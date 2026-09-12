Négy forduló után sincs gólja a nyáron 366 millió eurót költő Tottenhamnek a PL-ben



Valamivel több, mint 366 millió euró. Ennyit költött el a Tottenham Hotspur a nyáron új igazolásokra. Roberto De Zerbi tavasszal kinevezett vezetőedző persze tudta, időbe telik, mire a keret magja és az érkezők összeszoknak, előbb a védekezést rakta rendbe, ami egyre jobban fest, de a támadójáték, mondhatni, katasztrofális.

Hogy miért? A Tottenham azután, hogy két vereséggel kezdte az új idényt, múlt héten a Nottingham Forest ellen játszott 0–0-s döntetlent, most pedig az Evertont fogadta hazai pályán. Bár a Spursnek több lövése és nagyobb arányú labdabirtoklása volt, nem volt veszélyesebb a kapura, mint ellenfele – igaz, volt meccslabdája. A vége újabb gól nélküli iksz lett, így az egymás után kétszer 17. helyen záró, kiköltekező londoniaknak 4 meccset követően sincs góljuk a PL-ben, ráadásul ez a „jól megszokott” 17. helyre elég…

ANGOL PREMIER LEAGUE

4. FORDULÓ

Tottenham–Everton 0–0

KORÁBBAN

Aston Villa–Nottingham Forest 1–2 (Alysson 74., ill. Delap 46., Igor Jesus 88.)

Bournemouth–Brentford 2–2 (Kluivert 38., Tavernier 52., ill. Schade 34., 56.)

Chelsea–Hull City 2–2 (Rogers 7., Joao Pedro 66., ill. Belloumi 28., 34.)

Crystal Palace–Ipswich Town 2–3 (Halali 14., J. Larsen 75., ill. Emersonn 23., L. Davis 45., Flemming 90.)

Liverpool–Fulham 0–0

KÉSŐBB

21.00: Sunderland–Arsenal (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Coventry City–Brighton (Tv: Spíler1)

17.30: Manchester United–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: Leeds–Newcastle (Tv: Match4)