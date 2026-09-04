Bondár Anna: Kívülről könnyű mondani, miért nem lehetett beütni azt a szervát. Nagyon szerettem volna…

Bondár élvezte a stadionbeli remek hangulatot – bár a közönség az ellenfelének szurkolt, érzése szerint ezt nem sportszerűtlenül tette –, és úgy érzi, összességében nagyobb kilengések nélkül tudta végigjátszani a mérkőzést.

„Nyilván a befejezésnél voltak izgalmak, de a meccs nagy részében tudtam teljesíteni azt, amit megbeszéltünk, és ki tudtam zökkenteni őt a játékából. A döntő szettben nagyon elkaptam a fonalat, ott álltam a (győzelem) kapujában. Azt, hogy milyen érzés volt meccslabdánál adogatni, csak az tudhatja, aki játszott már ilyen szinten. Kívülről könnyű mondani, miért nem lehetett beütni azt a szervát. Nagyon szerettem volna…”

MADISON KEYS SURVIVES IN A MATCH TIEBREAK! pic.twitter.com/MsKoNWhSWu — US Open Tennis (@usopen) September 3, 2026

Bondárnak öt meccslabdája volt az Australian Open 2025-ös bajnoka ellen – kettőnél kettős hibát ütött –, ezekre így emlékezett vissza:

„Az első meccslabdánál úgy izgultam, hogy remegett a lábam. A következőnél már nyugodtabb tudtam maradni, a második szervám csak kicsivel csúszott ki. Választhattam volna olyan szervát, amit magasabb százalékban ütök be, ebben biztos vagyok. De egy Grand Slam-bajnok állt a túloldalon, aki nem adja csak úgy a meccset. Volt még utána három meccslabdám, nagy hibát nem csináltam… Nyilván lehetett volna egy-egy pozícióból bátrabban megjátszani (a labdát), de azokban a pillanatokban néhány tizedmásodperc alatt nehéz jó döntést hozni.”

Bár a vereség feldolgozása időbe telik, Bondár úgy véli, az ilyen mérkőzésekből tanulhat a legtöbbet – végül is úgy szorongatott meg egy Grand Slam-győztest, hogy az a kedvenc borításán játszott, és élvezte a közönség biztatását.

„Megyek tovább, a feszültséget nem szabad benn tartani. Grand Slam-tornán párosozhatok, és bár a partneremmel most először játszunk együtt, megteszünk majd mindent, szeretnénk jól teljesíteni” – előlegezte meg a folytatást a magyar játékos, aki az ukrán Anhelina Kalinina oldalán az Alina Kornyejeva, Daria Vidmanova páros ellen kezd a magyar idő szerint péntekről szombatra virradóra kiírt programban.