Magabiztosan vezet a Szeged a szünetben a Kristianstad ellen

Az OTP Bank-Pick Szeged a svéd IFK Kristianstad ellen hazai pályán kezdi meg szereplését a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2026–2027-es idényének csoportkörében. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
D-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–IFK Kristianstad (svéd) 22–13 (félidő) – ÉLŐ
A SZEGED KERETE A MÉRKŐZÉSRE
Kapusok: Mikler Roland, Nikola Portner
Mezőnyjátékosok: Lukács Péter, Csörgő Kristóf, Marin Jelinic, Furka Márton, Mario Sostaric, Sebastian Frimmel, Jérémy Toto, Dmitro Horiha, Rosta Miklós, Borut Mackovsek, Magnus Röd, Sajben Soma, Szilágyi Benjámin, Matic Dávid
Vezetőedző: Michael Apelgren
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