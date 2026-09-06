Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Beviz Lujza az első körben búcsúzott a junior US Openen

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2026.09.06. 20:14
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A 16 éves teniszező, Beviz Lujza szoros meccsen kétszettes vereséget szenvedett a junior US Open első fordulójában.

Beviz Lujza személyében három és fél év után szerepelhetett újra magyar teniszező a juniorok között Grand Slam-tornán. A 16  esztendős ígéret vasárnap a korosztályos US Open első fordulójában

7:6 (7-4), 7:5-ös vereséget szenvedett

a 16. kiemelt amerikai Jordyn Hazelitt ellenfeleként, így véget ért számára a New York-i torna.

TENISZ
JUNIOR US OPEN, NEW YORK
1. FORDULÓ
LEÁNY EGYES
Beviz Lujza–Jordyn Hazelitt (amerikai)  6:7, (4-7) 5:7

(Kiemelt képünkön: Beviz Lujza Forrás: Facebook/Héraklész Program)

Tenisz Beviz Lujza utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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