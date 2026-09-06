Nemzeti Sportrádió

Gyöngyösi győzelemmel kezdte az idényt a Tatabánya a férfi kézi NB I-ben

V. J./MTIV. J./MTI
2026.09.06. 20:25
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Terjék Roland volt a legeredményesebb játékos a mérkőzésen (Fotó: Tatabánya Kézilabda Club/FB)
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férfi kézilabda NB I Tatabánya Gyöngyös
Tatabánya 35–22-re nyert a Gyöngyös otthonában a férfi kézilabda NB I vasárnapi mérkőzésén.

Az előző idényben bajnoki bronz-, illetve Magyar Kupa- és Európa Kupa-ezüstérmes vendégcsapat fölényes sikeréhez Terjék Roland hét góllal, Székely Márton pedig 11 védéssel járult hozzá. A hevesieknél az előző szezon gólkirálya, Mátés István ötször volt eredményes.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC 22–35 (10–21)
Ld: Mátés (5), ill. Terjék (7)
Jegyzőkönyv később!

 

 

férfi kézilabda NB I Tatabánya Gyöngyös
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