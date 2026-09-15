Itt született, vb- és Eb-ezüstérmes birkózó, mégis kétszer elutasították Arszunkaev Musza állampolgárságát

Arszunkaev Musza 2005-ben Budapesten született, a XIII. kerületben nőtt fel, tökéletesen beszél magyarul, ide járt az óvodába, iskolába, nemrégiben érettségizett. Tizenkét évvel ezelőtt testvérével, Ahmaddal együtt kezdett el birkózni a Vasasban – írja a Telex.

Arszunkaev Musza szabadfogású sportoló, a 92 kilogrammosok között szerzett már U20-as Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmet, az U17-es mezőnyben világ- és Európa-bajnoki dobogó második fokán is állt már.

Édesapja, Abdulrasid Csecsenföldön született, Groznij mellett nőtt fel, napjainkban antik ékszerekkel foglalkozik, kereskedik. Édesanyja, Merci nigériai, a kilencvenes évek elején jött Európába, az útlevele lejárt, nem tudott hazautazni, menekülttáborba került, ott ismerkedett meg Abdulrasiddal. Összeházasodtak, hat gyermekük született,

„A születésem után kérdezték, hogy orosz vagy nigériai legyek, mert magyar a törvények szerint nem lehettem, hiába itt jöttem a világra. A szüleim nem akarták, hogy orosz állampolgár legyek, ezért került a papírra a másik lehetőség: Nigéria” – nyilatkozta Arszunkaev a Telexnek.

A srác gőzerővel készül az októberi, Los Angeles-i U23-as világbajnokságra, úgy véli, hogy a hazai válogató megnyerése egyszerűbb lesz, mint a belépés az Egyesült Államokba a szigorú feltételek miatt. Neki ugyanis csak olyan – nem biometrikus – menekültútlevele van, amit évente meg kell újítani Magyarországon, és a légitársaságok akár már Budapesten megkérhetik, hogy ne szálljon fel, mert az átszállásnál már nem biztos, hogy továbbengedik.

Sportállampolgárságot akkor kapott, amikor az első versenyére vitte a Vasas, és hamarosan bemutatkozott a serdülőválogatottban. Ezt nem volt nehéz elintézni, a Nigériai Birkózószövetségnek le kellett mondania róla. Sokáig tudott relatíve zavartalanul magyar színekben versenyezni, az Európai Unióban ezzel az útlevelével szabadon mozoghat.

Állandó útlevélre eddig az olimpián volt csak szükség, még világbajnokságon sem. Viszont 2027. január 1-jétől a Nemzetközi Birkózó Szövetség (UWW) szigorít a szabályokon, és tartózkodási engedéllyel már nem, kizárólag útlevéllel lehet versenyezni. Erre azért volt szükség, mert az UWW szűrni szerette volna a gyakori honosításokat, de így például az olyan státusz előtt is becsukta az ajtót, amilyenben Arszunkaev van. A birkózásban megváltozott az olimpiai kvalifikáció, mostantól számít a világranglista, amihez a világkupákon lehet pontokat gyűjtögetni, és már ezeken is csak útlevéllel lehet birkózni.

A sportoló harmadszor fut neki annak, hogy megszerezze a magyar állampolgársággal járó útlevelet. Az első két alkalommal mereven elutasították. A hatóság ilyenkor nem indokolja, miért, csak a nemről kapott értesítést.

Hivatalosan ugyan nem erősítették meg, ám a Vasas olyan információkhoz jutott, amelyek szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ha útlevelet kap.

A mostani, harmadik nekifutásnál a Vasas elnökségi tagja, Jákó János ügyvéd segíti a versenyzőt, hogy kedvező elbírálást kapjon. A magyar szövetség is minden tőle telhetőt megtesz, Bacsa Péter, ügyvezető alelnök, a nemzetközi szövetség (UWW) elnökségi tagja a következőképpen vélekedett a helyzetről a Nemzeti Sportnak: „Tavalyelőtt a nemzetközi szövetség megváltoztatta a honosításra vonatkozó szabályokat, hiszen ez olyan méretet öltött, ami tarthatatlanná vált. Önmagábban ez a tény üdvözölendő, viszont sajnos Arszunkaev az áldozata. A szövetség két év türelmi időt adott a vitatott helyzetekre, ilyen az övé is: a tartózkodási engedély eddig elegendő volt a nemzetközi szerepléshez, az idei év végéig van lehetősége mindenkinek megoldani a problémát, mert januártól kötelező az útlevél. Ezt tudva a Vasassal együttműködve kétszer is próbálkoztunk az állampolgárság igénylésével, mindkétszer elutasították. A második körnél egyszer sem jutottunk tovább, tehát a köztársasági elnökig még el sem jutott az igény. A döntést egyszer sem indokolták meg, azt azonban furcsa lenne elképzelni, hogy ez a srác, aki itt született, itt él, itt tanul, bármi veszélyt jelentene az országnak. Musza a magyar birkózás és Magyarország édes gyermeke, szó sincs honosításról, mi azt gondoljuk, hogy ez az egész teljes jogi nonszensz, megilleti őt, hogy magyar állampolgárrá váljon. Musza rengeteget tett a magyar birkózásért, kiváló eredményekkel szerzett dicsőséget országunknak, az álma viszont összetörne akkor, ha nem kapná meg az állampolgárságot. Mi hiszünk benne, hogy fordul a kocka, s ahol tudjuk, támogatjuk.”

Való igaz, az utolsó pillanatban van Arszunkajev, hiszen fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy folyamatosan nemzetközi felnőttversenyeken induljon.

„Nem jut eszembe mindennap, milyen helyzetben vagyok, de amikor közelegnek a versenyek, akkor azért igen – fogalmazott Arszunkaev a Telexnek. – Amennyire csak lehet, kizárom a külvilágot, mert ez a birkózás lényege. Ez a sport nekem a mindent jelenti. A biztató korosztályos eredményeim után szeretném magam kipróbálni a felnőttek között, hogy amikor már nemcsak egy évfolyam van a szőnyegen, mennyi van bennem, mire jutok. Szeretnék versenyezni Magyarországért, örömet okozni az edzőimnek, a barátaimnak. Ilyen vagyok, jó gyereknek mondanak.”