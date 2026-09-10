Kamila Valijeva továbbra sem kap semleges státuszt, így nem versenyezhet

A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) csütörtökön jelentette be, hogy Valijeva egyike annak a négy orosz műkorcsolyázónak – mindannyian részt vettek a 2022-es pekingi olimpián –, akikről megállapították, hogy nem felelnek meg az „egyéni semleges sportolóként való részvétel követelményeinek”, de nem közöltek konkrét indoklást.

Valijeva mellett Mark Kondratyuk férfi műkorcsolyázó, valamint az Alekszandra Sztyepanova, Ivan Buhin alkotta jégtáncpáros sem kapott engedélyt az ISU-tól.

„A nemzetközi szövetség nem kommentálja tovább az egyes eseteket, amíg fennáll a fellebbezés lehetősége” – áll az ISU közleményében.

A szabályzat elvileg lehetővé teszi, hogy a 2022-ben kirobbant ukrajnai háborút követően eltiltott orosz versenyzők a 2026/27-es szezonban indulhassanak semleges státuszban, de ehhez bizonyos feltételeknek teljesülniük kell. Például nem lehetnek katonai szervezetnek vagy klubnak tagjai, illetve nem támogathatják az Ukrajna elleni inváziót.

A még mindig csak 20 éves Valijeva a 2022-es pekingi téli olimpián első nőként teljesített négyfordulatos ugrást a csapatverseny során. Egy nappal később azonban kiderült, hogy a trimetazidin-tesztje pozitív lett 2021 decemberében az orosz bajnokságon. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság engedélyezte, hogy a pozitív minta ellenére részt vegyen az egyéni versenyben – amelyben eredetileg negyedik lett –, de közölte, hogy a csapatverseny érmét addig nem osztják ki, amíg ügyét nem rendezik.

Az orosz csapatot végül megfosztották az aranyéremtől, Valijevát pedig fellebbezések és hosszas jogi huzavona után a nemzetközi Sportdöntőbíróság doppingvétség miatt 2024. január 29-én kizárta a versenyből, helybenhagyva a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség négyéves, 2021. december 25-től számított eltiltását.

Valijevát – akinek eltiltása tavaly decemberben járt le – a fegyelmi ítélet nyomán megfosztották a 2022-es Európa-bajnokságon szerzett aranyérmétől is.