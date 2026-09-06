Nemzeti Sportrádió

Leclerc nem látott rendesen a jobb szemével a balesete után, további vizsgálatokon kell átesnie

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.06. 20:20
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Hamilton esélyei már a rajtnál elszálltak, Leclerc a 2. körben összetörte a Ferrarit (Fotó: AFP)
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F1 Olasz Nagydíj Charles Leclerc Lewis Hamilton Ferrari
A Ferrari ennél jobb eredményre számított hazai közönség előtt, a Formula–1-es Olasz Nagydíjon. Charles Leclerc már a második körben összetörte az autóját, és a soron következő hétvége előtt még további vizsgálatokon kell átesnie, míg Lewis Hamilton a csapattársával történt incidens után a tizedik helyről volt kénytelen felkapaszkodni, és végül a hatodik helyen látta meg a kockás zászlót. A brit úgy érzi, a csapatnak már korábban be kellett volna állnia mögé, de már elkéstek a csapatutasításokkal.

A Ferrari számára keserű véget ért a hazai hétvége, hiszen a második sorból induló Charles Leclerc és Lewis Hamilton már a rajtnál összeakadt egymással, ami erősen visszavetette a brit versenyét, míg a monacói a második körben elvesztette az irányítást az autója felett, és szállt bele nagy tempóval a falba. Utóbbi eset miatt a piros zászló is lendült Monzában, és a versenyző nem is úszta meg teljesen sértetlenül a nagy becsapódást. 

Leclerc-t a balesete után a pályakórházba szállították, és noha a vizsgálatok után mindent rendben találtak nála, a versenyző arról számolt be, hogy több helyen is megütötte magát, és közvetlen a becsapódás után látászavara is volt. „A nyakam rendben van. Eleinte inkább a látásommal akadt gond. A jobb szememmel nem láttam túl jól, de most már minden oké. Kicsit aggasztott, amikor kiszálltam az autóból. Itt-ott érzek egy kis fájdalmat, ami egy ilyen baleset után teljesen normális, de ezen kívül nem volt semmi.”

Noha Leclerc már jól érzi magát, a jövő hétvégi Spanyol Nagydíj előtt még részt kell vennie további kivizsgálásokon. „Úgy gondolom, még néhány vizsgálaton kell átesnem, valószínűleg még ma este és holnap is, hogy biztosak legyünk benne, teljesen rendben leszek Madridra. Valószínűleg így lesz, de jobb félni, mint megijedni.”

A pilóta azt is megosztotta, hogy szerinte az erőleadásban jelentkező különbség is szerepet játszott a balesetében, de hozzátette, egyelőre nem tudta átnézni az adatokat. „Már az első körben furcsának éreztem, ezért el kellett vennem a gázt, majd újra ráléptem. A második körben is megpróbáltam ugyanezt, de nem tudom, egyszerűen egy kicsit furcsának tűnt, úgyhogy ezt még meg kell vizsgálnunk. Nagyon frusztráló, de ez van, az eredményen nem tudok változtatni. Előre kell tekintenem, és remélhetőleg Madridban sikerül visszavágnom.”

Leclerc már a rajt után is kellemetlen helyzetbe került, ugyanis csapattársának, Hamiltonnak nem maradt mellette helye a csatározás közben, és a két autó össze is ért egymással. A brit versenyző ráadásul a kavicságyat is elcsípte, aminek következtében a tizedik helyig esett hátra. „Lewisszal túlságosan közel kerültünk egymáshoz az egyes kanyarban, és sajnos a 2-esben is. Nem tudom, hogy összeértünk-e vagy történt-e bármi hasonló” – emlékezett vissza a monacói, aki jelezte, ilyesminek nem szabadna előfordulnia házon belül. 

„Elég erősen rámentem a belső kerékvetőre, és próbáltam bevenni a kanyart, de nem húztam elég szűkre. Utána már csak a visszapillantó tükörből láttam, mi történt, ami nyilvánvalóan sosem ideális két autó, pláne két azonos csapatnál versenyző autó között.”

Hamilton abban a tekintetben egyetértett a Leclerc-rel, hogy házon belül ilyen helyzetnek nem kellene megtörténnie, és már sokadjára utalt arra, hogy csapaton belül össze kéne dolgozniuk. „Kicsit lesújtó. Nehéz ezt megemészteni. Sok pontot veszítettünk, és végül nem tudtunk egy Mercedes-motorral hajtott autót sem magunk mögött tartani. Egyszerűen gyorsabbak voltak nálunk.”

Hamilton a közepes gumira váltott a megszakítás alatt, miközben több pilótatárs a kemény keverék mellett döntött. A brit úgy érzi, hogy rosszul taktikáztak. „Szerintem rossz gumit választottunk. Hogy ez mennyit számított volna valójában, azt nehéz megmondani. Talán egy kicsit tovább tudtuk volna tartani őket, de folyamatosan elmentek mellettünk. Ma egyszerűen gyorsabbak voltak.” 

Hamilton elmondta, hogy korábbi csapatánál, a Mercedesnél világos szabályok vonatkoztak arra, a csapattársak hogyan versenyezhetnek egymással. A Ferrarinál viszont nincs ilyesmiről szó. „Nagyon rossz volt a csapat számára, és nyilvánvalóan nagyon visszavetett minket. Nem versenyzek szabálytalanul. Mindig tisztán és sportszerűen versenyeztem, és mindig hagytam elég helyet a másiknak. Szóval szerintem nem miattam kell aggódniuk. Amióta a csapathoz kerültem, igyekeztem tiszteletben tartani a másikat, és semmiképpen sem akartam veszélybe sodorni a csapatot.”

„Ehhez továbbra is tartom magam, és a saját szempontomból ennyit tudok mondani. A másik oldalról és az ott meghozott döntésekről Freddel (Vasseur) kell beszélniük. Én pedig továbbra is nyomni fogom, és megpróbálok minél többet kihozni a csapatból, az autóból, a mérnökökből, a tervezőkből és mindenki másból.”

Hamilton szerint a csapat már elkésett azzal, hogy csapatutasításokat alkalmazzon. „Ehhez már túl késő van. Ezeknek a döntéseknek már sok-sok héttel ezelőtt meg kellett volna születniük. Úgyhogy most már csak annyit tehetek, hogy megpróbálok minden hétvégén a lehető legjobban teljesíteni.”

 

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE

  1.Kimi AntonelliMercedes-
  2.George RussellMercedes3.857 mp h.
  3.Max VerstappenRed Bull-Ford14.718 mp h.
  4.Lando NorrisMcLaren-Mercedes19.056 mp h.
  5.Oscar PiastriMcLaren-Mercedes19.253 mp h.
  6.Lewis HamiltonFerrari24.655 mp h.
  7.Pierre GaslyAlpine-Mercedes27.351 mp h.
  8.Arvid LindbladRacing Bulls-Ford45.136 mp h.
  9.Franco ColapintoAlpine-Mercedes47.353 mp h.
10.Cunoda JukiRacing Bulls-Ford58.187 mp h.
11.Gabriel BortoletoAudi1:05.187 p h.
12.Nico HülkenbergAudi1:06.187 p h.
13.Carlos SainzWilliams-Mercedes1:14.117 p h.
14.Liam LawsonRed Bull-Ford1:15.609 p h.
15.Oliver BearmanHaas-Ferrari1:18.958 p h.
16.Esteban OconHaas-Ferrari1 kör h.
17.Alexander AlbonWilliams-Mercedes1 kör h.
18.Sergio PérezCadillac-Ferrari1 kör h.
19.Valtteri BottasCadillac-Ferrari2 kör h.
 FELADTÁK megtett körök
 Lance StrollAston Martin-Honda26
 Fernando AlonsoAston Martin-Honda23
 Charles LeclercFerrari1


 

A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA
PILÓTÁKPONT
  1. Kimi Antonelli267
  2. George Russell201
  3. Lewis Hamilton191
  4. Lando Norris171
  5. Charles Leclerc155
  6. Max Verstappen127
  7. Oscar Piastri106
  8. Isack Hadjar71
  9. Liam Lawson51
10. Pierre Gasly41
11. Arvid Lindblad29
12. Franco Colapinto21
13. Oliver Bearman18
14. Gabriel Bortoleto10
15. Nico Hülkenberg6
16. Carlos Sainz6
17. Alexander Albon5
18. Esteban Ocon3
19. Fernando Alonso3
20. Cunoda Juki1
KONSTRUKTŐRÖK  
  1. Mercedes468
  2. Ferrari346
  3. McLaren-Mercedes277
  4. Red Bull-Ford204
  5. Racing Bulls-Ford75
  6. Alpine-Mercedes62
  7. Haas-Ferrari21
 8.  Audi16
  9. Williams-Mercedes11
10. Aston Martin-Honda3
11. Cadillac-Ferrari0
77. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:23.008
2. szabadedzés1. Russell 1:22.559
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:22.219
Időmérő1. Gasly 1:21.786
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A verseny 1. Antonelli, 2. Russell, 3. Verstappen
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00

 

F1 Olasz Nagydíj Charles Leclerc Lewis Hamilton Ferrari
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