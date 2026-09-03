US Open: szetthátrányból verte a 3. kiemeltet Hacsanov

Nem sokáig váratott magára az első brék Félix Auger-Aliassime és Karen Hacsanov ötödik egymás elleni meccsén – az eddigi négy összecsapáson egyenlő arányban osztoztak a győzelmeken –, a világranglista-4. kanadai ugyanis rögtön elvette orosz kollégája első adogatójátékát, s szinte pillanatok alatt 3:0-s előnybe került. Innentől kezdve Auger Aliassime-nak csak a saját szervagémjeire kellett volna ügyelnie, ehhez képest rögtön az elsőt kiengedte a kezéből – majd még egyet, de ellenfele is elbukta a sajátját –, s nyolc játék után 4:4-re álltak a felek. Innen már semmi „természetellenes” nem történt, így rövidítés következett, amelyben a verseny 3. kiemeltjének működtek jobban az idegei.

Aki arra számított, hogy Hacsanovot megtöri az elvesztett első szett, tévedett, a második etap elején ugyanis az orosz került 3:0-s előnybe. Azt kár volna állítani, hogy innen már sétagalopp lett volna az európai játékosnak, hiszen négy bréklabdát is hárítania kellett a hátralévő hat gémben, ám becsülettel állta a sarat, és 6:3-mal egyenlítette ki a játszmaarányt. Auger-Aliassime innen aztán teljesen elvesztette a fonalat; a kanadai játékának leggyengébb pontjára, a fonákjára rendkívül tudatosan játszó Hacsanov gyakorlatilag azt csinált a pályán, amit akart, és teljesen megérdemelten nyerte meg a végére meglepően egyoldalúvá váló összecsapást.

Ha az imént egyoldalúnak neveztük Hacsanovék utolsó két játszmáját, mit mondjunk, a Taylor Fritz–Mattia Bellucci meccsről? Az amerikai versenyző már az első szettben jelezte, hogy nem akar hoszzú időt a pályán tölteni, s 6:0-ra nyert, igaz, az elrettentő eredmény ellenére az olasz is szerzett 18 pontot, és még bréklabdája is volt.

Ha valaki az első játszma után azt várta, hogy Bellucci összeszedi magát, azt a szenzációs napot kifogó Fritz kiábrándította: az amerikai a hátralévő két felvonásban is ugyanazzal az intenzitással teniszezett, s 1 óra 39 percet a pályán töltve lépett tovább a legjobb tizenhat közé, ahol a 24. kiemelt argentin Francisco Cerúndolo vár rá.