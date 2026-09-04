Nemzeti Sportrádió

Bondár Anna: Kívülről könnyű mondani, miért nem lehetett beütni azt a szervát. Nagyon szerettem volna…

K. Zs.K. Zs.
2026.09.04. 12:05
Bondár Anna a csütörtöki mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
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Madison Keys US Open Bondár Anna
Mint beszámoltunk róla, Bondár Anna hatalmas csatában kapott ki az amerikai Madison Keystől az Egyesült Államok nemzetközi teniszbajnokságának (US Open) 2. fordulójában. A magyar játékos röviden értékelte az öt meccslabdáról elvesztett csütörtöki mérkőzést, de mint mondta, mennie kell tovább, hiszen pénteken már párosmeccs vár rá.

Hogy szívfacsaró volt-e a három játszmában elszenvedett vereség (7:5, 4:6, 6:7)?

„Mindenképpen, igen, nehéz mit mondani, nyilván fáj a vereség– válaszolta a kérdésre Bondár Anna a Magyar Teniszszövetség hivatalos Facebook-felületén közzétett interjúban. – Rengeteg pozitívum is volt, amit, ha eltelik egy kis idő, majd jobban látok. Most fáj a vereség, ott voltam a (győzelem) kapujában, először lehettem volna a harmadik körben, és csupán hajszálon múlt egy Grand Slam-nyertes legyőzése.”

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Öt meccslabdáról kapott ki Bondár Anna a Grand Slam-győztes, korábbi top 5-ös játékostól

A magyar versenyzőt a 2025-ös Australian Open-bajnok Madison Keys szetthátrányból búcsúztatta a US Openen.

Bondár élvezte a stadionbeli remek hangulatot – bár a közönség az ellenfelének szurkolt, érzése szerint ezt nem sportszerűtlenül tette –, és úgy érzi, összességében nagyobb kilengések nélkül tudta végigjátszani a mérkőzést. 

„Nyilván a befejezésnél voltak izgalmak, de a meccs nagy részében tudtam teljesíteni azt, amit megbeszéltünk, és ki tudtam zökkenteni őt a játékából. A döntő szettben nagyon elkaptam a fonalat, ott álltam a (győzelem) kapujában. Azt, hogy milyen érzés volt meccslabdánál adogatni, csak az tudhatja, aki játszott már ilyen szinten. Kívülről könnyű mondani, miért nem lehetett beütni azt a szervát. Nagyon szerettem volna…”

Bondárnak öt meccslabdája volt az Australian Open 2025-ös bajnoka ellen – kettőnél kettős hibát ütött –, ezekre így emlékezett vissza:

„Az első meccslabdánál úgy izgultam, hogy remegett a lábam. A következőnél már nyugodtabb tudtam maradni, a második szervám csak kicsivel csúszott ki. Választhattam volna olyan szervát, amit magasabb százalékban ütök be, ebben biztos vagyok. De egy Grand Slam-bajnok állt a túloldalon, aki nem adja csak úgy a meccset. Volt még utána három meccslabdám, nagy hibát nem csináltam… Nyilván lehetett volna egy-egy pozícióból bátrabban megjátszani (a labdát), de azokban a pillanatokban néhány tizedmásodperc alatt nehéz jó döntést hozni.”

Bár a vereség feldolgozása időbe telik, Bondár úgy véli, az ilyen mérkőzésekből tanulhat a legtöbbet – végül is úgy szorongatott meg egy Grand Slam-győztest, hogy az a kedvenc borításán játszott, és élvezte a közönség biztatását.

„Megyek tovább, a feszültséget nem szabad benn tartani. Grand Slam-tornán párosozhatok, és bár a partneremmel most először játszunk együtt, megteszünk majd mindent, szeretnénk jól teljesíteni” – előlegezte meg a folytatást a magyar játékos, aki az ukrán Anhelina Kalinina oldalán az Alina Kornyejeva, Daria Vidmanova páros ellen kezd a magyar idő szerint péntekről szombatra virradóra kiírt programban.

 

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