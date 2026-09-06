Nemzeti Sportrádió

Koronglövő ob: Nyitrai Anna, Nemes Áron és Hegyi Norbert egyéni aranyérme

2026.09.06. 20:30
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Női skeetben Nyitrai Anna győzött (Fotó: Facebook/Nyitrai Anna)
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Nyitrai Anna Nemes Áron skeetlövő ob Hegyi Norbert koronglövészet trap ob sportlövészet
Férfi skeetben Nemes Áron, trapban Hegyi Norbert és Nyitrai Anna lett aranyérmes a sarlóspusztai koronglövő országos bajnokságon.

A magyar szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint férfi skeetben Nemes Áron (Közszolg SC Kunfehértó) 29 korongos teljesítménnyel végzett az élen. A második helyen Ternák Tamás (Közszolg SC) végzett 28 koronggal, míg a harmadikon Renner Bálint (Jánoshalmi SE) 25 találattal. Az alapversenyben Ternák volt a legjobb 117 koronggal.

A csapatversenyben a Ternák Tamás, Nemes Áron, Zsadányi János alkotta Közszolg SC a magyar bajnok 322 koronggal, a második Jánoshalmi SE 302, a harmadik ST Lövész SE 301 találatot ért el.

Férfi trapban Hegyi Norbert (Erődök Városa SE) nyakába akasztották az aranyérmet, aki a döntőben 24 korongot ért el. Második lett Döbörhegyi Bence (Balatonfűzfői LE) 21, míg harmadik Akácos Gábor (MátraHegyi SE) 17 találattal. Az alapversenyben 109 koronggal legjobb Krisztián Tódor János (Dabasi SC) 14 koronggal végül a negyedik lett.

Csapatban a MátraHegyi SE az országos bajnok 307 koronggal Akácos Gábor, Hegyi András, Rosta Márton összeállításban. Második lett a Vasvári SE 288, harmadik a Fővárosi Pénzügyőr LK 281 találattal.

Női trapban Nyitrai Anna (MATE-Gödöllői EAC) végzett az első helyen 23 koronggal. A második Jóna Bernadett (Balatonfűzfői LE) 20, a harmadik Kapitány Luca (Fővárosi Pénzügyőr LK) 16 találatot ért el. Az alapverseny legjobbja Jóna Bernadett volt 107 koronggal.

 

Nyitrai Anna Nemes Áron skeetlövő ob Hegyi Norbert koronglövészet trap ob sportlövészet
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