Nemzeti Sportrádió

Hamis oltási igazolás miatt négyéves eltiltást kapott a svájci hokiedző

2026.09.10. 17:51
Fotó: Getty Images
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Patrick Fischer Svájc svájci jégkorong-válogatott
Hamis oltási igazolás miatt négyéves eltiltást kapott Patrick Fischer svájci edző a Nemzetközi Jégkorongszövetség (IIHF) fegyelmi bizottságától.

A svájci válogatott korábbi szövetségi kapitánya még a koronavírus-járvány idején hamis papírokat használt, így utazott el Kínába, és dolgozott például a 2022-es pekingi téli olimpián is.

A csalás csak az idei, éppen Svájcban, azaz hazájában rendezett világbajnokság előtt derült ki, és a svájci szövetség a jelentős társadalmi nyomás hatására menesztette a torna előtt.

Fischer irányításával a svájci válogatott 2018-ban, 2024-ben és 2025-ben is világbajnoki döntőt játszott.

Az 50 esztendős tréner a nemzetközi szövetség fegyelmi testületének döntése alapján 2030-ig semmilyen nemzeti válogatottnál sem dolgozhat, a tiltás az IIHF-eseményekre vonatkozik.

 

Patrick Fischer Svájc svájci jégkorong-válogatott
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