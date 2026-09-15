Marco Rossi fiatalít, és örül, hogy „klubcsapatot" irányíthat; Daniel Arzani úgy érzi, Glasgow-nak még tartozik

Marco Rossi fiatalít, és örül, hogy „klubcsapatot” irányíthat. Öt új játékost hívott meg Marco Rossi az Ukrajna, Észak-Írország és Grúzia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésekre készülő keretébe, ennek apropóján a szövetségi kapitány többek között arról is beszélt, miért nyit egyre inkább a fiatalok felé, és megindokolta a kapusok válogatását, valamint Tóth Alex meghívását és Kovács Bendegúz kimaradását is. Borsos László írása

Daniel Arzani úgy érzi, hogy Glasgow-nak még tartozik... Tizenkilenc évesen a világbajnokság legfiatalabb játékosa volt, szerződtette a Manchester City, majd első bajnokiján elszakadt a keresztszalagja, Daniel Arzani pályafutása azóta a nagy újrakezdések jegyében telik; az iráni születésű ausztrál támadó bízik benne, hogy a Fradiban alapemberré válhat. Borbola Bence interjúja

Az ETO a fenntartható piaci működés útjára lépett a nyáron. Kiárusítják az ETO-t? A bevételeket azonnal új játékosokba kell visszaforgatni? Mikor játszik újra támadófutballt a csapat? Sikeres maradhat a klub? – többek között ezeket a kérdéseket is körbejártuk az ETO FC hullámvasútra hajazó nyári piaci tevékenységét vizsgálva. Mohai Dominik összeállítása

Kopasz Bálint: Tökéletes pályát mentem Poznanban. A júniusi portugáliai Eb-n és az augusztusi lengyelországi világbajnokságon is ezüstérmet szerzett a királyszámban a K–1 1000 méteren olimpiai aranyérmes, háromszoros vb- és háromszoros Eb-győztes Kopasz Bálint. A 29 éves klasszis elégedett a szezonban történtekkel, és nem zárja ki, hogy jövőre három olimpiai számban is hajóba üljön a világversenyeken. A sportolóval Krasznai Bence beszélgetett

Későn jöhetett a McLaren feltámadása a címvédéshez. Csak a balszerencse fosztotta meg Lando Norrist a madridi győzelemtől, így elmondhatjuk, a legutóbbi négy pályából hármon a McLaren autója volt a leggyorsabb. A ponthátrány azonban már túl nagynak tűnik a címvédéshez. Zsoldos Barna háttéranyaga

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