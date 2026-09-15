Szerdai sportműsor: a Veszprém és a Szeged is játszik a férfi kézilabda BL-ben

SZEPTEMBER 16., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

18.45: Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)

18.45: Ararat Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Bayer Leverkusen (német)–Celje (szlovén)

21.00: Milan (olasz)–Benfica (portugál)

21.00: Olympiakosz (görög)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)

21.00: Anderlecht (belga)–Olympique Lyon (francia)

21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia)

21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland) (Tv: Sport2)

21.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)

ANGOL LIGAKUPA

A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

20.45: Everton–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)

20.45: Fleetwood Town (IV.)–Sheffield United (III.)

21.00: Coventry City–Aston Villa

21.00: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ

19.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)

19.00: RC Deportivo–Sevilla (Tv: Spíler1)

21.30: Barcelona–Racing Santander (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)

NŐI NB I

8. FORDULÓ

13.00: MTK–Újpest FC

13.00: Pécs–Astra Hungary

15.00: Kispest-Honvéd–Puskás Akadémia

15.00: Szent Mihály–Ferencváros

16.00: Szekszárd–ETO FC

17.00: Videoton–DVTK

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

EVEZÉS

10.00: beach sprint Európa-bajnokság, La Línea

KERÉKPÁR

13.35: Abruzzói körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

15.30: Vallon Grand Prix, férfiak (Tv: Eurosport1)

17.30: Luxemburgi körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

A-CSOPORT

20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

18.45: Vardar 1961 (északmacedón)–Nantes (francia)

C-CSOPORT

20.45: PSG (francia)–RK Zagreb (horvát)

D-CSOPORT

18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Kristianstad (norvég)–Sporting CP (portugál)

F-CSOPORT

20.45: Kolstad (norvég)–Kielce (lengyel)

NŐI NB I

18.00: FTC-Toyota Kovács–MTK Budapest

LÓSPORT

13.45: Kincsem+Tuti 1135 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG

18.00: Lengyelország–Bulgária (Tv: Sport2)

SAKK

12.00: sakkolimpia, Szamarkand, 1. forduló

Nyílt torna: Magyarország–Málta

Női torna: Magyarország–Japán

SPORTLÖVÉSZET

10.00: V. MASPED Shooting Cup nemzetközi verseny (Nemzeti Lőtér, Budapest, Fehér út)

TENISZ

WTA 500-as torna, Guadalajara

20.00: egyes. 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Sao Paulo

18.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Szumó Eb Veszprémben. Vendégünk Ancsin László, a Magyar Szumószövetség elnöke

8.00: Lehet szünetet tartani, vagy csak abbahagyni?

9.00: László Csaba a vonalban, Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata az ICEHL 2025–2026-os idényében

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendég: Molnár Attila fedett pályás Európa-bajnok, vb-bronzérmes atléta

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Gyenge Balázs, Spiller István

17.00: A víz összeköt

17.30: Szorítósarok – ökölvívó-magazin

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Kupagyőztes zöld-fehér recept – vendégünk: Nyéki Balázs

19.00: Ellenfélnézőben: Celtic – a Ferencváros első Európa-liga-ellenfele az alapszakaszban

19.40: Glasgow keleti oldalán kapcsoljuk Regős Lászlót

20.00: Két fronton a kézilabda: a Szeged és a Veszprém a pályán, Marosán György a stúdióban

20.40: 50 éves a női kézilabda első olimpiai érme - interjúk a csapat tagjaival

22.15: Sportvilág Olasz Gergővel

22.30: Sporthely Nyáguly Gergellyel