Red Bull Max vs. 100: PamKutya is Verstappen ellen versenyez!

Max Verstappen visszatér a gyökereihez: az Oracle Red Bull Racing négyszeres Formula-1-es világbajnok pilótája szeptember 16-án gokartba pattan a silverstone-i versenypályán, s élete egyik legkomolyabb kihívásán vesz részt: 100 másik gokartos ellen fog versenyezni úgy, hogy a holland sztárpilóta indul majd az utolsó helyről – ez a Max vs. 100 kihívás.

Verstappen számára nemcsak jármű miatt lesz szokatlan a feladat: az F1-ben általában a mezőny elején versenyez a dobogós helyekért a legnagyobb pilótákkal, most viszont több mint 90 versenyzőt kell megelőznie minden idők legnagyobb gokartfutamán. A szabályok egyszerűek: minden megelőzött résztvevő kiesik, így a terep folyamatosan tisztul majd a holland klasszis előtt. Bár a gokartok teljesen egyformák, egy előnyük mindenképp lesz a menekülőknek: a verseny első felében egyszer egy rövidítésen levághatják a kört, hogy minél jobban növelhessék az előnyüket, míg Verstappennek erre csak a küzdelem második felében lesz majd lehetősége.

A Max vs. 100-ra, világszete több mint ezren jelentkeztek – a kiválasztottak közé egy magyar is bekerült Osbáth Norbert (PamKutya) személyében! A népszerű tartalomgyártó ráadásul a mezőny „rutinosabb” felét fogja képviselni, ugyanis nem is olyan régen a Red Bull Ringen próbálhatta ki, milyen is Forma-4-es autót vezetni.

„Nagyon lelkesen várom a versenyt, és tényleg készültem, hogy jó eredményt érjek el – mondta el Osbáth Norbert a verseny előtt. – Most, hogy már itt vagyok, és találkoztam a többi versenyzővel, kezdek aggódni, mert elég ügyesek a riválisok is. Évente egyszer el szoktam menni gokartozni a barátaimmal, és nagyon-nagyon szeretem. Amióta megtudtam, hogy indulhatok ezen a versenyen, kétszer gokartoztam profi versenyzőkkel is, akik felkészítettek, igyekeztek mindent elmondani. De azt hiszem, erre lehetetlen felkészülni, hogy száz ember ellen mész majd. Húsz ember ellen viszont már versenyeztem Kecskeméten, és egész jól ment. A Formula-4-es autó vezetése fantasztikus volt, de nagyon más, mint egy gokart. Az az autó annyira tapadt, hogy döbbenetes volt, a gokart annyira nem. Talán a bátorság részét tudom átvinni, hogy nyomhatom neki. Van viszont egy félelmem azzal kapcsolatban, hogy Verstappen olyan sebességgel fog jönni, hogy észre sem veszem, csak leelőz engem. Rettegni fogok, ha közeledik. Igyekszem minél nehezebb ellenfél lenni.”

A Max vs. 100 a szervezőkre is óriási feladatot ró, hiszen korábban még soha nem készült versenypálya 100 pilóta számára, így a silverstone-i pályát kifejezetten erre az alkalomra tervezte át a versenyigazgató és francia autóversenyző, David Terrien – aki egyben neves gokart-tervező és ifjúsági gokart-világbajnok is.

„Négyéves koromtól egészen körülbelül 15 éves koromig gokartoztam, úgyhogy számomra nincs mentség arra, hogy azt mondjam, még több gyakorlásra van szükségem, vagy hogy több idő kell. Amikor odaérek, már csak magát a pályát kell megtanulnom, hozzá kell szoknom a gokartok tapadásához, és ennyi. Ennél sokkal többet nem tehetek, de abban biztos vagyok, hogy néhányan közülük nagyon gyorsak lesznek” – fogalmazott a kihívással kapcsolatban Verstappen.

Arra a kérdésre, hogy mit vár a legjobban, Verstappen válasza egyszerű volt: „Csak azt, hogy lássam a vérontást magam előtt.”