Piastri büntetést kapott – változott az Olasz Nagydíj rajtsorrendje
Mint ismert, Oscar Piastri a harmadik rajthelyet szerezte meg az Olasz Nagydíj időmérőjén, és hosszú idő után sikerült legyőznie csapattársát, Lando Norrist egy körön. Az ausztrál versenyző ugyanakkor nem sokáig örülhetett az elért eredménynek, hiszen a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utólag három rajthelyes büntetést osztott ki neki Liam Lawson feltartásáért. Az ausztrál a második szakasz végén állta a gyors kört kezdő Red Bull-os útját, aki végül nem is tudott továbbjutni a Q3-ba.
A versenyző közvetlenül az időmérő után a következőképpen értékelt. „Nem hiszem, hogy megvolt a tempóm a pole pozíció megszerzéséhez. Az első kör egész jól sikerült. Próbáltam figyelni, hátha valaki beáll elém a bokszutca kijáratánál, de senki sem tette. Tudtam, hogy nehéz lesz, és egy kicsit rosszul mértem fel a féktávot is, ezért blokkoltak a kerekek. Ennyi volt az időmérő, de legalább egy tisztességes eredményt sikerült elérnem. Már jó ideje nem jött össze ilyen, úgyhogy ezt most elfogadom.”
A hátrasorolás értelmében Piastri a hatodik pozícióba esett vissza, a harmadik rajtkockát Charles Leclerc, a negyediket Lewis Hamilton, míg az ötödiket Max Verstappen örökölte meg. Az ausztrál versenyző mellett további három társa, Andrea Kimi Antonelli, Alexander Albon, illetve Lawson sem a kvalifikáción megszerzett rajthelyéről indítja a vasárnap 15 órakor kezdődő versenyt. Az egyéni vb-összetettet vezető olasz a hetedik, a Williams thaiföldi pilótája a tizennyolcadik, míg a Red Bullnál Isack Hadjart helyettesítő új-zélandi a tizennegyedik pozícióját veszíti el motorbüntetés miatt. A hármas a mezőny végéről vág neki az 57 körös futamnak.
OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|1:21.786
|2.
|Russell
|Mercedes
|1:21.846
|0.060 mp h.
|3.
|Piastri*
|McLaren-Mercedes
|1:21.966
|0.180
|4.
|Leclerc
|Ferrari
|1:22.004
|0.218
|5.
|Hamilton
|Ferrari
|1:22.011
|0.225
|6.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|1:22.070
|0.284
|7.
|Antonelli**
|Mercedes
|1:22.093
|0.307
|8.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|1:22.220
|0.434
|9.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|1:22.256
|0.470
|10.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|1:22.286
|0.500
|11.
|Bortoleto
|Audi
|1:22.517
|0.635
|12.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|1:22.756
|0.874
|13.
|Hülkenberg
|Audi
|1:22.779
|0.897
|14.
|Lawson**
|Red Bull-Ford
|1:22.821
|0.939
|15.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|1:23.453
|1.571
|16.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|1:23.454
|1.572
|17.
|Cunoda
|Racing Bulls-Ford
|1:23.755
|1.143
|18.
|Albon**
|Williams-Mercedes
|1:24.356
|1.744
|19.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|1:24.364
|1.752
|20.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|1:24.595
|1.983
|21.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|1:25.150
|2.538
|22.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|1:25.222
|2.610
|*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt.
AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Gasly
|1:22.612
|1.
|Antonelli
|1:21.882
|2.
|Verstappen
|1:22.631
|2.
|Piastri
|1:22.017
|3.
|Norris
|1:22.659
|3.
|Norris
|1:22.067
|4.
|Colapinto
|1:22.662
|4.
|Gasly
|1:22.077
|5.
|Lindblad
|1:22.727
|5.
|Russell
|1:22.161
|6.
|Antonelli
|1:22.758
|6.
|Verstappen
|1:22.188
|7.
|Russell
|1:22.779
|7.
|Lindblad
|1:22.345
|8.
|Hamilton
|1:22.847
|8.
|Colapinto
|1:22.400
|9.
|Leclerc
|1:22.902
|9.
|Leclerc
|1:22.509
|10.
|Bearman
|1:22.906
|10.
|Hamilton
|1:22.516
|11.
|Piastri
|1:22.924
|11.
|Bortoleto
|1:22.517
|12.
|Bortoleto
|1:22.946
|12.
|Bearman
|1:22.756
|13.
|Lawson
|1:22.989
|13.
|Hülkenberg
|1:22.779
|14.
|Hülkenberg
|1:23.440
|14.
|Lawson
|1:22.821
|15.
|Ocon
|1:23.466
|15.
|Sainz
|1:23.453
|16.
|Sainz
|1:23.616
|16.
|Ocon
|1:23.454
|17.
|Cunoda
|1:23.755
|18.
|Albon
|1:24.356
|19.
|Bottas
|1:24.364
|20.
|Pérez
|1:24.595
|21.
|Alonso
|1:25.150
|22.
|Stroll
|1:25.222
OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE
|1.
|Gasly
|Alpine-Mercedes
|2.
|Russell
|Mercedes
|3.
|Leclerc
|Ferrari
|4.
|Hamilton
|Ferrari
|5.
|Verstappen
|Red Bull-Ford
|6.
|Piastri*
|McLaren-Mercedes
|7.
|Colapinto
|Alpine-Mercedes
|8.
|Norris
|McLaren-Mercedes
|9.
|Lindblad
|Racing Bulls-Ford
|10.
|Bortoleto
|Audi
|11.
|Bearman
|Haas-Ferrari
|12.
|Hülkenberg
|Audi
|13.
|Sainz
|Williams-Mercedes
|14.
|Ocon
|Haas-Ferrari
|15.
|Cunoda
|Racing Bulls-Ford
|16.
|Bottas
|Cadillac-Ferrari
|17.
|Pérez
|Cadillac-Ferrari
|18.
|Alonso
|Aston Martin-Honda
|19.
|Stroll
|Aston Martin-Honda
|20.
|Antonelli**
|Mercedes
|21.
|Albon**
|Williams-Mercedes
|22.
|Lawson**
|Red Bull-Ford
|*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt.
|77. OLASZ NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:23.008
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:22.559
|SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1:22.219
|Időmérő
|1. Gasly 1:21.786
|SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
|A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00