Nemzeti Sportrádió

Szerdai sportműsor: a Veszprém és a Szeged is játszik a férfi kézilabda BL-ben

R. P.R. P.
2026.09.15. 23:58
null
Címkék
sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Szerdán a Veszprém és a Szeged is pályára lép a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. Megkezdődik a labdarúgó Európa-liga alapszakasza. A spanyol La Ligában mérkőzést játszik a Barcelona és az Atlético Madrid is, miközben Szamarkandban elindulnak az órák a sakkolimpián.

 SZEPTEMBER 16., SZERDA 

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ
18.45: Omonia Nicosia (ciprusi)–Celta Vigo (spanyol)
18.45: Ararat Armenia (örmény)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Bayer Leverkusen (német)–Celje (szlovén)
21.00: Milan (olasz)–Benfica (portugál)
21.00: Olympiakosz (görög)–Jagiellonia Bialystok (lengyel)
21.00: Anderlecht (belga)–Olympique Lyon (francia)
21.00: Sturm Graz (osztrák)–Rennes (francia)
21.00: Sunderland (angol)–AZ (holland) (Tv: Sport2)
21.00: Hapoel Beer-Seva (izraeli)–Dinamo Zagreb (horvát)

ANGOL LIGAKUPA
A LEGJOBB 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
20.45: Everton–Wolverhampton Wanderers (Tv: Match4)
20.45: Fleetwood Town (IV.)–Sheffield United (III.)
21.00: Coventry City–Aston Villa
21.00: Manchester United–Brighton & Hove Albion (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ
19.00: Atlético Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2)
19.00: RC Deportivo–Sevilla (Tv: Spíler1)
21.30: Barcelona–Racing Santander (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
21.30: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler1)

NŐI NB I
8. FORDULÓ
13.00: MTK–Újpest FC
13.00: Pécs–Astra Hungary
15.00: Kispest-Honvéd–Puskás Akadémia
15.00: Szent Mihály–Ferencváros
16.00: Szekszárd–ETO FC
17.00: Videoton–DVTK

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

EVEZÉS
10.00: beach sprint Európa-bajnokság, La Línea

KERÉKPÁR
13.35: Abruzzói körverseny, férfiak, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
15.30: Vallon Grand Prix, férfiak (Tv: Eurosport1)
17.30: Luxemburgi körverseny, férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
ELSŐ CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
20.45: Füchse Berlin (német)–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
18.45: Vardar 1961 (északmacedón)–Nantes (francia)
C-CSOPORT
20.45: PSG (francia)–RK Zagreb (horvát)
D-CSOPORT
18.45: GOG (dán)–OTP Bank-Pick Szeged, Svendborg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Kristianstad (norvég)–Sporting CP (portugál)
F-CSOPORT
20.45: Kolstad (norvég)–Kielce (lengyel)
NŐI NB I
18.00: FTC-Toyota Kovács–MTK Budapest

LÓSPORT
13.45: Kincsem+Tuti 1135 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG
18.00: Lengyelország–Bulgária (Tv: Sport2)

SAKK
12.00: sakkolimpia, Szamarkand, 1. forduló
Nyílt torna: Magyarország–Málta
Női torna: Magyarország–Japán

SPORTLÖVÉSZET
10.00: V. MASPED Shooting Cup nemzetközi verseny (Nemzeti Lőtér, Budapest, Fehér út)

TENISZ
WTA 500-as torna, Guadalajara
20.00: egyes. 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Sao Paulo
18.00: egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Szumó Eb Veszprémben. Vendégünk Ancsin László, a Magyar Szumószövetség elnöke
  8.00: Lehet szünetet tartani, vagy csak abbahagyni?
  9.00: László Csaba a vonalban, Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a Hydro Fehérvár AV19 jégkorongcsapata az ICEHL 2025–2026-os idényében 
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Válogatás a Nemzeti Sportrádió legjobb beszélgetéseiből
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendég: Molnár Attila fedett pályás Európa-bajnok, vb-bronzérmes atléta
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bittmann Emil, Gyenge Balázs, Spiller István
17.00: A víz összeköt
17.30: Szorítósarok – ökölvívó-magazin
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Kupagyőztes zöld-fehér recept – vendégünk: Nyéki Balázs 
19.00: Ellenfélnézőben: Celtic – a Ferencváros első Európa-liga-ellenfele az alapszakaszban
19.40: Glasgow keleti oldalán kapcsoljuk Regős Lászlót
20.00: Két fronton a kézilabda: a Szeged és a Veszprém a pályán, Marosán György a stúdióban
20.40: 50 éves a női kézilabda első olimpiai érme - interjúk a csapat tagjaival 
22.15: Sportvilág Olasz Gergővel
22.30: Sporthely Nyáguly Gergellyel

 

sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Legfrissebb hírek

Keddi sportműsor: Marco Rossi keretet hirdet; pályán a Liverpool és a Real Madrid

Minden más foci
2026.09.14. 23:40

Heti program: a Ferencváros az El-ben lép pályára; NB I, elitligák és kézi BL

Birkózás
2026.09.14. 10:50

Hétfői sportműsor: Mol Magyar Kupa-sorsolás

Minden más foci
2026.09.13. 23:58

Vasárnapi sportműsor: manchesteri derbi, Spanyol Nagydíj, NFL

Minden más foci
2026.09.13. 00:01

Szombati sportműsor: pályán a Liverpool; az FTC és a Győr is játszik a női kézi BL-ben

Minden más foci
2026.09.11. 23:31

Pénteki sportműsor: kezdődik az atlétikai világdöntő Budapesten

Minden más foci
2026.09.10. 23:58

Csütörtöki sportműsor: Magyarország–Egyesült Államok negyeddöntő a női kosár-vb-n, hat meccs a futball BL-ben

Minden más foci
2026.09.09. 23:55

Szerdai sportműsor: labdarúgó és kézilabda BL a Liverpoollal és a Veszprémmel

Minden más foci
2026.09.08. 23:53