Leclerc nem látott rendesen a jobb szemével a balesete után, további vizsgálatokon kell átesnie

A Ferrari számára keserű véget ért a hazai hétvége, hiszen a második sorból induló Charles Leclerc és Lewis Hamilton már a rajtnál összeakadt egymással, ami erősen visszavetette a brit versenyét, míg a monacói a második körben elvesztette az irányítást az autója felett, és szállt bele nagy tempóval a falba. Utóbbi eset miatt a piros zászló is lendült Monzában, és a versenyző nem is úszta meg teljesen sértetlenül a nagy becsapódást.

Leclerc-t a balesete után a pályakórházba szállították, és noha a vizsgálatok után mindent rendben találtak nála, a versenyző arról számolt be, hogy több helyen is megütötte magát, és közvetlen a becsapódás után látászavara is volt. „A nyakam rendben van. Eleinte inkább a látásommal akadt gond. A jobb szememmel nem láttam túl jól, de most már minden oké. Kicsit aggasztott, amikor kiszálltam az autóból. Itt-ott érzek egy kis fájdalmat, ami egy ilyen baleset után teljesen normális, de ezen kívül nem volt semmi.”

Noha Leclerc már jól érzi magát, a jövő hétvégi Spanyol Nagydíj előtt még részt kell vennie további kivizsgálásokon. „Úgy gondolom, még néhány vizsgálaton kell átesnem, valószínűleg még ma este és holnap is, hogy biztosak legyünk benne, teljesen rendben leszek Madridra. Valószínűleg így lesz, de jobb félni, mint megijedni.”

A pilóta azt is megosztotta, hogy szerinte az erőleadásban jelentkező különbség is szerepet játszott a balesetében, de hozzátette, egyelőre nem tudta átnézni az adatokat. „Már az első körben furcsának éreztem, ezért el kellett vennem a gázt, majd újra ráléptem. A második körben is megpróbáltam ugyanezt, de nem tudom, egyszerűen egy kicsit furcsának tűnt, úgyhogy ezt még meg kell vizsgálnunk. Nagyon frusztráló, de ez van, az eredményen nem tudok változtatni. Előre kell tekintenem, és remélhetőleg Madridban sikerül visszavágnom.”

Leclerc már a rajt után is kellemetlen helyzetbe került, ugyanis csapattársának, Hamiltonnak nem maradt mellette helye a csatározás közben, és a két autó össze is ért egymással. A brit versenyző ráadásul a kavicságyat is elcsípte, aminek következtében a tizedik helyig esett hátra. „Lewisszal túlságosan közel kerültünk egymáshoz az egyes kanyarban, és sajnos a 2-esben is. Nem tudom, hogy összeértünk-e vagy történt-e bármi hasonló” – emlékezett vissza a monacói, aki jelezte, ilyesminek nem szabadna előfordulnia házon belül.

„Elég erősen rámentem a belső kerékvetőre, és próbáltam bevenni a kanyart, de nem húztam elég szűkre. Utána már csak a visszapillantó tükörből láttam, mi történt, ami nyilvánvalóan sosem ideális két autó, pláne két azonos csapatnál versenyző autó között.”

Hamilton abban a tekintetben egyetértett a Leclerc-rel, hogy házon belül ilyen helyzetnek nem kellene megtörténnie, és már sokadjára utalt arra, hogy csapaton belül össze kéne dolgozniuk. „Kicsit lesújtó. Nehéz ezt megemészteni. Sok pontot veszítettünk, és végül nem tudtunk egy Mercedes-motorral hajtott autót sem magunk mögött tartani. Egyszerűen gyorsabbak voltak nálunk.”

Hamilton a közepes gumira váltott a megszakítás alatt, miközben több pilótatárs a kemény keverék mellett döntött. A brit úgy érzi, hogy rosszul taktikáztak. „Szerintem rossz gumit választottunk. Hogy ez mennyit számított volna valójában, azt nehéz megmondani. Talán egy kicsit tovább tudtuk volna tartani őket, de folyamatosan elmentek mellettünk. Ma egyszerűen gyorsabbak voltak.”

Hamilton elmondta, hogy korábbi csapatánál, a Mercedesnél világos szabályok vonatkoztak arra, a csapattársak hogyan versenyezhetnek egymással. A Ferrarinál viszont nincs ilyesmiről szó. „Nagyon rossz volt a csapat számára, és nyilvánvalóan nagyon visszavetett minket. Nem versenyzek szabálytalanul. Mindig tisztán és sportszerűen versenyeztem, és mindig hagytam elég helyet a másiknak. Szóval szerintem nem miattam kell aggódniuk. Amióta a csapathoz kerültem, igyekeztem tiszteletben tartani a másikat, és semmiképpen sem akartam veszélybe sodorni a csapatot.”

„Ehhez továbbra is tartom magam, és a saját szempontomból ennyit tudok mondani. A másik oldalról és az ott meghozott döntésekről Freddel (Vasseur) kell beszélniük. Én pedig továbbra is nyomni fogom, és megpróbálok minél többet kihozni a csapatból, az autóból, a mérnökökből, a tervezőkből és mindenki másból.”

Hamilton szerint a csapat már elkésett azzal, hogy csapatutasításokat alkalmazzon. „Ehhez már túl késő van. Ezeknek a döntéseknek már sok-sok héttel ezelőtt meg kellett volna születniük. Úgyhogy most már csak annyit tehetek, hogy megpróbálok minden hétvégén a lehető legjobban teljesíteni.”

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY VÉGEREDMÉNYE 1. Kimi Antonelli Mercedes - 2. George Russell Mercedes 3.857 mp h. 3. Max Verstappen Red Bull-Ford 14.718 mp h. 4. Lando Norris McLaren-Mercedes 19.056 mp h. 5. Oscar Piastri McLaren-Mercedes 19.253 mp h. 6. Lewis Hamilton Ferrari 24.655 mp h. 7. Pierre Gasly Alpine-Mercedes 27.351 mp h. 8. Arvid Lindblad Racing Bulls-Ford 45.136 mp h. 9. Franco Colapinto Alpine-Mercedes 47.353 mp h. 10. Cunoda Juki Racing Bulls-Ford 58.187 mp h. 11. Gabriel Bortoleto Audi 1:05.187 p h. 12. Nico Hülkenberg Audi 1:06.187 p h. 13. Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:14.117 p h. 14. Liam Lawson Red Bull-Ford 1:15.609 p h. 15. Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:18.958 p h. 16. Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 kör h. 17. Alexander Albon Williams-Mercedes 1 kör h. 18. Sergio Pérez Cadillac-Ferrari 1 kör h. 19. Valtteri Bottas Cadillac-Ferrari 2 kör h. FELADTÁK megtett körök Lance Stroll Aston Martin-Honda 26 Fernando Alonso Aston Martin-Honda 23 Charles Leclerc Ferrari 1





A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLÁSA PILÓTÁK PONT 1. Kimi Antonelli 267 2. George Russell 201 3. Lewis Hamilton 191 4. Lando Norris 171 5. Charles Leclerc 155 6. Max Verstappen 127 7. Oscar Piastri 106 8. Isack Hadjar 71 9. Liam Lawson 51 10. Pierre Gasly 41 11. Arvid Lindblad 29 12. Franco Colapinto 21 13. Oliver Bearman 18 14. Gabriel Bortoleto 10 15. Nico Hülkenberg 6 16. Carlos Sainz 6 17. Alexander Albon 5 18. Esteban Ocon 3 19. Fernando Alonso 3 20. Cunoda Juki 1