Hornok Miklós: Szélesebb bázisban kell fejleszteni a játékosokat





Davis-kupa-csapatunk kapitánya volt 2010 és 2014 között Hornok Miklós, majdnem 25 éven át junioredzőként tevékenykedett a hazai szövetségnél, dolgozott többek mellett Fucsovics Mártonnal és Szávay Ágnessel is. 2013-tól Kaliforniában működtetett teniszakadémiát, 2024-ben hazaköltözött – most pedig az egyik a három jelölt közül, Kosztoványi Roland és Szőcs Árpád László mellett, aki a Magyar Teniszszövetség elnöki pozíciójáért indul. A szervezet szombaton tartja meg rendkívüli tisztújító közgyűlését, amelyen többek mellett új vezetőt is választanak a távozó Lázár János helyére

„Kétezeröt és 2013 között utánpótlás-kapitány voltam, Papp Sándorral közösen a legjobb öt nemzet közé vezettük Magyarországot a juniorok között. Ebből az időszakból került ki az a generáció, amelynek tagjai most ott vannak az élvonalban a felnőtteknél – kezdte lapunknak Hornok Miklós. – Szűkült az ifjabb generáció menedzselése, szélesebb bázisban kellene megoldani a játékosok fejlesztését. Korábban legalább tíz-tizenkét gyerekkel utaztunk egyszerre a legmagasabb szintű korosztályos nemzetközi versenyekre, egy széles kör volt lelkes, ami kell a versenyszellem fenntartásához. Harminc-negyven gyerek folyamatos menedzseléséből kerültek ki néhányan, akik aztán topjátékosok lettek. Voltak junior Grand Slam-győzteseink, világelsőink, ami a széles körű, klubokkal összefogásban zajló képzési rendszerből származott. Manapság viszont eleve néhány gyerekre építenek, a többiek pedig így könnyen motiválatlanná válhatnak.”

A fiatalok bevonzásával kapcsolatban Hornok Miklós példaképp felhozta, hogy a Magyar Jégkorongszövetség „Gyere hokizni!” elnevezésű toborzóprogramját a teniszben is meg lehetne honosítani. A klubok helyzetével és az edzői licencrendszer további megújításának tervével összefüggésben így vélekedik.

„A klubok önfinanszírozó rendszerbe kényszerültek. Például fontos, hogy az összes pályájuk telve legyen, és ne hiányozzanak edzők a nemzetközi tornákra utazás miatt, mert az bevételkiesés, a játékosok felkészítése klubszinten egyre többe kerül. Egyezségre van szükség a klubok és a szövetség között, mi az, amiből a klubok engedhetnek, mi az, amiben a szövetség nyújthat támogatást. Fontos megemlíteni az edzők közös mederbe terelését. Például az olasz tenisz annak köszönhetően is fejlődött jelentősen az utóbbi tíz évben, hogy az összes edzőt ugyanazon oktatási követelmények alapján rangsorolták, akkreditálták, így az összes játékos is ugyanabban a szisztémában nevelkedik, és ugyanazt a technikát, játékstílust tanulja, mint például Flavio Cobolli. Nekünk is nagyon jó edzőink vannak, csak rendszerezni kell az oktatási folyamatokat.”

Programpontjai között szerepel az utánpótlásbázis szélesítése is. Ezzel kapcsolatban így fogalmazott:

„A taosportágak korábban elvitték a gyerekeket a tenisztől, reményeink szerint ennek átalakításával ez megváltozik. Arra kell ösztönözni az utánpótlás-neveléssel foglalkozó klubokat, hogy az óvodás gyerekek közé is eljussanak, és az iskolások tantervébe be kellene kerülniük a teniszfoglalkozásoknak is, ezt próbálnánk megtárgyalni többek mellett az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériummal.”

Hornok további elképzelései között szerepel a régiós központok kialakítása is. És arra is rámutatott, hogy a jelenlegi topjátékosaink jórészt nem budapestiek.

„A régiós központok azért lényegesek, hogy az ország más részéről származó jó képességű, elszánt gyerekeket jobban segítsük. Lehetne például négy ilyen központ, kettő az ország nyugati, kettő a keleti részében, ahol időről időre összetartáson vennének részt a környékbeli játékosok – persze Budapestet sem hagynánk ki ebből. A legnagyobb ígéretek folyamatosan együtt edzenének, ami segítené az eredményességüket, amikor nemzetközi színtérre lépnek.”

A szövetség honlapja szerint Hornok Miklós nemcsak elnökjelölt, de elnökségi tagjelölt is.

„Szakmai vonalról érkezem, végigmentem a ranglétrán. A sportág megerősödéséhez az kell, hogy az elnökség a szakmát támogassa. A célom az, hogy ebben segítsem előrelépni a magyar teniszt.”