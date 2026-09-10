Magabiztosan vezet a Szeged a szünetben a Kristianstad ellen

Az OTP Bank-Pick Szeged a svéd IFK Kristianstad ellen hazai pályán kezdi meg szereplését a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének csoportkörében. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

D-CSOPORT

OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) 22–13 (félidő) – ÉLŐ A SZEGED KERETE A MÉRKŐZÉSRE

Kapusok: Mikler Roland, Nikola Portner

Mezőnyjátékosok: Lukács Péter, Csörgő Kristóf, Marin Jelinic, Furka Márton, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Jérémy Toto, Dmitro Horiha, Rosta Miklós, Borut Mackovsek, Magnus Röd, Sajben Soma, Szilágyi Benjámin, Matic Dávid

Vezetőedző: Michael Apelgren Cikkünk folyamatosan frissül...