megközelítéssel fogok nekivágni a mexikói hétvégének is: megpróbálom a lehető legjobban élvezni a versenyzést, és remélhetőleg ismét harcba szállhatok a győzelemért. Jó lenne a lehető legszebb eredménnyel lezárni a bajnoki küzdelmet, ez a célom. Egyszerűen szeretném kiélvezni a szezon hátralévő részét.”

Antonelli a bajnokavatás kapujában visszapillantott a szezon eddigi alakulására is. Szerinte bizonyos területeken egyértelműen fejlődnie kell még. „Egyelőre mindenképpen kellemes meglepetés ez az idény. Persze még nincs vége, még van hátra néhány futam, amelyeken szeretnék jól szerepelni, és harcba szállni a győzelemért. Jó lenne a csúcson befejezni az évet. Visszatekintve azonban vannak olyan területek, amelyekben javulhatnék: bizonyos helyzetekben a hozzáállásomon, és azon, ahogyan egy-egy szituációt kezelek. A szezon végén lesz több időm kiértékelni az évet, átgondolni, mit csináltam jól, és min javíthatnék.”

„Eddig nagyon következetes teljesítményt nyújtottam, és szeretném, ha ez a végéig így is maradna – jelentette ki, majd arra is válaszolt, pontosan mikor érezte azt, hogy jobban is teljesíthetett volna. – Először is ott volt az Ausztrál Nagydíj harmadik edzése, amikor autót törtem. Japánban rosszul rajtoltam. Miamiban pedig a pályahatárok átlépése miatt dobtam el pontokat. Igazából a pályahatárok jelentik számomra a legnagyobb problémát. Most csak egyszer szélesítettem ki a pályát, szóval jól teljesítettem ezen a téren. De mindenképpen szeretnék javulni ebben, illetve néhány időmérőnek sem a megfelelő hozzáállással vágtam neki. Ezeken a területeken fejlődnöm kell.”

Míg Antonelli fantasztikus sikert ért el Austinban, csapattársa, Russell újabb csalódást keltő hétvégén van túl. A brit pilóta a hatodik rajthelyről rajtolt, majd úgy állta Oscar Piastri útját, hogy átlépte a pályahatárokat, és jogtalan előnyhöz jutott, ami 5 másodperces időbüntetést vont maga után. Russell a büntetés letöltése után a tizedik helyről próbált felzárkózni, végül a nyolcadik pozícióban intette le a kockás zászló.

„Nagyon rossz napom volt. Nem igazán tudom, miért alakult így. Talán az egész versenyt nézve mindössze hat olyan köröm volt, amikor rendben volt a tempóm. A többiben viszont eléggé elmaradtam. Nem tudom, hova tűnt a tempó, ezt még meg kell értenem. Mexikóban erősebben kell visszatérnem – magyarázta a brit, aki értetlenül áll azelőtt, hogy ilyen sok problémája van, miközben a garázs túlsó oldalán Antonelli sikereket ér el. – Kétség kívül frusztráló. Még nincsenek meg a válaszaim, ha lennének, nem lennék ebben a helyzetben. Szóval a csapattal közösen megpróbáljuk kideríteni, mi okozza a problémákat.”