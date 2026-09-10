Andreas Herzog; 100-as mezben játszott, bort kapott a magyar bírótól – az első 100-szorosok 32. rész

Eddig 137-szer találkoztak a mieink a „sógorokkal” – volt időszak, amikor előre le volt kötve az évi két meccs, az egyik Budapesten, a másik Bécsben. Már jó ideje nincs így, az elmúlt húsz évben csak két magyar–osztrákra került sor, és Andreas Herzognak is csupán öt magyarok elleni meccs jutott pályafutása során (lásd keretes írásunkat).

Talán kissé meglepő, hogy amíg a mi Bozsik Józsefünk 1962-ben érte el a 100. válogatottságot (amiről ugyebár utólag kiderült, hogy már a 101. volt), Ausztriának csak negyven évvel később, 2002-ben lett először olyan játékosa, aki eljutott a mérföldkőig. Pedig a vb-bronzérmes Gerhard Hanappi – akiről később a bécsi stadiont elnevezték – is 93-nál járt már 1962-ben, de 1964-ben visszavonult. A további osztrák legendák közül Ernst Ocwirk 62-nél, Hans Krankl 69-nél, Herbert Prohaska 83-nál állt meg. Sokáig úgy tűnt, Toni Polster lesz az első, de ő is befejezte 95-nél 2000-ben. És aztán jött Andreas Herzog, aki 2002. április 17-én, Kamerun ellen utolérte Polstert, majd novemberben eljutott a 100-ig is.

Herzog kiváló rúgótechnikájú ballábas középpályás volt. Játszott a Bayern Münchenben is az 1995–1996-os idényben, de a legjobb éveit a Werder Bremenben töltötte, amelyben a Bayern előtt és után futballozott három, illetve öt, összesen tehát nyolc évet. Nyert Bundesligát 1993-ban Otto Rehhagel irányítása alatt, és kétszer Német Kupát (1994, 1999), míg a bajorokkal UEFA-kupát 1996-ban.

2002: 2–0-s győzelem Szlovákia ellen (Fotó: AFP)

Andreas Herzog 103 válogatott meccse közül ötöt játszott a magyar válogatott ellen. Először 1992. március 25-én a Népstadionban: Toni Polster góljával vezettek ugyan a vendégek, de Détári Lajos és Kovács Kálmán találatával fordított Magyarország. 1994 márciusában Linzben 1–1-es döntetlen született a csak nevében barátságos mérkőzésen, amelyen három játékost (Anton Pfeffer, illetve Keresztúri András és Ivanics László) kiállítottak. Illés Béla találatára Heimo Pfeifenberger válaszolt. Herzog egyetlen győzelme a mieink ellen 1996. április 24-én volt a Népstadionban, Toni Polster és Stephan Marasek góljával 2–0-ra nyertek a 67. perctől Michael Hatz kiállítása miatt emberhátrányban játszó osztrákok. 1998. március 27-én viszont – Bicskei Bertalan második szövetségi kapitányi ciklusának első meccsén – a magyar együttes győzött 3–2-re Bécsben, Horváth Ferenc és a duplázó Illés Béla szerezte a góljainkat. 2000-ben Budapesten 1–1 lett a vége, szintén Illés Béla volt eredményes, az osztrákoktól pedig Roland Kirchler. Öt meccséből egyet nyert meg Magyarország ellen

A válogatottban 1988. április 6-án mutatkozott be Athénban Görögország ellen (2–2). Két világbajnokságon szerepelt, 1990-ben Olaszországban és 1998-ban Franciaországban. Nem rajta múlt, hogy Ausztriának mindkét tornán a csoportkör jelentette a végállomást. Utolsó vb-meccsén, Olaszország ellen (1–2) ő szerezte csapata gólját tizenegyesből a 90. percben. Huszonhat gólt ért el címeres mezben. Európa-bajnokságra nem jutott ki Ausztriával, és amikor a 99. válogatott mérkőzésén, hazai pályán az osztrákok 3–0-ra kikaptak a hollandoktól Eb-selejtezőn, már sejthető volt, hogy a 2004-es kontinenstornán sem lehet ott. Az ezt követő barátságos mérkőzésen jubilált 2002. november 20-án, Norvégia ellen.

Különös módon azon a napon a világon két országban is ünnepelték az első 100-szoros válogatottat, hiszen a Quitóban játszott Ecuador–Costa Rica (2–2) mérkőzésen ért el a mérföldkőhöz a hazaiak labdarúgója, Álex Aguinaga is. Ő ráadásul gólt is szerzett – míg a Bécsben ünnepelni készülő osztrákok kedvét kissé elrontották a norvégok, akik a gambiai származású, de Norvégiában nevelkedett Pa-Modou Kah góljával nyertek 1–0-ra. Herzogot a 62. percben cserélte le Hans Krankl szövetségi kapitány, hogy az egész stadion megtapsolhassa levonulás közben.

A két meccs egybeesését kiszúró Los Angeles Times akkor megjelent cikke szerint Herzog és Aguinaga a futballtörténelem 74. és 75. „századosa” lett. „Természetesen a századik mérkőzés különleges – idézte Herzogot a kaliforniai lap. – Elvégre én vagyok az első osztrák, akinek sikerült elérnie.”

Összesen négy országban edzősködött (Fotó: Imago Images)

Bár az UEFA csak egy- vagy kétszámjegyű mezszámot engedélyez, ezen a mérkőzésen az európai szövetség külön jóváhagyásával Herzog 100-as dresszben játszott. A találkozót a magyar Ábrahám Attila vezette – nem véletlenül.

„Mivel barátságos mérkőzés volt, az osztrák szövetség megkereste a magyart, hogy küldjön játékvezetőt, és az MLSZ játékvezetői bizottságának elnöke engem választott ki, a két partjelzőm pedig Ring János és Hegyi Péter volt – emlékezett vissza Herzog jubileumi mérkőzésére lapunk megkeresésére Ábrahám Attila. – Óriási felhajtás volt Bécsben, heccből még minket is motoros rendőrök vezettek fel a szállodától a stadionig. Mivel tudtuk, milyen eseményre megyünk, mi is készültünk, vittünk ajándékot az ünnepeltnek, én egy palack villányi bort, és csináltattam egy címkét, amelyen gratuláltam neki a századik válogatott mérkőzéséhez. A meccs után az osztrák szövetség tartott állófogadást, amelyre minket is meghívtak. Néhány magyar kollégánk, barátunk is kijött nézőnek, nekik is szereztünk jegyet. Nagy élményem még a meccs kapcsán, hogy megkaptam a norvég csapatkapitány, a Manchester Uniteddel akkor már BL-győztes Ole Gunnar Solskjaer mezét, máig nagy becsben tartom. A kezdés előtt, a játékoskijáróban megkértem, hogy adja majd nekem: azzal érveltem, hogy a fiam hatalmas United-szurkoló – holott valójában Bayern München-drukker. Amikor lecserélték, azt hittem, ebből már nem lesz semmi. A mérkőzés után, már öltönybe bújva éppen indultunk volna, amikor kopogtak a játékvezetői öltöző ajtaján, és hozta Solskjaer a megígért mezt. Nagy meglepetésemre, cserébe ő is elkérte az enyémet, még a FIFA-jelvényemet is. Zavarunkban őt is megajándékoztuk még egy üveg tokaji borral és egy magyar címeres vázával. Kaptam egy osztrák mezt is emlékbe, szóval nagy élmény volt az egész este.”

Herzog aztán a következő év tavaszán, 2003. április 30-án, a Skócia ellen Glasgow-ban elszenvedett 2–0-s vereség után vonult vissza a nemzeti csapattól 103-szoros válogatottként. Csaknem húsz évig fennálló rekordját 2022. szeptember 25-én döntötte meg Marko Arnautovic.

Az osztrák válogatottban 103 mérkőzésen 26 gólt szerzett 1988 és 2003 között (Fotó: AFP)

2002. november 20.

Ausztria–Norvégia 0–1 (0–0)

Bécs, Gerhard Hanappi Stadion, 15 800 néző, vezette: Ábrahám Attila (magyar)

Ausztria: Mandl (Macho, a szünetben) – Ehmann, Pogatetz, Hiden – Schopp (Schamer, 5.), Flögel, A. Herzog (Weissenberger, 62.), Aufhauser, Orman – Wallner (Dollinger, 84.), Schöttel (Kahraman, 4.; Akagündüz, 77.)

Norvégia: Holtan – Basma ( T. Hansen, 76.), Lundekvam, Hangeland, Bergdölmo – Winsnes (T.-A. Flo, a szünetben), Andersen – Leonhardsen (Kah, 68.), Riise – Iversen, Solskjaer (Rushfeldt, 76.)

Gólszerző: Kah (81.) Andreas Herzog 100. válogatott mérkőzése

Az osztrák válogatottsági örökranglista élmezőnye

1. Marko Arnautovic 137 válogatottság

2. David Alaba 117

3. Andreas HERZOG 103

4. Marcel Sabitzer 102

5. Aleksandar Dragovic 100

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. szeptember 5-i lapszámában jelent meg.)