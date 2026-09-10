Nemzeti Sportrádió

Felkészülés: kikapott Ukrajnától a magyar női futsalválogatott

2026.09.10. 20:03
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Fotó: mlsz.hu
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A magyar női futsalválogatott 3–0-ra kikapott Ukrajnától a csütörtökön Budaörsön rendezett barátságos mérkőzésen.

Frank Tamás szövetségi kapitány csapata szerdán 1–1-es döntetlent játszott az előző két Európa-bajnokságon sorrendben bronz- és ezüstérmes vendégekkel, a csütörtöki első félidőben viszont – a magyar szövetség honlapja szerint – nem tudta felvenni a versenyt az ukránokkal, akik így magabiztos győzelemmel zárták a találkozót.

Az októberi, szlovákiai Eb-selejtezőtorna előtt még egy felkészülési mérkőzést játszanak a magyarok: október 3-án Marokkót fogadják Budaörsön.

„Bár a tegnapi bravúrt nem tudtuk megismételni, nincs szégyenkezni valónk a mai teljesítményünk kapcsán. A legnagyobb különbség az volt a szerdai meccshez képest, hogy ezúttal elkövettünk néhány nagyobb hibát, amit jól használt ki az ellenfél. A mérkőzés képe egyébként hasonló volt, mint tegnap, mindkét oldalon adódtak lehetőségek, sajnos ezúttal nem tudtuk kihasználni a helyzeteket” – mondta Frank Tamás.

 

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