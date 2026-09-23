Amerikából jöttem: siratjuk a Chargerst, ünnepeljük a Chiefst, Caleb Williams meg...

Az adás tartalmából:

– Ünnepeltük a Chiefst: visszatért Patrick Mahomes és az elit offense, de olyan formában, amit még nem láttunk?

– Siratjuk a Chargerst: 0–2-es mérleg, pocsék támadósor, gyenge játék… máris kuka a szezon?

– Megtesszük mindkettőt Caleb Williamsszel: úgy tűnt, vége a szezonjának, sírt, integetett, majd kiderült, meg se sérült…