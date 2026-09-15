Kétgólos hátrányból felállt az Elche, de a Real Madrid a hosszabbítás perceiben kiharcolta a győzelmet

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

ELCHE–REAL MADRID 2–3 (0–2)

Elche, Manuel Martínez Valero Stadion, 30 383 néző. Vezette: Manzano

ELCHE: Dituro – Buba Sangaré (R. Sánchez, 68.), Redondo, Chust – Tete Morente (Josan, 80.), Villar, Aguado (Cepeda, 58.), Revivo – M. Neto (Fer Nino, 68.), Osorio, G. Valera (Lemar, 58.). Vezetőedző: Martín Anselmi

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold (Espí, 86.), Konaté, Huijsen, Cucurella – Diomande (Dumfries, 90+3.), Valverde, Tchouaméni (Endrick, 86.), Arda Güler (Jude Bellingham, 68.) – K. Mbappé, Vinícius Júnior (Brahim Díaz, 68.). Vezetőedző: José Mourinho

Gólszerző: Osorio (71.), Fer Nino (83.), ill. Dituro (25. – öngól), K. Mbappé (33.), Espí (90+1.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Valami megváltozott José Mourinho gondolkodásában – erre utalt legalábbis az, hogy az idény kezdetekor teljesen mellőzött, 120 millió euróért szerződtetett Yan Diomandé egymás után másodszor kapott lehetőséget a kezdőcsapatban. A védelem két szélén is változtatott a portugál szakvezető, Denzel Dumfriest Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carrerast a világbajnok Marc Cucurella váltotta, a középpályáról pedig ezúttal kiszorult Jude Bellingham.

Az első félidőben bátran kezdett az Elche, de a Real Madrid alakította ki az első nagyobb helyzetet, a 21. percben azonban Vinícius Júnior szemben a kapuval rossz megoldást választott. Öt perccel később nem volt ilyen szerencséje az Elchének, sőt ha azt nézzük, ekkor már kimondottan peches volt a hazai csapat: Arda Güler rafinált szabadrúgásból talált a kapuba úgy, hogy a labda a jobb kapufáról pattant be, érintve Matías Dituro kapust is, így a találatot végül is öngólnak könyvelték el.

Nem sokat kellett várni az újabb madridi gólra: a 33. percben remekül felépített támadás végén Diomandé beindult a jobb szélen, majd gólpasszt adott Kylian Mbappénak, aki középen érkezve estében lőtt a kapuba, miközben ütközött Dituróval. A francia klasszisnak hat forduló alatt ez már a hetedik gólja volt a La Liga mostani kiírásában. Mbappé a 41. percben lőtt még egyet, de ezt les miatt érvénytelenítették, így a szünetben kétgólos volt a nagyon hatékonyan futballozó Real Madrid előnye a Martínez Valero Stadionban.

A második félidő Elche-helyzettel kezdődött, majd a 64. percben Vinícius Júnior hagyott ki újabb lehetőséget – a madridiak braziljának nagyon nem ment a játék ezen az este, pár perccel később le is cserélte őt Mourinho, és Bellinghamet küldte pályára. Az Elche nem adta fel, és a 71. percben siker koronázta a próbálkozásait, miután Abiel Osorio négy méterről, Dean Huijsent megelőzve Thibaut Courtois kapujába bólintott. És ezzel még nem volt vége, merthogy a felbátorodó Elche a 83. percben kiegyenlített: Cucurella elpasszolta magát a tizenhatos előterében, így jutott el a labda a csereként pályára lépő Fer Ninóhoz, aki laposan kilőtte a hosszú alsó sarkot.

Az utolsó percekre Carlos Espít és Endricket is bevetette Mourinho, a vendégek pedig mindent elsöprő rohamokat indítottak a harmadik gólért – és ennek meglett az eredménye, mert a 90+1. percben Mbappé önzetlen kiszolgálása után Espínek csak az üres kapuba kellett lőnie. A Real Madrid könnyebben is megnyerhette volna a mérkőzést, ám nagyon meg kellett érte szenvednie, de a lényeg, hogy begyűjtötte a három pontot. 2–3