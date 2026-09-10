Nemzeti Sportrádió

Érdi Mária továbbra is hatodik az ILCA 6-vb-n

2026.09.10. 17:23
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Fotó: Nemzeti Sport, archív
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ILCA 6 ILCA-vb Érdi Mária
Az Európa-bajnoki címvédő Érdi Mária a csütörtöki három futamot követően megőrizte hatodik helyét a vitorlázó ILCA 6 hajóosztály írországi világbajnokságán.

A Dublini-öbölben zajló viadalon az MVM Zrt. 28 éves világ- és Európa-bajnok hajósa a vb eredményközlője szerint a csütörtöki versenynap nem indult jól a magyar versenyzőnek, ugyanis elsőre egy 25. helyet szerzett, ezt követően azonban egy negyedik, valamint tizedik hellyel javított, megőrizve összetettbeli pozícióját.

Érdinek jelenleg 62 helyezési pontja van, az élen továbbra is az amerikai Charlotte Rose áll 20 ponttal, 13 egységgel megelőzve a belga Emma Plasschaert-t, 14-gyel a dán Anna Muncht.

Az aranycsoportból az éremfutamba a legjobb tíz kerül be, az ő pontjaikat megfelezik, és rájuk még két futam vár, így a kisebb pontkülönbségek miatt az eddigieknél nagyobb változások történhetnek a végső sorrendben.

Ez a szisztéma kedvezett Vadnai Jonatánnak, aki két hete ugyanitt megszerezte az ILCA 7 osztály első magyar világbajnoki címét.

Érdi célja, hogy éremmel zárja a vb-t.

 

ILCA 6 ILCA-vb Érdi Mária
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