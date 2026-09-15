Halász Bence is jelölt az év atlétája címre az európai szövetségnél

Halász Bence a birminghami Európa-bajnokságon 84.25 méteres országos csúccsal, egyben a világ idei legjobbjával nyerte meg a kalapácsvetést, bekerült a tíz atléta közé, akik közül az EAA kiválasztja a 2026-os év legjobbját.

A szombathelyi dobóatléta mellett további hét Európa-bajnokra lehet szavazni: a rúdugró sztár svéd Armand Duplantisra, a hármasugró olasz Andy Diaz Hernandezre, a távolugró görög Miltiadisz Tentoglura, a magasugró olasz Gianmarco Tamberire, a diszkoszvető szlovén Kristjan Cehre, a 400 m gátas svéd Karsten Warholmra és az 5000 méteren aranyérmes norvég Jakob Ingebrigtsenre. Mellettük a hétpróbában fedettpályás világbajnok svájci Simon Ehammer és a gyalogló Európa-rekorder olasz Massimo Stano is jelölt.

A voksolásnál egyformán 25 százalékot számít a szurkolók, a nemzeti szövetségek és a média, továbbá az EAA illetékeseinek szavazata.

A folyamat négy szakaszból áll, az egyes kategóriák - az év férfi és női európai atlétája, valamint a férfi és női feltörekvő tehetség - három-három döntősét október 1-jétől kezdődően jelentik be, a végső győztesekre pedig október 24-én, a lausanne-i Golden Tracks díjátadó ünnepségen derül fény.

Tavaly és tavaly előtt a rúdugrásban világcsúcstartó, olimpiai, világ- és Európa-bajnok Duplantis végzett az szavazás élén.