Ötgólos győzelemmel folytatta a Szeged a férfi kézilabda-bajnokságban

A szegedieknél Nikola Portner 42 százalékos hatékonysággal védett, 18 lövést hárított a 43 kísérletből. Elöl Magnus Röd remekelt, a 29 éves norvég jobbátlövő hat gólt dobott. Rosta Miklós öt találattal vette ki a részét a győzelemből. Bár a mérkőzés az első forduló programjában szerepelt, nem ez volt a szegediek első meccse, mert szeptember 1-jén a Szeged már játszott bajnokit. A 10. fordulóból előrehozott találkozón 50–24-re nyert az Eger ellen.

A Csurgó Egerben nyert tíz góllal. Filip Milovanovics szerezte a legtöbbet, összesen ötöt, míg a kapuban Rok Zaponsek 50 (3/6), Váczi Dániel 39 (9/23) százalékkal védett.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

1. forduló

Eger Eszterházy SzSE–Csurgói KK 17–27 (6–13)

OTP Bank-Pick Szeged–ETO University HT 32–27 (20–13)

Jegyzőkönyvek hamarosan.