Nemzeti Sportrádió

US Open: Bondár is továbbjutott párosban az első fordulóból

MTI MTI
2026.09.05. 08:07
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Bondár Anna egyesben már búcsúzott a US Oepenen, de párosban folytathatja a szereplését (Fotó: Getty Images)
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tenisz US Open Bondár Anna
Stollár Fanny után Bondár Anna is továbbjutott az első fordulóból a US Open női párosversenyében.
Tenisz
9 órája

Stollárék párosban továbbjutottak a US Open első fordulójából

1 óra 52 perces meccsen nyertek az Alycia Parks, Irina Simanovics amerikai, fehérorosz kettős ellen.

 

Bondár Anna és ukrán párja, Angelina Kalinyina 1 óra 22 perces mérkőzésen, két szettben győzte le az Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova orosz, cseh kettőst, és a 32 között a Maja Chwalinska, Magda Linette lengyel duó lesz az ellenfele szombat este.

Az év utolsó Grand Slam-tornáján egyesben Bondár jutott egyedüli magyarként a második fordulóba, ott azonban már ő is búcsúzott, mégpedig úgy, hogy öt meccslabdáról kapott ki az amerikai Madison Keystől. 

US OPEN
NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ
Bondár Anna, Angelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova (orosz, cseh) 7:5, 6:4
KORÁBBAN
Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Alycia Parks, Irina Simanovics (amerikai, fehérorosz) 6:4, 2:6, 6:3

 

tenisz US Open Bondár Anna
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