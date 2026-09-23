Nemzeti Sportrádió

Amerikából jöttem: siratjuk a Chargerst, ünnepeljük a Chiefst, Caleb Williams meg...

2026.09.23. 20:24
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Kansas CIty Chiefs Amerikából jöttem NFL NFL-podcast NFL-alapszakasz Itt van Amerika! Itt van Amerika Los Angeles Chargers
Az NFL-alapszakasz 2. fordulóját követően csak több kérdésünk lett, de már látszik, mely csapatokat mértük fel rosszul, s kik azok, akik úgy érzik, még ráérnek összeforrni. Amerikából jöttem NFL-podcast, 3. évad, 3. rész a Nemzeti Sporton!

 

Az adás tartalmából: 
– Ünnepeltük a Chiefst: visszatért Patrick Mahomes és az elit offense, de olyan formában, amit még nem láttunk? 
– Siratjuk a Chargerst: 0–2-es mérleg, pocsék támadósor, gyenge játék… máris kuka a szezon? 
– Megtesszük mindkettőt Caleb Williamsszel: úgy tűnt, vége a szezonjának, sírt, integetett, majd kiderült, meg se sérült…

 

Kansas CIty Chiefs Amerikából jöttem NFL NFL-podcast NFL-alapszakasz Itt van Amerika! Itt van Amerika Los Angeles Chargers
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