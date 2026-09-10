Szerződést bontott nigériai támadójával a Nyíregyháza – hivatalos

Bright Edomwonyi tavaly nyáron érkezett a Nyíregyházi Spartacushoz – előtte a Diósgyőrt erősítette –, ősszel pedig gólerős teljesítményt nyújtott a klub színeiben. Tavasszal azonban sorozatos sérülések hátráltatták, így a felek most a szerződés felbontása mellett döntöttek.

Edomwonyi nyíregyházi színekben 22 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken öt gólt és egy asszisztot jegyzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Máté Csaba (Paksi FC, legutóbb kooperációs kölcsönben Szentlőrincen), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)

Kölcsönbe érkező: Jean Florent Batoum (kameruni, Cracovia – Lengyelország), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Marko Regza (lett, Hradec Králové – Csehország)

Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)

Kiszemeltek: –

Távozók: Szlobodan Babics (montenegrói-szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (északmacedón, szabadon igazolható), Beke Péter (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Bese Balázs (szabadon igazolható), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Czimer-Nyitrai Ádám (DEAC), Kersák Roland (szabadon igazolható), Pavlosz Korrea (ciprusi-panamai, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként), Oláh Benjámin (Szentlőrinc), Bright Edomwonyi (nigériai, ?)

Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Greuther Fürth – Németország, legutóbb kölcsönben: Dundee United – Skócia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bojan Szankovics (szerb-horvát)