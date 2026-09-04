Nemzeti Sportrádió

Tenisz: Beviz Lujzával a mezőnyben kezdődik a US Open juniortornája

H. B. utanpotlassport.huH. B. utanpotlassport.hu
2026.09.04. 13:16
null
Címkék
Tenisz Beviz Lujza utánpótlás US Open utánpótlássport
Beviz Lujza (16) személyében három és fél év után szerepelhet újra magyar teniszező a juniorok között Grand Slam-tornán. A US Open korosztályos versenyének főtáblás küzdelmei vasárnap kezdődnek meg New Yorkban.

Legutóbb 2023 tavaszán, a Roland Garroson szerepelt magyar juniorkorú teniszező Grand Slam-verseny főtábláján, akkor Udvardy Luca indulhatott a korosztályos játékosok elitmezőnyében Párizsban. Az azóta eltelt mintegy három és fél évben  a 2025-ös Australian Openen jártak ehhez legközelebb a mieink Melbourne-ben, ahol Nagy Botond és Bíró Melinda is a selejtező utolsó körében kapott ki. Nos, a mostani US Openen viszont hosszú idő után ismét lesz kiért szorítanunk, ugyanis

Beviz Lujza automatikusan főtáblás lesz az év utolsó, New York-i keménypályás GS-viadalán.

automatikusan főtáblás lesz az év utolsó, New York-i keménypályás GS-viadalán.

A Tenisz Műhely 16 esztendős ígérete pillanatnyilag a karriercsúcsot jelentő 38. helyen áll a junior-világranglistán, és ezen a héten a kanadai Repentignyben indult felvezető versenyen, és a J300-as besorolású ITF-tornán a harmadik fordulóig jutott.

Selmeci Petra tanítványa az idén valósággal berobbant a juniorok élmezőnyébe: januárban még a 448. helyen állt, azóta pedig öt junior ITF-tornát is nyert, és több mint négy száz helyet jött előre az U18-asok nemzetközi rangsorában, és ezen a héten hétfőn már a legjobb negyven közé sikerült beverekednie magát.

„Nagyon különleges élmény lesz pályára lépni a US Openen!

Bár GS-újoncként nem feltétlenül csak az eredményesség lesz mérvadó számomra, de természetesen szeretnék minél több meccset nyerni és minél tovább menetelni a tornán” – nyilatkozta korábban Beviz a várakozásairól az Utánpótlássportnak.

Beviz Lujza Forrás: MTSZ

Mindezközben egyébként a nyáron a korosztályos válogatottban is letette a névjegyét, ugyanis az U18-as leány nemzeti együttes tagjaként – Kálmán Lucával és Mihálka Annával közösen – egészen a döntőig menetelt és ezüstérmet szerzett a csapat Európa-bajnokság franciaországi nyolcas döntőjében. Ráadásul a második hely sportágtörténeti sikernek is bizonyult, miután az U18-as leányválogatott először játszhatott döntőt a korosztályos szabadtéri csapat Eb-k 1975 óta íródó történetében.

Bevizzel a mezőnyben a US Open juniorversenyének főtáblás küzdelmei vasárnap rajtolnak.

Lujza nemrég A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsor adásának volt a vendége, és többek között arról is beszélt, hogy mi hozta meg számára ebben az esztendőben a látványos előrelépést.

(Kiemelt kép forrása: Tenisz Műhely)

Tenisz Beviz Lujza utánpótlás US Open utánpótlássport
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Bondár Anna: Kívülről könnyű mondani, miért nem lehetett beütni azt a szervát. Nagyon szerettem volna…

Tenisz
2 órája

Megint maratoni csatát kellett vívnia, de Zverev ott van a 32 között a US Openen

Tenisz
6 órája

US Open: szetthátrányból verte a 3. kiemeltet Hacsanov

Tenisz
18 órája

Torna: Gál Kristófnak jól sikerült a formaidőzítés az ifjúsági Eb-re

Utánpótlássport
18 órája

Öt meccslabdáról kapott ki Bondár Anna a Grand Slam-győztes, korábbi top 5-ös játékostól

Tenisz
18 órája

Cselgáncs: két hetedik hely a junior Eb első napján

Utánpótlássport
19 órája

Úszás: Kárpáti Máté világbajnok 10 kilométeren

Utánpótlássport
20 órája

Vívás: Kozma Laura értékes tagja maradna a juniorválogatottnak

Utánpótlássport
Tegnap, 13:04