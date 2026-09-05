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NB I: Paks–DVSC 1–2

Piastri büntetést kapott – változott az Olasz Nagydíj rajtsorrendje

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.05. 19:52
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Piastri (jobbra) a hatodikra kénytelen cserélni a harmadik rajthelyét (Fotó: AFP)
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F1 Olasz Nagydíj Formula–1 időmérő FIA Oscar Piastri
A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) hivatalosan is megerősítette, hogy három rajthelyes büntetést osztott ki Oscar Piastrinak a Formula–1-es Olasz Nagydíj időmérője után.

Mint ismert, Oscar Piastri a harmadik rajthelyet szerezte meg az Olasz Nagydíj időmérőjén, és hosszú idő után sikerült legyőznie csapattársát, Lando Norrist egy körön. Az ausztrál versenyző ugyanakkor nem sokáig örülhetett az elért eredménynek, hiszen a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) utólag három rajthelyes büntetést osztott ki neki Liam Lawson feltartásáért. Az ausztrál a második szakasz végén állta a gyors kört kezdő Red Bull-os útját, aki végül nem is tudott továbbjutni a Q3-ba. 

A versenyző közvetlenül az időmérő után a következőképpen értékelt. „Nem hiszem, hogy megvolt a tempóm a pole pozíció megszerzéséhez. Az első kör egész jól sikerült. Próbáltam figyelni, hátha valaki beáll elém a bokszutca kijáratánál, de senki sem tette. Tudtam, hogy nehéz lesz, és egy kicsit rosszul mértem fel a féktávot is, ezért blokkoltak a kerekek. Ennyi volt az időmérő, de legalább egy tisztességes eredményt sikerült elérnem. Már jó ideje nem jött össze ilyen, úgyhogy ezt most elfogadom.”

A hátrasorolás értelmében Piastri a hatodik pozícióba esett vissza, a harmadik rajtkockát Charles Leclerc, a negyediket Lewis Hamilton, míg az ötödiket Max Verstappen örökölte meg. Az ausztrál versenyző mellett további három társa, Andrea Kimi Antonelli, Alexander Albon, illetve Lawson sem a kvalifikáción megszerzett rajthelyéről indítja a vasárnap 15 órakor kezdődő versenyt. Az egyéni vb-összetettet vezető olasz a hetedik, a Williams thaiföldi pilótája a tizennyolcadik, míg a Red Bullnál Isack Hadjart helyettesítő új-zélandi a tizennegyedik pozícióját veszíti el motorbüntetés miatt. A hármas a mezőny végéről vág neki az 57 körös futamnak. 

OLASZ NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

1.GaslyAlpine-Mercedes1:21.786 
2.RussellMercedes1:21.8460.060 mp h.
3.Piastri*McLaren-Mercedes1:21.9660.180
4.LeclercFerrari1:22.0040.218
5.HamiltonFerrari1:22.0110.225
6.VerstappenRed Bull-Ford1:22.0700.284
7.Antonelli**Mercedes1:22.0930.307
8.ColapintoAlpine-Mercedes1:22.2200.434
9.NorrisMcLaren-Mercedes1:22.2560.470
10.LindbladRacing Bulls-Ford1:22.2860.500
11.BortoletoAudi1:22.5170.635
12.BearmanHaas-Ferrari1:22.7560.874
13.HülkenbergAudi1:22.7790.897
14.Lawson**Red Bull-Ford1:22.8210.939
15.SainzWilliams-Mercedes1:23.4531.571
16.OconHaas-Ferrari1:23.4541.572
17.CunodaRacing Bulls-Ford1:23.7551.143
18.Albon**Williams-Mercedes1:24.3561.744
19.BottasCadillac-Ferrari1:24.3641.752
20.PérezCadillac-Ferrari1:24.5951.983
21.AlonsoAston Martin-Honda1:25.1502.538
22.StrollAston Martin-Honda1:25.2222.610
*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt. 

 

AZ ELSŐ KÉT SZAKASZ VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
1.Gasly1:22.6121.Antonelli1:21.882
2.Verstappen1:22.6312.Piastri1:22.017
3.Norris1:22.6593.Norris1:22.067
4.Colapinto1:22.6624.Gasly1:22.077
5.Lindblad1:22.7275.Russell1:22.161
6.Antonelli1:22.7586.Verstappen1:22.188
7.Russell1:22.7797.Lindblad1:22.345
8.Hamilton1:22.8478.Colapinto1:22.400
9.Leclerc1:22.9029.Leclerc1:22.509
10.Bearman1:22.90610.Hamilton1:22.516
11.Piastri1:22.92411.Bortoleto1:22.517
12.Bortoleto1:22.94612.Bearman1:22.756
13.Lawson1:22.98913.Hülkenberg1:22.779
14.Hülkenberg1:23.44014.Lawson1:22.821
15.Ocon1:23.46615.Sainz1:23.453
16.Sainz1:23.61616.Ocon1:23.454
17.Cunoda1:23.755  
18.Albon1:24.356  
19.Bottas1:24.364  
20.Pérez1:24.595  
21.Alonso1:25.150  
22.Stroll1:25.222  

OLASZ NAGYDÍJ, A VERSENY RAJTSORRENDJE

1.GaslyAlpine-Mercedes
2.RussellMercedes
3.LeclercFerrari
4.HamiltonFerrari
5.VerstappenRed Bull-Ford
6.Piastri*McLaren-Mercedes
7.ColapintoAlpine-Mercedes
8.NorrisMcLaren-Mercedes
9.LindbladRacing Bulls-Ford
10.BortoletoAudi
11.BearmanHaas-Ferrari
12.HülkenbergAudi
13.SainzWilliams-Mercedes
14.OconHaas-Ferrari
15.CunodaRacing Bulls-Ford
16.BottasCadillac-Ferrari
17.PérezCadillac-Ferrari
18.AlonsoAston Martin-Honda
19.StrollAston Martin-Honda
20.Antonelli**Mercedes
21.Albon**Williams-Mercedes
22.Lawson**Red Bull-Ford
*: 3 rajthelyes büntetést feltartás miatt.
**: a mezőny végére sorolták vissza motorelemcserék miatt. 

 

77. OLASZ NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 4., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:23.008
2. szabadedzés1. Russell 1:22.559
SZEPTEMBER 5., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1:22.219
Időmérő1. Gasly 1:21.786
SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP
A verseny (57 kör, 308.524 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00

 

F1 Olasz Nagydíj Formula–1 időmérő FIA Oscar Piastri
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