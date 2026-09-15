NS-infó: szerb játékos érkezhet Zalaegerszegre

A Nemzeti Sport Szerbiából származó értesülései szerint a napokban Zalaegerszegre érkezhet a jelenleg klub nélküli, legutóbb a szerb élvonalban, a szabadkai FK Szaprtakban szerepelt 23 éves balhátvéd, Nemanja Krszmanovics.

Az előző idényben 27 meccsen szerepelt a szerb első osztályban, két gólt szerzett és három gólpasszt adott. A 2023–2024-es idényben a cseh élvonalbeli Teplicében játszott, 2020 és 2023 között pedig a Topolya játékosa volt, azt megelőzően pedig a Partizannál nevelkedett Belgrádban. A szerb élvonalban összesen 46 meccsen lépett pályára az eddigi pályafutása során, korábban a szerb U21 és U19-es válogatottban is szerepelt.

Szabadkán a nyáron lejárt a szerződése, azóta nincs csapata. Információink szerint a ZTE már meg is egyezett a védővel a szerződtetéséről, így a napokban be is jelenthetik az érkezését.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Danilo Krevszun (ukrán, Borussia Dortmund II – Németország, szabadon igazolhatóként), Emin Kujovic (bosnyák-montenegrói, 1. FC Köln II. – Németország), Matheus Machado (Matheus Machado Ferreira, brazil, Al-Fateh – Szaúd-Arábia, szabadon igazolhatóként, legutóbb Ludogorec – Bulgária, kölcsönben), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Tiago Penalba (Tiago Nazareno Penalba, argentin, San Martín de Tucumán – Argentína), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (Moisés Eliécer Richards Cedeno, panamai, San Miguelito – Panama)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (Arthur Henrique Marques Machado, brazil, Fluminense U20 – Brazília)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kiszemeltek: Nemanja Krszmanovics (szabadon igazolható, FK Szpartak – Szerbia)

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Barbarics Martin (Zalalövő), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Skribek Alen (Neftci PFK – Azerbajdzsán), Szendrei Norbert (Újpest FC), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru, onnan Sheriff Tiraspol – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –