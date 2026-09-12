Edzősors: Katarban vállalt munkát Zoran Szpisljak

Zoran Szpisljak kétéves szerződést írt alá a katari klubbal, amelynek jelenlegi célja, hogy feljusson a második ligába, sőt, három éven belül az első osztályban szeretne szerepelni. A csapat mindenesetre jól rajtolt a bajnokságban, első öt meccséből négyet megnyert, s egyszer döntetlent játszott.

A szerb tréner Magyarországon először másodedzőként tevékenykedett a Debreceni VSC-nél, amellyel bajnokságot nyert és az Európa-liga csoportkörébe jutott, majd vezetőedzőként dolgozott Újpesten, Létavértesen, Békéscsabán, Zalaegerszegen, Vácott, Nyíregyházán és a Rákosmente FC-nél is. Legutóbb, 2022 nyarától az akkor még NB III-as FC Hatvannál tevékenykedett, de három és fél év után, tavaly decemberben a gyenge szereplés miatt közös megegyezéssel szerződést bontottak vele.