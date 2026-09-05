Piastri büntetést kapott – változott az Olasz Nagydíj rajtsorrendje

Mint ismert, Oscar Piastri a harmadik rajthelyet szerezte meg az Olasz Nagydíj időmérőjén, és hosszú idő után sikerült legyőznie csapattársát, Lando Norrist egy körön. Az ausztrál versenyző ugyanakkor nem sokáig örülhetett az elért eredménynek, hiszen a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utólag három rajthelyes büntetést osztott ki neki Liam Lawson feltartásáért. Az ausztrál a második szakasz végén állta a gyors kört kezdő Red Bull-os útját, aki végül nem is tudott továbbjutni a Q3-ba.

A versenyző közvetlenül az időmérő után a következőképpen értékelt. „Nem hiszem, hogy megvolt a tempóm a pole pozíció megszerzéséhez. Az első kör egész jól sikerült. Próbáltam figyelni, hátha valaki beáll elém a bokszutca kijáratánál, de senki sem tette. Tudtam, hogy nehéz lesz, és egy kicsit rosszul mértem fel a féktávot is, ezért blokkoltak a kerekek. Ennyi volt az időmérő, de legalább egy tisztességes eredményt sikerült elérnem. Már jó ideje nem jött össze ilyen, úgyhogy ezt most elfogadom.”

A hátrasorolás értelmében Piastri a hatodik pozícióba esett vissza, a harmadik rajtkockát Charles Leclerc, a negyediket Lewis Hamilton, míg az ötödiket Max Verstappen örökölte meg. Az ausztrál versenyző mellett további három társa, Andrea Kimi Antonelli, Alexander Albon, illetve Lawson sem a kvalifikáción megszerzett rajthelyéről indítja a vasárnap 15 órakor kezdődő versenyt. Az egyéni vb-összetettet vezető olasz a hetedik, a Williams thaiföldi pilótája a tizennyolcadik, míg a Red Bullnál Isack Hadjart helyettesítő új-zélandi a tizennegyedik pozícióját veszíti el motorbüntetés miatt. A hármas a mezőny végéről vág neki az 57 körös futamnak.

OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Gasly Alpine-Mercedes 1:21.786 2. Russell Mercedes 1:21.846 0.060 mp h. 3. Piastri* McLaren-Mercedes 1:21.966 0.180 4. Leclerc Ferrari 1:22.004 0.218 5. Hamilton Ferrari 1:22.011 0.225 6. Verstappen Red Bull-Ford 1:22.070 0.284 7. Antonelli** Mercedes 1:22.093 0.307 8. Colapinto Alpine-Mercedes 1:22.220 0.434 9. Norris McLaren-Mercedes 1:22.256 0.470 10. Lindblad Racing Bulls-Ford 1:22.286 0.500 11. Bortoleto Audi 1:22.517 0.635 12. Bearman Haas-Ferrari 1:22.756 0.874 13. Hülkenberg Audi 1:22.779 0.897 14. Lawson** Red Bull-Ford 1:22.821 0.939 15. Sainz Williams-Mercedes 1:23.453 1.571 16. Ocon Haas-Ferrari 1:23.454 1.572 17. Cunoda Racing Bulls-Ford 1:23.755 1.143 18. Albon** Williams-Mercedes 1:24.356 1.744 19. Bottas Cadillac-Ferrari 1:24.364 1.752 20. Pérez Cadillac-Ferrari 1:24.595 1.983 21. Alonso Aston Martin-Honda 1:25.150 2.538 22. Stroll Aston Martin-Honda 1:25.222 2.610 *: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.

**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt.

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE 1. SZAKASZ 2. SZAKASZ 1. Gasly 1:22.612 1. Antonelli 1:21.882 2. Verstappen 1:22.631 2. Piastri 1:22.017 3. Norris 1:22.659 3. Norris 1:22.067 4. Colapinto 1:22.662 4. Gasly 1:22.077 5. Lindblad 1:22.727 5. Russell 1:22.161 6. Antonelli 1:22.758 6. Verstappen 1:22.188 7. Russell 1:22.779 7. Lindblad 1:22.345 8. Hamilton 1:22.847 8. Colapinto 1:22.400 9. Leclerc 1:22.902 9. Leclerc 1:22.509 10. Bearman 1:22.906 10. Hamilton 1:22.516 11. Piastri 1:22.924 11. Bortoleto 1:22.517 12. Bortoleto 1:22.946 12. Bearman 1:22.756 13. Lawson 1:22.989 13. Hülkenberg 1:22.779 14. Hülkenberg 1:23.440 14. Lawson 1:22.821 15. Ocon 1:23.466 15. Sainz 1:23.453 16. Sainz 1:23.616 16. Ocon 1:23.454 17. Cunoda 1:23.755 18. Albon 1:24.356 19. Bottas 1:24.364 20. Pérez 1:24.595 21. Alonso 1:25.150 22. Stroll 1:25.222