Küng és Roglic is jól járt az időfutammal

Bikaviadalok helyszínéül szolgáló arénából rajtoltak egymást követően a kerékpárosok a Vuelta csütörtöki egyéni időfutamán. A sprinterek napjait követően ezúttal biztos volt, hogy változik az időkülönbség az összetettben – a nagy kérdést az jelentette, vajon a piros trikós Enric Mas üldözői faragnak-e a hátrányukon.

El Puerto de Santa María és Jerez de la Frontera között 32.1 kilométert kellett megtenni a helyenként kanyargós, nem teljesen sík úton. Kifejezetten jó időt ment a brit Callum Thornley, a Red Bull-Bora-Hansgrohe versenyzője 34:25 perc alatt tette meg a távot, amivel átvette a vezetést. Az aktuálisan élen állót megillető bőrfotelben nem sokáig ücsöröghetett, a svájci Stefan Küng ugyanis három másodperccel megjavította idejét – a fiatal brit káromkodva szállt ki székéből. Küngnek legközelebb akkor kellett felállnia, amikor megnyugodhatott, 2024 után ismét szakaszt nyert a Vueltán.

Az összetett első három helyezettje közül Primoz Roglic számított a legjobb időfutamosnak, a szlovén jól is ment, végül a negyedik helyet szerezte meg. Az osztrák Felix Gall kevésbé lehetett elégedett, és eleinte Mas sem tűnt kifejezetten erősnek, azonban a spanyol kerékpáros csak rápihent, erejét a végére összpontosította. Hármójuk közül Roglic ideje lett a legjobb, de Mas elkerülte, hogy igazán közel férkőzhessen hozzá az üldözője, kettejük között 1:37 perc a különbség három szakasszal a vége előtt.

Valter Attila a 64. legjobb idővel ért célba, összetettben maradt az 55. helyen. Pénteken hegyi befutós etap következik, négyezer métert meghaladó szintkülönbséggel.

81. VUELTA A ESPANA

18. szakasz (El Puerto de Santa María–Jerez de la Frontera, 32.1 km): 1. Stefan Küng (svájci, Tudor) 35:22 perc, 2. Thornley (brit, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 3 másodperc hátrány, 3. Almeida (portugál, UAE) 8 mp h., …12. Mas (spanyol, Movistar) 51 mp h., …64. Valter Attila (Bahrain-Victorious) 3:45 perc h.

Az összetett állása: 1. (piros trikóban) Enric Mas 60:45:58 óra, 2. Roglic (szlovén, Red Bull-Bora-Hansgrohe) 1:37 p h., 3. Gall (osztrák, Decathlon) 3:01 p h., …55. Valter 1:56:01 óra h.

A gyorsasági pontverseny állása: 1. Wout van Aert (belga, Visma) 306 pont, 2. Brennan (brit, Visma) 239, 3. Romele (olasz, Astana) 171

A hegyi pontverseny állása: 1. (pöttyös trikóban) Santiago Buitrago (kolumbiai, Bahrain-Victorious) 69 pont, 2. Van Aert 40, 3. Mas 24

A fiatalok versenyének állása: 1. (fehér trikóban) Oscar Onley (brit, Ineos) 60:52:01 óra, 2. Omrzel (szlovén, Bahrain-Victorious) 57 mp h., 3. Bisiaux (francia, Decathlon) 12:33 p h.

A csapatverseny állása: 1. Decathlon 182:40:29 óra, 2. Astana 56:34 p h., 3. EF Education 1:13:46 ó h.