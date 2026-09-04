Tenisz: Beviz Lujzával a mezőnyben kezdődik a US Open juniortornája

Legutóbb 2023 tavaszán, a Roland Garroson szerepelt magyar juniorkorú teniszező Grand Slam-verseny főtábláján, akkor Udvardy Luca indulhatott a korosztályos játékosok elitmezőnyében Párizsban. Az azóta eltelt mintegy három és fél évben a 2025-ös Australian Openen jártak ehhez legközelebb a mieink Melbourne-ben, ahol Nagy Botond és Bíró Melinda is a selejtező utolsó körében kapott ki. Nos, a mostani US Openen viszont hosszú idő után ismét lesz kiért szorítanunk, ugyanis

Beviz Lujza automatikusan főtáblás lesz az év utolsó, New York-i keménypályás GS-viadalán.

A Tenisz Műhely 16 esztendős ígérete pillanatnyilag a karriercsúcsot jelentő 38. helyen áll a junior-világranglistán, és ezen a héten a kanadai Repentignyben indult felvezető versenyen, és a J300-as besorolású ITF-tornán a harmadik fordulóig jutott.

Selmeci Petra tanítványa az idén valósággal berobbant a juniorok élmezőnyébe: januárban még a 448. helyen állt, azóta pedig öt junior ITF-tornát is nyert, és több mint négy száz helyet jött előre az U18-asok nemzetközi rangsorában, és ezen a héten hétfőn már a legjobb negyven közé sikerült beverekednie magát.

„Nagyon különleges élmény lesz pályára lépni a US Openen!

Alig várom már a Grand Slam-szereplést, rendkívül izgatott vagyok, és igyekszem majd minden percet kiélvezni, amit a versenyen tölthetek New Yorkban.

Bár GS-újoncként nem feltétlenül csak az eredményesség lesz mérvadó számomra, de természetesen szeretnék minél több meccset nyerni és minél tovább menetelni a tornán” – nyilatkozta korábban Beviz a várakozásairól az Utánpótlássportnak.

Beviz Lujza Forrás: MTSZ

Mindezközben egyébként a nyáron a korosztályos válogatottban is letette a névjegyét, ugyanis az U18-as leány nemzeti együttes tagjaként – Kálmán Lucával és Mihálka Annával közösen – egészen a döntőig menetelt és ezüstérmet szerzett a csapat Európa-bajnokság franciaországi nyolcas döntőjében. Ráadásul a második hely sportágtörténeti sikernek is bizonyult, miután az U18-as leányválogatott először játszhatott döntőt a korosztályos szabadtéri csapat Eb-k 1975 óta íródó történetében.

Bevizzel a mezőnyben a US Open juniorversenyének főtáblás küzdelmei vasárnap rajtolnak.

Lujza nemrég A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsor adásának volt a vendége, és többek között arról is beszélt, hogy mi hozta meg számára ebben az esztendőben a látványos előrelépést.

(Kiemelt kép forrása: Tenisz Műhely)