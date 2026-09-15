Marco Rossi: Várkonyi behívásán már júniusban is gondolkodtunk

„Kapus poszton az volt a terv, hogy Dibusz Dénest és Yaakobishvili Áront hívom meg, de előbbire apró sérülései miatt nem számíthatunk, utóbbi pedig most igazolt az Almeriához, ahol szeretné megszerezni a kezdő pozíciót, a spanyol másodosztály pedig nem áll le a válogatott szünetben, ezért hívtuk be Gundel-Takácsot” – mondta Marco Rossi az először meghívott játékosokról. „Doktorics nagyon jól kezdte ezt az idényt, a posztján Kerkez Milos és Callum Styles is bevethető, Várkonyi pedig rendszeresen játszik a Qarabagban, a behívásán már júniusban is gondolkodtunk”.

Rossi a két újonc támadó kapcsán azt emelte ki, hogy Jureket már a diósgyőri korszakában is figyelték, de az előző szezonban nem játszott folyamatosan, most viszont igen, ráadásul jól is teljesít. Szalai kapcsán hangsúlyozta, hogy magas és nagyon veszélyes a büntetőterületen belül.

„Az egyik legfontosabb szempont a játékosok kora. Nagyjából hasonló képességek, statisztikák és teljesítmény esetén szívesebben hívom meg a fiatalabb futballistát. A jelenben dolgozunk, de a jövőt is építjük, mert a jövő a fiataloké” – jelentette ki a 62 esztendős tréner arra utalva, hogy az újoncok közül Jurek 22, Szalai 23, Várkonyi és Doktorics pedig 24 éves. A fiatalok kapcsán hozzátette, a nemzeti együttesben júniusban bemutatkozott Kovács Bendegúz nem játszik a holland AZ Alkmaarban, ezért nem kapott meghívót, ennek ellenére kedveli a csatár személyiségét, összességében pedig jó benyomást tett a szakmai stábra.

Rossi szerint a keretben Tóth Alex az egyetlen kivétel, aki nem rendelkezik a megfelelő játékpercekkel. Úgy vélte, esetében fontosak a képességek is, mert továbbra sincs sok élbajnokságban szereplő magyar labdarúgó, továbbá a Bournemouth középpályásának önbizalmat kell szereznie, ezért is fontos, hogy a válogatottnál legyen.

„Azt remélem, minden meccset megnyerünk. Persze tudjuk, hogy ez egy erős csoport, mert nincs benne gyenge csapat. Azt se tudnám megjósolni, melyik gárda az esélyes. Nagyjából ugyanott állnak a világranglistán, így mindegyik találkozó háromesélyes. Szeretnénk visszatérni az élvonalat jelentő A-divízióba, de nem lesz egyszerű” – beszélt az erőviszonyokról Rossi, aki megjegyezte, számára nincs nagy különbség, hogy most egyszerre négy meccset rendeznek szeptember és október fordulóján szemben azzal, hogy korábban két külön válogatott szünet volt az ősz első két hónapjában. Hozzátette, 2022 júniusában volt már ilyen a koronavírus-járvány után, az akkor igencsak jól sikerült.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok

Gundel-Takács Bence (ZTE), Pécsi Ármin (Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők

Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Középpályások

Csongvai Áron (Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Támadók

Jurek Gábor (MTK), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szalai József (Paks), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

NEMZETEK LIGÁJA, B-LIGA, 2. CSOPORT

A magyar válogatott őszi mérkőzései

Szeptember 25.

20.45: Magyarország–Ukrajna

Szeptember 28.

20.45: Észak-Írország–Magyarország

Október 2.

20.45: Magyarország–Grúzia

Október 5.

20.45: Ukrajna–Magyarország

A mérkőzést semleges helyszínen, Nagyszombatban (Szlovákia) rendezik.

November 14.

18.00: Grúzia–Magyarország

November 17.

20.45: Magyarország–Észak-Írország