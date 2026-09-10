Hamis oltási igazolás miatt négyéves eltiltást kapott a svájci hokiedző

A svájci válogatott korábbi szövetségi kapitánya még a koronavírus-járvány idején hamis papírokat használt, így utazott el Kínába, és dolgozott például a 2022-es pekingi téli olimpián is.

A csalás csak az idei, éppen Svájcban, azaz hazájában rendezett világbajnokság előtt derült ki, és a svájci szövetség a jelentős társadalmi nyomás hatására menesztette a torna előtt.

Fischer irányításával a svájci válogatott 2018-ban, 2024-ben és 2025-ben is világbajnoki döntőt játszott.

Az 50 esztendős tréner a nemzetközi szövetség fegyelmi testületének döntése alapján 2030-ig semmilyen nemzeti válogatottnál sem dolgozhat, a tiltás az IIHF-eseményekre vonatkozik.