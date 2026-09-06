Női röplabda Eb: megvédte címét a török válogatott

Isztambulban csapott össze a címvédő és házigazda, idei Nemzetek Ligája-győztes török, illetve az olimpiai és világbajnok olasz csapat. Utóbbiak veretlenül jutottak el az Európa-bajnokság fináléjáig, előbbiek azonban a csoportdöntőn kikaptak a lengyelektől. Persze lehet, hogy ezzel jobban jártak, mert így csak a fináléban találkozhattak az olaszokkal, míg a lengyelek az elődöntőben kaptak ki 3:1-re, majd vasárnap délután a bronzmeccset is elvesztették Szerbia ellen ugyanilyen arányban.

A vendégek gyorsan lehűtötték a 15 ezer fanatikus hazai szurkolót, hiszen az első játszmát magabiztos játékkal nyerték 25:16-ra. 20:17-nél pedig úgy tűnt, hogy a második is meglesz, azonban egy török időkérés után sorozatban öt pontot szerezve fordítottak a házigazdák és végül 25:22-vel egyenlítettek. A harmadik felvonás megint az olaszokról szólt, akik mindössze 12 pontot engedélyeztek ekkor ellenfelüknek, a negyedikben azonban megint összeszedték magukat a törökök, akik 14:8-ra is elhúztak. A vendégek ugyan vissza tudtak zárkózni egy pontra, de egyenlíteni már nem tudtak, sőt a végén vissza is állt a hatpontos különbség, de csak negyedik szettlabdájukat tudták értékesíteni (25:21).

Következett az ötödik szett, ahol 4:2-es török vezetésnél a hazaiak két legjobbja, Melissa Vargas és Zehra Günes ütközött egymással, utóbbit le is kellett cserélni (a szett hajrájára azért visszaállt). Ezt kihasználva gyorsan egyenlítettek az olaszok, de aztán újra magukra találtak a házigazdák és sorozatban négy pontot szereztek. Ezt a különbséget nem is tudták ledolgozuni az olaszok, s bár az öt meccslabdából az elsőt hárították, ezt követően nyitást rontottak.

A török válogatott megvédte címét és története során másodszor nyerte meg az Eb-t. Melissa Vargas és Paola Egonu pontcsatája végül eldöntetlen (28–28) lett, de valószínűleg ezt előbbi bánja a legkevésbé.

RÖPLABDA, EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

DÖNTŐ

Törökország–Olaszország 3:2 (–16, 22, –12, 21, 10)

A 3. HELYÉRT

Szerbia–Lengyelország 3:1 (21, 19, –15, 18)