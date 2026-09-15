„Ezzel teljessé vált a gyűjteményünk” – Csányi Sándor a Puskás Arénának ítélt Konferencialiga-döntőről

„Ezzel teljessé vált a gyűjteményünk: női BL-döntőt, illetve Eb-mérkőzéseket, továbbá Szuperkupa-, Európa-liga-, Bajnokok Ligája- és immáron Konferencia-liga-döntőt rendezhet a magyar főváros – idézi az mlsz.hu Csányi Sándort, a szövetség elnökét, az UEFA alelnökét, kincstárnokát. – Ez a döntés azért is kiemelkedő elismerés hazánk számára, mert a 2023-as El-finálé és az idei BL-döntő után alig néhány esztendővel máris újabb kiemelt eseményét hozza Budapestre az UEFA. Az MLSZ köszönetét fejezi ki a kormányzatnak, hogy nem sokkal hivatalba lépését követően a kormánygarancia biztosításával támogatta a pályázatot.”

A Puskás Aréna az európai Szuperkupa-mérkőzésnek 2020-ban volt házigazdája. A 2021-es férfi Európa-bajnokságon négy mérkőzést rendeztek meg a nemzeti arénában, és ahogy Csányi Sándor szintén megemlítette, a 2019-es női Bajnokok Ligája-döntő a Ferencváros otthonában, a Groupama Arénában zajlott.