Amerikából jöttem: siratjuk a Chargerst, ünnepeljük a Chiefst, Caleb Williams meg...

Az NFL-alapszakasz 2. fordulóját követően csak több kérdésünk lett, de már látszik, mely csapatokat mértük fel rosszul, s kik azok, akik úgy érzik, még ráérnek összeforrni. Amerikából jöttem NFL-podcast, 3. évad, 3. rész a Nemzeti Sporton!
Az adás tartalmából:
– Ünnepeltük a Chiefst: visszatért Patrick Mahomes és az elit offense, de olyan formában, amit még nem láttunk?
– Siratjuk a Chargerst: 0–2-es mérleg, pocsék támadósor, gyenge játék… máris kuka a szezon?
– Megtesszük mindkettőt Caleb Williamsszel: úgy tűnt, vége a szezonjának, sírt, integetett, majd kiderült, meg se sérült…
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