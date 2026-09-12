Nagy Benedek 16 védéssel tért vissza a Valladolidba

Nagy 2024 tavaszán nyolc mérkőzés erejéig már erősítette a Valladolidot, amelyet szombaton 38 százalék feletti hatékonysággal segített győzelemhez. A hazaiaknál Tóth Rajmondnak három gólja, Décsi Gábornak pedig egy védése volt.

A Gyöngyösről igazolt Nagy Ádám négy góllal mutatkozott be a Pays d'Aix Université csapatában, amely 38–28-ra kikapott a HBC Nantes vendégeként a francia élvonalban. Hanusz Egon három és Szeitl Erik két találata ellenére a Cesson-Rennes 30–24-es vereséggel távozott a címvédő Paris Saint-Germain otthonából.

Máthé Dominik a mezőny legeredményesebb játékosaként hét góllal járult hozzá a GRK Ohrid 33–16-os hazai győzelméhez az RK Struga ellen az északmacedón férfiligában.

Fazekas Gergő és Ilic Zoran is egy-egy alkalommal talált a hálóba az Orlen Wisla Plock csapatában a Rebud KPR Ostrovia Ostrów otthonában 37–32-re megnyert meccsen a lengyel bajnokságban.

Szabó Anna és Csíkos Luca is három találattal vette ki a részét a Thüringer HC 37–32-es hazai győzelméből a Göppingen ellen a német női élvonalban.

Zsembery Viktória négy gólja ellenére a BM Porrino 26-16-ra kikapott a CBM Elche otthonában a spanyol női bajnokságban. Török Lilly kétszer volt eredményes, de az ő csapata, a házigazda CBM Morvedre is 26–16-ra kapott ki az Atlético Guardéstől.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a címvédő Dunaszerdahely meglepetésre 29–28-ra kikapott a TJ Sokol Poruba otthonában a szlovák-cseh közös női bajnokságban, a Doprastav Ligában. Farkas Júlia négy, Molnár Korinna három találattal zárt a vendégeknél.

Beke Laura négy, Hornyák Panna két alkalommal volt eredményes a HC Zlínben, amely 35–25-ös vereséggel távozott a DHK Zora Olomouc otthonából.

Fazekas Virág egy gólt lőtt a Sönderjyskében, amely otthon 32-31-re kikapott a Silkeborg-Voel KFUM csapatától a dán női bajnokságban.