Nemzeti Sportrádió

Antonelli nem változtat a hozzáállásán: Nagyon szerencsés vagyok, fantasztikus emberek vesznek körül

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.26. 15:43
Antonelli Mexikóvárosban érhet fel a csúcsra (Fotó: AFP)
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F1 Andrea Kimi Antonelli George Russell Amerikai Nagydíj Formula–1 Mercedes
Andrea Kimi Antonelli fantasztikus győzelmet aratott a Formula–1-es Amerikai Nagydíjon, és karnyújtásnyira van attól, hogy megszerezze pályafutása első világbajnoki címét. Az olasz pilóta azonban a bajnokavatás kapujában sem változtat a hozzáállásán, és már azon gondolkozik, milyen területen fejlődnie az idei év után. Csapattársa, George Russell eközben értetlenül áll az újabb csalódást keltő hétvégéje után, és továbbra is a válaszokat keresi.

A pole pozícióból rajtoló Andrea Kimi Antonelli remek versenyt futott Austinban, és idénybeli kilencedik győzelmét szerezte meg. Noha az olasz versenyző egyelőre nem biztosította be a világbajnoki címet, szinte már csak formaság a bajnokavatás, és minden adott ahhoz, hogy a soron következő futamhétvégén, a Mexikóvárosi Nagydíjon felérjen a csúcsra, és egyúttal a Formula–1 történetének legfiatalabb világbajnokává váljon. 

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Antonelli karnyújtásnyira a vb-címtől – így lehet bajnok a Mexikóvárosi Nagydíjon

Az olasz versenyző a soron következő versenyen már a riválisok eredményeitől függetlenül lezárhatja a vb-küzdelmet.

 

A húszéves pilóta 123 pontra növelte az előnyét közvetlen üldözője, George Russell előtt úgy, hogy a fennmaradó futamokon maximálisan 125 pontot lehet megszerezni. Mindez azt jelenti, hogy Antonellinek vasárnap elég a kilencedik helyen célba érnie, és akkor a riválisok eredményeitől függetlenül sor kerül a bajnokavatásra. 

„Őszintén szólva pontosan erre az eredményre volt szükségünk, és az egész csapat nagyon megérdemelte már ezt a sikert. Rengeteget dolgoztunk az új fejlesztési csomag bevetésén,  és nagyon jó érzés végre látni, hogy jönnek az eredmények. A taktikától kezdve a kiállások időzítéséig minden tökéletes volt, és az egykiállásos stratégiát is remekül hajtottuk végre. Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült véghez vinnünk. Igazán nagyszerű csapatmunka volt!”

A Mercedes nem követte le az ellenfelek stratégiáját, és kitartott az egy kerékcsere mellett, igaz, Antonelliben voltak kételyek az elején. „Az elején kicsit aggódtam, de aztán sikerült elnyújtanunk az első etapot, ráadásul a közepes keveréken a tempónk is visszatért, így nem veszítettünk túl sok időt. Az első etap után arra jutottunk, hogy megpróbáljuk egy kiállással. A kemény keverék kifejezetten jól bírta a terhelést, ezért elég magabiztos voltam azzal kapcsolatban, hogy végig tudok menni rajta. Csak azt nem tudtam pontosan, mennyire kell vigyáznom a gumikra, de végül minden jól alakult, és az autó is nagyon jól működött.” 

Antonelli pole pozíciót és győzelmet szerzett, miközben végig uralta a futamot Austinban, és úgy tűnt, beérni látszik a Sepangban bevetett fejlesztési csomag. A pilóta azonban úgy érzi, még nem sikerült teljesen kihozni a potenciált az újításokból. „Bizonyos területeken még mindig nem hozza azt a csomag, amit vártunk tőle, máshol viszont nagyon jól működik. A közepes és nagy tempójú kanyarokban kifejezetten erős az autó, és az egyensúly is jó. A lassú kanyarokban azonban még mindig küzdünk kicsit az első kerekek blokkolásával, de összességében úgy érzem, végre kezd igazán beérni a fejlesztési csomag, és már látjuk az a hatását az eredményekben is.”

Antonelli igazán középpontba került Austinban, ő viszont egyáltalán nem roppant össze a nyomás alatt, sőt, önfeledt versenyzéssel szerezte meg idei kilencedik győzelmét. 

Nagyon szerencsés vagyok, mert fantasztikus emberek vesznek körül. Ott van az édesapám, aki mindig elkísér, mellettem van a teljesítmény edzőm is. Nagyszerű emberek segítenek, hogy nyugodtabb maradjak, és ne aggódjak az ilyen dolgok miatt. Segítenek kizárni a külső zajt, és ez az, ami lehetővé tette a számomra, hogy élvezzem a hétvégét, és jól teljesítsek. Persze rengeteg szó esett a bajnokságról. Nem tagadom, csütörtökön különösen sokszor előjött ez a téma, én viszont megpróbáltam egyáltalán nem foglalkozni vele, és egyszerűen arra összpontosítottam, hogy a lehető legjobb eredményt érjem el. A mostani siker nagyon fontos volt számomra és a csapat számára is.

Antonelli nem változtat a hozzáállásán Mexikóban sem, és a fennmaradó versenyeken még tovább növelné a győzelmei számát. „Változatlan megközelítéssel fogok nekivágni a mexikói hétvégének is: megpróbálom a lehető legjobban élvezni a versenyzést, és remélhetőleg ismét harcba szállhatok a győzelemért. Jó lenne a lehető legszebb eredménnyel lezárni a bajnoki küzdelmet, ez a célom. Egyszerűen szeretném kiélvezni a szezon hátralévő részét.”

Antonelli a bajnokavatás kapujában visszapillantott a szezon eddigi alakulására is. Szerinte bizonyos területeken egyértelműen fejlődnie kell még. „Egyelőre mindenképpen kellemes meglepetés ez az idény. Persze még nincs vége, még van hátra néhány futam, amelyeken szeretnék jól szerepelni, és harcba szállni a győzelemért. Jó lenne a csúcson befejezni az évet. Visszatekintve azonban vannak olyan területek, amelyekben javulhatnék: bizonyos helyzetekben a hozzáállásomon, és azon, ahogyan egy-egy szituációt kezelek. A szezon végén lesz több időm kiértékelni az évet, átgondolni, mit csináltam jól, és min javíthatnék.”

„Eddig nagyon következetes teljesítményt nyújtottam, és szeretném, ha ez a végéig így is maradna – jelentette ki, majd arra is válaszolt, pontosan mikor érezte azt, hogy jobban is teljesíthetett volna. – Először is ott volt az Ausztrál Nagydíj harmadik edzése, amikor autót törtem. Japánban rosszul rajtoltam. Miamiban pedig a pályahatárok átlépése miatt dobtam el pontokat. Igazából a pályahatárok jelentik számomra a legnagyobb problémát. Most csak egyszer szélesítettem ki a pályát, szóval jól teljesítettem ezen a téren. De mindenképpen szeretnék javulni ebben, illetve néhány időmérőnek sem a megfelelő hozzáállással vágtam neki. Ezeken a területeken fejlődnöm kell.”

Míg Antonelli fantasztikus sikert ért el Austinban, csapattársa, Russell újabb csalódást keltő hétvégén van túl. A brit pilóta a hatodik rajthelyről rajtolt, majd úgy állta Oscar Piastri útját, hogy átlépte a pályahatárokat, és jogtalan előnyhöz jutott, ami 5 másodperces időbüntetést vont maga után. Russell a büntetés letöltése után a tizedik helyről próbált felzárkózni, végül a nyolcadik pozícióban intette le a kockás zászló. 

„Nagyon rossz napom volt. Nem igazán tudom, miért alakult így. Talán az egész versenyt nézve mindössze hat olyan köröm volt, amikor rendben volt a tempóm. A többiben viszont eléggé elmaradtam. Nem tudom, hova tűnt a tempó, ezt még meg kell értenem. Mexikóban erősebben kell visszatérnem – magyarázta a brit, aki értetlenül áll azelőtt, hogy ilyen sok problémája van, miközben a garázs túlsó oldalán Antonelli sikereket ér el. – Kétség kívül frusztráló. Még nincsenek meg a válaszaim, ha lennének, nem lennék ebben a helyzetben. Szóval a csapattal közösen megpróbáljuk kideríteni, mi okozza a problémákat.”

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AMERIKAI NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

1.Kimi AntonelliMercedes-
2.Charles LeclercFerrari13.078 mp h.
3.Max VerstappenRed Bull-Ford17.485 mp h.
4.Lewis HamiltonFerrari18.515 mp h.
5.Lando NorrisMcLaren-Mercedes30.521 mp h.
6.Isack HadjarRed Bull-Ford34.373 mp h.
7.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes52.674 mp h.
8.George RussellMercedes54.303 mp h.
9.Liam LawsonRacing Bulls-Ford1:19.183 p h.
10.Pierre GaslyAlpine-Mercedes1:27.516 p h.
11.Nico HülkenbergAudi1:34.945 p h.
12.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford1 kör h.
13.Gabriel BortoletoAudi1 kör h.
14.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
15.Lance StrollAston Martin-Honda1 kör h.
16.Fernando AlonsoAston Martin-Honda1 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
18.Carlos SainzWilliams-Mercedes1 kör h.
19.Sergio PérezCadillac-Ferrari1 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Valtteri BottasCadillac-Ferrari48
 Franco ColapintoAlpine-Mercedes35
 Oliver BearmanHaas-Ferrari24

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA

PILÓTÁKPONT
1. Kimi Antonelli365
2. George Russell242
3. Lewis Hamilton241
4. Max Verstappen236
5. Charles Leclerc233
6. Lando Norris211
7. Oscar Piastri144
8. Isack Hadjar105
9. Liam Lawson77
10. Pierre Gasly42
11. Arvid Lindblad38
12. Franco Colapinto27
13. Oliver Bearman23
14. Nico Hülkenberg13
15. Gabriel Bortoleto10
16. Esteban Ocon7
17. Fernando Alonso7
18. Carlos Sainz7
19. Alexander Albon5
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK 
1. Mercedes607
2. Ferrari474
3. McLaren-Mercedes355
4. Red Bull-Ford355
5. Racing Bulls-Ford102
6. Alpine-Mercedes69
7. Haas-Ferrari30
8. Audi23
9. Williams-Mercedes12
10. Aston Martin-Honda7
11. Cadillac-Ferrari0
47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Hamilton 1:34.893
Időmérő1. Antonelli 1:34.015
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Leclerc, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

F1 Andrea Kimi Antonelli George Russell Amerikai Nagydíj Formula–1 Mercedes
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