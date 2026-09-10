Nemzeti Sportrádió

Magabiztosan vezet a Szeged a szünetben a Kristianstad ellen

2026.09.10. 19:20
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Fotó: Árvai Károly
Címkék
IFK Kristianstad Szeged OTP Bank-Pick Szeged Férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája Kristianstad
Az OTP Bank-Pick Szeged a svéd IFK Kristianstad ellen hazai pályán kezdi meg szereplését a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének csoportkörében. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) 22–13 (félidő) – ÉLŐ

A SZEGED KERETE A MÉRKŐZÉSRE
Kapusok: Mikler Roland, Nikola Portner
Mezőnyjátékosok: Lukács Péter, Csörgő Kristóf, Marin Jelinic, Furka Márton, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Jérémy Toto, Dmitro Horiha, Rosta Miklós, Borut Mackovsek, Magnus Röd, Sajben Soma, Szilágyi Benjámin, Matic Dávid
Vezetőedző: Michael Apelgren 

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

IFK Kristianstad Szeged OTP Bank-Pick Szeged Férfi kézi BL férfi kézilabda Bajnokok Ligája Kristianstad
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