Nemzeti Sportrádió

Edzősors: Katarban vállalt munkát Zoran Szpisljak

F. B.F. B.
2026.09.12. 06:12
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Zoran Szpisljak Katarban lett vezetőedző (Fotó: Al Mansoura SC/Facebook)
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Zoran Szpisljak edzősors Zoran Spisljak Egyiptom
A szerb szakember idén augusztusban a katari harmadosztályban szereplő Al Mansoura SC vezetőedzője lett – tudta meg a Nemzeti Sport.

Zoran Szpisljak kétéves szerződést írt alá a katari klubbal, amelynek jelenlegi célja, hogy feljusson a második ligába, sőt, három éven belül az első osztályban szeretne szerepelni. A csapat mindenesetre jól rajtolt a bajnokságban, első öt meccséből négyet megnyert, s egyszer döntetlent játszott.

A szerb tréner Magyarországon először másodedzőként tevékenykedett a Debreceni VSC-nél, amellyel bajnokságot nyert és az Európa-liga csoportkörébe jutott, majd vezetőedzőként dolgozott Újpesten, Létavértesen, Békéscsabán, Zalaegerszegen, Vácott, Nyíregyházán és a Rákosmente FC-nél is. Legutóbb, 2022 nyarától az akkor még NB III-as FC Hatvannál tevékenykedett, de három és fél év után, tavaly decemberben a gyenge szereplés miatt közös megegyezéssel szerződést bontottak vele.

 

Zoran Szpisljak edzősors Zoran Spisljak Egyiptom
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