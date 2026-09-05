Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Paks–DVSC 1–2

Ötgólos győzelemmel folytatta a Szeged a férfi kézilabda-bajnokságban

R. P.R. P.
2026.09.05. 19:53
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Nikola Portner, a szegediek kapusa nagyszerűen védett (Fotó: Török Attila)
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Szeged ETO University HT Eger Csurgó
A férfi kézilabda NB I 1. fordulójában az OTP Bank-Pick Szeged 32–27-re felülmúlta az ETO Universityt, míg a Csurgó az Egerben aratott tízgólos győzelemmel kezdett.

A szegedieknél Nikola Portner 42 százalékos hatékonysággal védett, 18 lövést hárított a 43 kísérletből. Elöl Magnus Röd remekelt, a 29 éves norvég jobbátlövő hat gólt dobott. Rosta Miklós öt találattal vette ki a részét a győzelemből. Bár a mérkőzés az első forduló programjában szerepelt, nem ez volt a szegediek első meccse, mert szeptember 1-jén a Szeged már játszott bajnokit. A 10. fordulóból előrehozott találkozón 50–24-re nyert az Eger ellen.

A Csurgó Egerben nyert tíz góllal. Filip Milovanovics szerezte a legtöbbet, összesen ötöt, míg a kapuban Rok Zaponsek 50 (3/6), Váczi Dániel 39 (9/23) százalékkal védett.

KÉZILABDA
FÉRFI NB I
1. forduló
Eger Eszterházy SzSE–Csurgói KK 17–27 (6–13)
OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT 32–27 (20–13)

Jegyzőkönyvek hamarosan.

 

Szeged ETO University HT Eger Csurgó
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