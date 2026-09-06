Gyöngyösi győzelemmel kezdte az idényt a Tatabánya a férfi kézi NB I-ben

Az előző idényben bajnoki bronz-, illetve Magyar Kupa- és Európa Kupa-ezüstérmes vendégcsapat fölényes sikeréhez Terjék Roland hét góllal, Székely Márton pedig 11 védéssel járult hozzá. A hevesieknél az előző szezon gólkirálya, Mátés István ötször volt eredményes.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

HE-DO B.Braun Gyöngyös–Mol Tatabánya KC 22–35 (10–21)

Ld: Mátés (5), ill. Terjék (7)

Jegyzőkönyv később!