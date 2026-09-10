Faluvégi Dorottya a visszatéréséről: Természetes volt, mintha nem is hagytam volna ki sok időt

Faluvégi Dorottya azt mondta, hogy újra önmaga, és a visszatérése természetes volt, mintha nem is hagyott volna ki sok időt. A folyamatot lelkileg érezte nehezebbnek, mivel neki kellett felfedeznie, hogy min megy keresztül. Ezzel szemben magát a rehabilitációt „csak” végig kellett járni. Azt is elárulta, hogy a bukaresti klub megkeresése nem sokkal azelőtt jött, hogy aláírt volna decemberben – az edző személye, Bojana Popovic személye hívószó volt.

A 28 éves jobbszélső úgy látja, hogy nagyon sok van a csapatban, sőt, talán még ők sem hiszik el igazán, hogy mire lehetnek képesek (a Bajnokok Ligáját a Ljubljana legyőzésével kezdték). A válogatott meghívónak nagyon örül, és a rehabilitáció alatt mindennap motivációt jelentett neki, hogy újra számítson rá Vlagyimir Golovin szövetségi kapitány. Azt még szintén elmondta, hogy sokat dolgozott önmagán, és érdekes volt sokat nézni kívülről a kézilabdát, ugyanis nem volt kinek szurkolnia.

A teljes interjú