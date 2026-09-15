Szerdai sportműsor: a Veszprém és a Szeged is játszik a férfi kézilabda BL-ben
SZEPTEMBER 16., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Ararat Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Celje (szlovén)
21.00: Milan (olasz)–Benfica (portugál)
21.00: Olympiakosz (görög)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Anderlecht (belga)–Olympique Lyon (francia)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia)
21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)
ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Everton–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)
20.45: Fleetwood Town (IV.)–Sheffield United (III.)
21.00: Coventry City–Aston Villa
21.00: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
19.00: RC Deportivo–Sevilla (Tv: Spíler1)
21.30: Barcelona–Racing Santander (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)
NŐI NB I
8. FORDULÓ
13.00: MTK–Újpest FC
13.00: Pécs–Astra Hungary
15.00: Kispest-Honvéd–Puskás Akadémia
15.00: Szent Mihály–Ferencváros
16.00: Szekszárd–ETO FC
17.00: Videoton–DVTK
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
EVEZÉS
10.00: beach sprint Európa-bajnokság, La Línea
KERÉKPÁR
13.35: Abruzzói körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
15.30: Vallon Grand Prix, férfiak (Tv: Eurosport1)
17.30: Luxemburgi körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.45: Vardar 1961 (északmacedón)–Nantes (francia)
C-CSOPORT
20.45: PSG (francia)–RK Zagreb (horvát)
D-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Kristianstad (norvég)–Sporting CP (portugál)
F-CSOPORT
20.45: Kolstad (norvég)–Kielce (lengyel)
NŐI NB I
18.00: FTC-Toyota Kovács–MTK Budapest
LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1135 (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
18.00: Lengyelország–Bulgária (Tv: Sport2)
SAKK
12.00: sakkolimpia, Szamarkand, 1. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Málta
Női torna: Magyarország–Japán
SPORTLÖVÉSZET
10.00: V. MASPED Shooting Cup nemzetközi verseny (Nemzeti Lőtér, Budapest, Fehér út)
TENISZ
WTA 500-as torna, Guadalajara
20.00: egyes. 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Szumó Eb Veszprémben. Vendégünk Ancsin László, a Magyar Szumószövetség elnöke
8.00: Lehet szünetet tartani, vagy csak abbahagyni?
9.00: László Csaba a vonalban, Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata az ICEHL 2025–2026-os idényében
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Molnár Attila fedett pályás Európa-bajnok, vb-bronzérmes atléta
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Gyenge Balázs, Spiller István
17.00: A víz összeköt
17.30: Szorítósarok – ökölvívó-magazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Kupagyőztes zöld-fehér recept – vendégünk: Nyéki Balázs
19.00: Ellenfélnézőben: Celtic – a Ferencváros első Európa-liga-ellenfele az alapszakaszban
19.40: Glasgow keleti oldalán kapcsoljuk Regős Lászlót
20.00: Két fronton a kézilabda: a Szeged és a Veszprém a pályán, Marosán György a stúdióban
20.40: 50 éves a női kézilabda első olimpiai érme - interjúk a csapat tagjaival
22.15: Sportvilág Olasz Gergővel
22.30: Sporthely Nyáguly Gergellyel