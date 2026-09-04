Megint maratoni csatát kellett vívnia, de Zverev ott van a 32 között a US Openen

A Lorenzo Sonego elleni ötjátszmás nyitány után a második körben is maratoni hosszúságú éjszaka jutott Alexander Zverevnek. Az első helyen kiemelt német a kilencedik gémben brékelve behúzta az első játszmát Quentin Halys ellen, a második hajrájában viszont ő bukta el a saját szerváit. A harmadik játszmában „röpködtek” a brékek, Zverev rövidítésben nyert, aztán a negyedik szettben mindkét fél megvédte a saját szervagémjeit – ezúttal a rövidítésben következett be a kibillenés, Halys uralta ezeket a perceket, jöhetett az ötödik játszma. A csúcsformáját még keresgélő Zverev legyűrte fel-feltörő dühét, 2:2-nél elvette ellenfele adogatásait, és megtette ezt 5:3-nál is – több mint négy és fél órás mérkőzés végén bejutott a legjobb 32 közé, ahol a chilei Alejandro Tabilo lesz az ellenfele.

A kiemeltek közül véget ért Alex De Minaur útja: a hatodik helyen rangsorolt teniszező 30 ki nem kényszerített hibával, öt elvesztett szervagémmel rontotta esélyeit a holland Botic van de Zandschulp ellen, aki élt a lehetőséggel, és ötödik próbálkozásra legyőzte az ausztrált.

Egy másik magasan rangsorolt teniszező viszont épp egy ausztrálon akadt fenn: a 14. kiemelt Lorenzo Musetti nem igazán tudott mit kezdeni a röptéknél előszeretettel vetődő Dane Sweenyvel. A világranglistán több mint 100 hellyel az olasz mögött elhelyezkedő szabadkártyás ausztrál az első szett elvesztése után három sima játszmában lépett tovább.

Is it a bird? Is it a plane? It’s SUPER DANE! 🦸‍♂️



Sweeny goes airborne to pull off a ridiculous diving volley! pic.twitter.com/WRGShWNnbN — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Véget ért Gaël Monfils útja is, a 40 éves franciát a feleannyi idős Learner Tien – a papírformának megfelelően – búcsúztatta élete utolsó Grand Slam-versenyétől. Győzött egy másik feltörekvő amerikai, a 22 éves Michael Zheng is, aki Marozsán Fábián után most a Rafael Jódart nem kis meglepetésre kiejtő Bu Juncsaoketén jutott túl. Zheng következő ellenfele a selejtezőből szerencsés vesztesként érkező francia Arthur Géa lesz, aki a második meccsét is megnyerte a főtáblán – Zachary Svajda személyében egy hazai versenyzőt vett ki a mezőnyből.

A hölgyeknél Coco Gauff tudta, hogy nem lesz könnyű dolga, hiszen ellenfele, Paula Badosa megnyerte a megelőző két meccsüket. Nos, a spanyol ezúttal is megdolgoztatta a fiatal amerikait, aki azonban most állta a sarat, két szoros játszmában győzött. A következő ellenfele is egy spanyol játékos lesz, Cristina Bucsa, akit három szetten át irgalmatlanul megizzasztott a japán Szakacume Himeno.

Jelena Ribakina is egy spanyollal teniszezett, de itt nem volt akkora a küzdelem: a kazah játékos kézben tartotta a Jessica Bouzas elleni mérkőzést, egyetlen elvesztett adogatójákára rögtön visszabrékelt – éppen azzal lezárva a csatát, egyben megnyugtatva drukkereit, hogy felülkerekedett a torna előtt jelentkező erőnléti problémáin.

US OPEN, NEW YORK (108 000 000 dollár, kemény pálya)

FÉRFI EGYES

2. FORDULÓ

Zverev (német, 1.)–Halys (francia) 6:4, 4:6, 7:6 (7–3), 6:7 (3–7), 6:3

Tabilo (chilei, 25.)–Popyrin (ausztrál) 2:6, 7:6 (7–4), 7:6 (7–3), 6:2

Sweeny (ausztrál)–Musetti (olasz, 13.) 3:6, 6:1, 6:2, 6:2

Zheng (amerikai)–Bu Juncsaokete (kínai) 6:3, 2:6, 6:2, 6:3

Géa (francia)–Svajda (amerikai) 5:7, 6:3, 6:2, 6:2

Van de Zandschulp (holland)–De Minaur (ausztrál, 6.) 6:4, 7:5, 6:2

Bergs (belga, 31.)–De Jong (holland) 7:5, 1:6, 6:2, 7:6 (7–2)

Bonzi (francia)–Buse (perui, 32.) 6:2, 7:6 (7–4), 6:0

Tien (amerikai, 14.)–Monfils (francia) 6:3, 6:4, 6:3

Cobolli (olasz, 5.)–Schoolkate (ausztrál) 3:6, 6:3, 6:4, 7:5

Blockx (belga, 28.)–Trungelliti (argentin) 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

NŐI EGYES

2. FORDULÓ

Bartunková (cseh)–Maria (német) 6:7 (7–5), 6:2, 6:3

Andrejeva (semleges színekben, 5.)–Lys (német) 6:0, 6:2

Jovic (amerikai, 14.)–F. Jones (brit) 6:4, 6:4

Bucsa (spanyol)–Szakacume (japán) 7:6 (8–6), 6:7 (0–7), 7:6 (10–6)

Gauff (amerikai, 4.)–Badosa (spanyol) 6:4, 7:6 (7–5)

Cseng Csin-ven (kínai)–Putyinceva (kazah) 6:4, 2:6, 6:1

Sztarodubceva (ukrán)–Szakkari (görög, 32.) 1:6, 7:6 (7–4), 6:2

Ribakina (kazah, 2.)–Bouzas (spanyol) 6:2, 6:4