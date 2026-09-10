Nemzeti Sportrádió

Szerződést bontott nigériai támadójával a Nyíregyháza – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.10. 17:35
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Bright Edomwonyinak az első fél idénye marad emlékezetes Nyíregyházán (Fotó: Czinege Melinda)
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Nyíregyháza Spartacus FC szerződésbontás Bright Edomwonyi labdarúgó NB I
A labdarúgó NB I-ben szereplő Nyíregyháza Spartacus FC közös megegyezéssel szerződést bontott Bright Edomwonyival – számolt be róla a klub hivatalos honlapja csütörtökön.

Bright Edomwonyi tavaly nyáron érkezett a Nyíregyházi Spartacushoz – előtte a Diósgyőrt erősítette –, ősszel pedig gólerős teljesítményt nyújtott a klub színeiben. Tavasszal azonban sorozatos sérülések hátráltatták, így a felek most a szerződés felbontása mellett döntöttek.

Edomwonyi nyíregyházi színekben 22 tétmérkőzésen lépett pályára, ezeken öt gólt és egy asszisztot jegyzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL
Érkezők: Dala Martin (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Hős Zsombor (Vasas FC), Máté Csaba (Paksi FC, legutóbb kooperációs kölcsönben Szentlőrincen), Rocco Zikovic (horvát, FC Liefering – Ausztria)
Kölcsönbe érkező: Jean Florent Batoum (kameruni, Cracovia – Lengyelország), Kaczvinszki Dominik (Újpest FC), Marko Regza (lett, Hradec Králové – Csehország)
Kölcsönből visszatérők: Alaxai Áron (Paksi FC), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Zan Medved (szlovén, 1. FC Slovácko – Csehország). A Nyíregyháza II adta kölcsön: Csörnyei Zsombor (FC Ajka)
Kiszemeltek: –
Távozók: Szlobodan Babics (montenegrói-szerb, Szutjeszka Niksics – Montenegró, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (északmacedón, szabadon igazolható), Beke Péter (Kecskeméti TE, kölcsön után végleg), Bese Balázs (szabadon igazolható), Eneo Bitri (albán, KF Egnatia – Albánia, szabadon igazolhatóként), Czimer-Nyitrai Ádám (DEAC), Kersák Roland (szabadon igazolható), Pavlosz Korrea (ciprusi-panamai, Maccabi Petah-Tikva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Kovács Dániel (Nea Szalamina – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Kovácsréti Márk (Vasas FC), Nagy Dominik (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként), Oláh Benjámin (Szentlőrinc), Bright Edomwonyi (nigériai, ?)
Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Greuther Fürth – Németország, legutóbb kölcsönben: Dundee United – Skócia)
Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Meldin Dreskovics (montenegrói, SV Darmstadt 98 – Németország), Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC), Muhamed Tijani (nigériai, Slavia Praha – Csehország, majd onnan Újpest FC)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Bojan Szankovics (szerb-horvát)

 

Nyíregyháza Spartacus FC szerződésbontás Bright Edomwonyi labdarúgó NB I
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