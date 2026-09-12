Ünnepi meccsen kapott ki a Vasas, a DVSC viszont nyert a női kézi NB I-ben

A mérkőzés előtt ünnepélyesen – a tavaly márciusban 81 éves korában elhunyt – Bujdosó Ágotáról nevezték el a Fáy utcai sportcsarnok kézilabdatermét. A néhai kapus 1957-ben kezdett kézilabdázni az Angyalföldi Sportiskolában, majd a Vasashoz került, amellyel 1972 és 1978 között sorozatban hétszer volt bajnok, négy Magyar Népköztársasági Kupát nyert és BEK-ezüstérmet szerzett. A válogatottban 168-szor lépett pályára, olimpiai bronzérmesnek és kétszeres világbajnoki bronzérmesnek mondhatta magát.

A Szombathely 29–29-es döntetlent játszott Kisvárdán, Tolnai Laura három másodperccel a vége előtt szerezte meg a vasiak pontszerzést jelentő találatát.

Az Esztergom a Mosonmagyaróvár ellen nyert 42–25-re, Faragó Lea kilenc, Horváth Fanni hét góllal, Karalyos-Herczeg Lili 15 védéssel vette ki részét a sikerből. A két csapat a nyári felkészülési időszakban kétszer is találkozott egymással, az esztergomiak előbb 43–33-ra, majd 36–28-ra nyertek.

A Budaörs az újonc Egert verte meg 34–25-re. Szekerczés Luca mind a tíz lövését gólra váltotta, Sallai Nikolett pedig hatszor volt eredményes.

KÉZILABDA

NŐI NB I

Mol Esztergom–Motherson Mosonmagyaróvári KC 42–25 (19–15)

Esztergom, 950 néző. V: Garai B., Varasdi L.

ESZTERGOM: KARALYOS-HERCZEG – Kovács Anett 3, BALLAI B. 5, SZMOLEK 4, HORVÁTH F. 7, FARAGÓ LEA 9, Ballai A. 3. Csere: Bukovszky (kapus), FARAGÓ LUCA, SZÖLLŐSI-ZÁCSIK 4, Kisfaludy, Varga Emília, Jacques, Vártok T. 3, Agócs 3, Fehér L. 1. Edző: Elek Gábor

MOSONMAGYARÓVÁR: Csatlós – Falusi-Udvardi 3, TÓTH G. 3, Tyiskov-Helembai 1, Háfra N. 2, Kukely A. 2, STRANIGG ZS. 5/5. Csere: Horváth Sz. (kapus), Tomova 2, Szabó Lili, Wolfs 1, Kazai 2/2, TÓTH ESZTER 2, Péter P. 1, Horváth M. 1. Vezetőedző: Stranigg Ferenc

Az eredmény alakulása. 3. perc: 1–2. 7. p.: 7–2. 14. p.: 9–8. 27. p.: 16–15. 34. p.: 21–17. 47. p.: 32–18. 54. p.: 38–23. Hétméteresek: 4/0, illetve 8/7. Kiállítások: 8, illetve 8 perc.

MESTERMÉRLEG

Elek Gábor: – Jól kezdtük a mérkőzést, aztán túlságosan könnyedén kezdtünk el kézilabdázni. Védekezésben fegyelmezetlenek voltunk, kihagytuk a hétmétereseinket, ezt pedig a Mosonmagyaróvár kihasználta. Szerencsével szereztünk négygólos előnyt a félidőre. A második játékrészben már feszesebbek voltunk, az erőnlétbeli különbség pedig eldöntötte a meccset. A második félidei játékunk már biztató volt.

Stranigg Ferenc: – Hajtós mérkőzésre és nagy tempóra készültünk. Megilletődötten kezdtünk, védekezésben nem mertünk szabálytalankodni, támadásban pedig bizonytalanok voltunk. Az időkérés után magabiztosabban és kombinatívabban játszottunk, ekkor közeledtünk is az Esztergomhoz. A második félidő viszont már teljes káosz volt a részünkről, amit a fáradtságnak tudok be. Az Esztergom kegyetlenül kihasználta a hibáinkat és szép teljesítményt nyújtva győzött.

Moyra-Budaörs United Shipping–Eszterházy SC 34–25 (20–13)

Budaörs, 400 néző. V: Barna, Kovács B.

BUDAÖRS: Mátéfi – Krpezs-Slezák 3 (1), SZEKERCZÉS 10 (3), Kovalcsik 2, MARINCSÁK 3, Uhrin 2, SALLAI 6. Csere: Zsigmond P. (kapus), Bardi 1, Kármán 1, Debreczeni-Klivinyi 2, Szöllősi-Schatzl 3, Sztankovics 1, Hudák, Egejuru. Edző: Buday Dániel

ESZTERHÁZY: Kozma – PANKOTAI 5, Sulyok 2, Balog B. 1, Hadnagy 2, Helm 1, ORELL 5 (3). Csere: Mrkva (kapus), TEPLÁN 5, Bernát, Lévai, Pintér 1, Sztefanovszka 1, Szár, Nagy K. Zs., Bencsik 2. Edző: Kocsis Csaba

Az eredmény alakulása. 10. perc: 8–6. 19. p.: 14–9. 36. p.: 23–14. 44. p.: 27–18. 53. p.: 31–21. Kiállítások: 8, ill. 4 perc. Hétméteresek: 4/4, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Buday Dániel: – Az Eger bizonyította, hogy megérdemelten jutott fel az élvonalba. Sokaknak kellemetlen perceket okozhatnak a jövőben. Néhány játékosom hozzáállása nem tetszett, a további mérkőzéseken ez nem lesz elég.

Kocsis Csaba: – Olyan játékot akartunk játszani, ami előremutat. Egészében nem vagyok elégedetlen, a jövő héten a NEKA ellen javíthatunk. Tisztában vagyunk a képességeinkkel.

Vasas SC–Váci NKSE 26–29 (16–13)

DVSC Skyline–Alba Fehérvár KC 29–22 (17–10)

Debrecen, 1300 néző. V: Bátori, Szécsi Lantos.

DEBRECEN: RYDE – Toublanc-Nicolas 6, Hámori 1, CSERNYÁNSZKI 4, TÓVIZI 3, IVANCOK-SOLTIC 5 (1), Vámos M. 3 Csere: PLACZEK, Majoros (kapusok) Thorleifsdóttir 1, KOBYLINSKA 3 (1), Juhász Kata, Petrus 1, Magyar F. 2, Baranyi D., Varga K. Edző: Szilágyi Zoltán

SZÉKESFEHÉRVÁR: Aala – Szabó-Májer 2, Hajdu Gy. 1, Moreno, Kocsis B. 2, Lazics, Bojtos. Csere: Hadfi (kapus), PAVLOVIC 8 (2), Kovalcsik B. 3, Sulyok, Dubán, TAKÓ 6. Edző: Szuzana Lazovics

Az eredmény alakulása. 9. perc: 4–2. 15. p.: 9–4. 20 p.: 14–7. 40. p.: 21–13. 47. p.: 25–15

MESTERMÉRLEG

Szilágyi Zoltán: – Fontos volt, hogy magabiztos győzelemmel mutatkozzunk be hazai pályán. Kézben tartottuk a mérkőzést, s ez elsősorban annak köszönhető, hogy okosan, a megbeszélteket betartva védekeztünk. A negatívum, hogy sok ziccert hibáztunk, de összességében örülök a győzelemnek!

Szuzana Lazovics: – Akadtak problémáik, vannak hiányzóink és a Debrecen különben jobb csapat. A Vasastól elszenvedett vereség után kimásztunk a gödörből, ezúttal volt tartásunk. Bosszantó, hogy tíz gólt kaptunk a saját elrontott helyzeteink után.

Kisvárda Master Good SE–Gravitáció Szombathelyi KKA 29–29 (16–14)

Kisvárda, 350 néző. V: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz.

KISVÁRDA: Pásztor B. – Gém 3, MLINKÓ 8 (2), BACENKOVÁ 3, Győri V. 2, KORONCZAI 6 (3), MÉRAI 4. Csere: Christe (kapus), Gyimesi K., Czenki 2, Kostyó, Török F., Szemes 1. Edző: Dévényi János

SZOMBATHELY: Hlogyik 1 – Lengyel E. 1, PŐDÖR B. 5 (1), BELCSIKOVA 9 (2), Molnár F., DZSATEVSZKA 6, Szőke N. 1. Csere: Győri A. (kapus), Csocsaj 4, Kuzman, TOLNAI L 2, Bősze, Ács. Edző: Pődör Zoltán

Az eredmény alakulása. 8. perc: 5–3. 20. p.: 10–7. 26. p.: 12–12. 39. p.: 22–19. 48. p.: 23–24 54. p.: 25–27. 57. p.: 26–28. 60. p.: 29–28. Kiállítások: 10, ill. 4 perc. Hétméteresek: 6/5, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Dévényi János: – Nagyon hektikus mérkőzés volt, kicsit csalódottnak érezzük magunkat, a múlt héthez képest feltétlenül. Sokszor elszalasztottuk a lehetőségét, hogy nagyobb előnyt kiharcoljunk, hatszor is volt labdánk ahhoz, hogy négy gólos meglépjünk, de egyszer sem éltünk vele. A végén mindkét csapat nyerhetett volna, így igazságosnak mondható a döntetlen.

Pődör Zoltán: – A kilátogató szurkolók biztos élvezték a látottakat, tipikus nézőcsalogató mérkőzés volt, de az edzők ezt annyira nem szeretik. Az első félidőben jó játékot mutatott a Kisvárda, mi próbáltunk rohanni az eredmény után, és annak örülök, hogy adtuk fel, végig tapadtunk az ellenfélre. A végére sikerült fordítanunk, ám azt még tanulnunk kell, miként kell megtartani az előnyt.