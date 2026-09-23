Erős teljesítménnyel hangolódtak sportlövőink a novemberi világbajnokságra

Immáron ötödik alkalommal gyűltek össze a hazai és nemzetközi sportlövők a Nemzeti Lőtéren, hogy részt vegyenek a Masped-kupán. Ebben az évben talán az eddigi legnépesebb és legnívósabb mezőny látogatott el az eseményre, 21 ország több mint 300 versenyzője állt lőállásba, a versenyen a felnőttek mellett az utánpótlás is megmérettette magát. A felnőttek szempontjából azért is fontos volt a Masped-kupa, hiszen november elején kerül sor az olimpiai kvótaszerző világbajnokságra, így bő egy hónappal előtte mindenki felmérhette, hol tart a felkészülésben.

„Rendkívül fontosnak tartom, hogy ilyen nívós, nemzetközi mezőnyben versenyezhettek a magyar sportlövők, olimpiai bajnokok, érmesek, Európa-, és világbajnokok látogattak el hozzánk és álltak lőállásba – mondta a Nemzeti Sportnak Sinka László, a hazai szövetség főtitkára. – A legtöbb tapasztalatra mérkőzéshelyzetben lehet szert tenni. Ekkora létszám nagyon extra ebben az időszakban, és ebből kiindulva érezzük, hogy a Masped-kupát a következő években is meg kell szerveznünk. Ez már az ötödik kiírás volt, és remek helyen van a versenynaptárban, persze ha igény van rá, akkor a jövőben át tudjuk szervezni. A válogatott kerettagok többsége kiváló teljesítményt nyújtott, nem csak a helyezéseket nézve, hanem a köregységek eredményeit is vizsgálva. Fontos időszakban vagyunk, hiszen bő egy hónap, és kezdetét veszi az olimpiai kvótaszerző világbajnokság, nem mindegy, ki milyen állapotban és formában van jelenleg. Elég jó dolgokat láttunk a férfi és a női versenyzőinktől is.”

A magyar sportlövők összesen 12 érmet szereztek a Masped-kupán, hat arany mellett három-három ezüst-, és bronzérem került a mieink nyakába. A légpuskások tíz méteren uralták a mezőnyt, Péni István az alapverseny mellett a döntőt is megnyerte, míg Dénes Eszter másodikként kvalifikálva a fináléra állhatott fel végül a dobogó legfelső fokára. Vintze Regina a harmadik pozícióban zárta az első napot. 50 méteren, a három testhelyzetű lövészetben is jól ment a mieinknek, Péni ezt a számot is megnyerte, valamint Vintze is remekelt, a dobogó legfelső fokára állhatott ő is. Fekvőlövészetben Nagybányai-Nagy Anna első, Péni második lett. A pisztolyosok 25 méter standard számában Major Veronika toronymagasan nyert. 10 méteren Fábián Sára Ráhel szolgáltatta a magyar érmet, egy ezüsttel zárta a versenyt. Az utolsó napon két bronzéremnek örülhettek a mieink, Major és Nagy Ákos Károly állhatott fel a dobogóra.

„Az alaperedmények fantasztikusak voltak, egyéni és országos csúcsok születtek. A női pisztolyosoknál elképesztő színvonal volt, az első hét versenyző 580-at, vagy afölött lőtt. Major Veronika 589-cel második lett, 590 volt a teteje. Major mellett Fábián Sára is a legjobbak között volt. Reménykeltő a szereplésük a fiataloknak is, Nagybányai-Nagy egyértelműsíti a helyét a válogatottban, Vintze pedig a ma és a holnap feltörekvő titánja. Nagy Ákos Károly is remekül lőtt ezen a versenyen, de az alapversenyben Rédecsi Máté is erős teljesítményt nyújtott. Bíztató a jövőre nézve, hogy a puskások és a pisztolyosoknál is jönnek a fiatalok, akik helytállnak a felnőttek között. Ez a szereplés minden versenyzőnk önbizalmának nagyon sokat jelenthet a következő hetekre, de ehhez kellett, hogy ilyen mezőny látogasson el a versenyre. Itt volt az olimpiai bajnok Rajmond Deberec, aki kétszer bronzérmet lőtt a játékokon, nagyon élvezte a versenyt és a körülményeket, dobogón végzett. Az inspirálja, hogy mennyi ügyes és tehetséges fiatal sportlövő van Európában.”

A kvótaszerző világbajnokság november elején kezdődik Dohában, a hétvégén még egy országos bajnokság vár a magyar sportlövőkra, majd a szakbizottságok, valamint az elnökség kerül előtérbe, ugyanis a hétvégi viadal lesz az utolsó válogató is egyben, szeptember végén kijelölik az utazó magyar csapatot.