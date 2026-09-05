US Open: Bondár is továbbjutott párosban az első fordulóból

Bondár Anna és ukrán párja, Angelina Kalinyina 1 óra 22 perces mérkőzésen, két szettben győzte le az Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova orosz, cseh kettőst, és a 32 között a Maja Chwalinska, Magda Linette lengyel duó lesz az ellenfele szombat este.

Az év utolsó Grand Slam-tornáján egyesben Bondár jutott egyedüli magyarként a második fordulóba, ott azonban már ő is búcsúzott, mégpedig úgy, hogy öt meccslabdáról kapott ki az amerikai Madison Keystől.

US OPEN

NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ

Bondár Anna, Angelina Kalinyina (magyar, ukrán)–Alina Kornyejeva, Darja Vidmanova (orosz, cseh) 7:5, 6:4

KORÁBBAN

Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai, 16.)–Alycia Parks, Irina Simanovics (amerikai, fehérorosz) 6:4, 2:6, 6:3



