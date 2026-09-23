Nemzeti Sportrádió

Tenisz: csaknem ötórás meccs után a nyolc között

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.09.23. 20:21
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Tenisz Fazekas Vencel Mokán István Damján U16-os Eb Parma
Drámai csatában, győzött Parmában Mokán István Damján az U16-os Európa-bajnokságon.

A magyar szövetség beszámolója szerint a kontinensviadalon a negyeddöntőbe jutásért a magyar korosztályos ranglista éllovasa, csaknem ötórás meccsen a spanyol Ian Barroeta ellen 7:6, 6:7, 6:4-re nyert.

Mokán István Damján később a páros negyeddöntőben is szerepelt; a magyar kettős 6:2, 6:3-as vereséget szenvedett a 11. kiemelt holland duótól. A mieink dolgát nem könnyítette meg, hogy Mokán maratoni egyéni mérkőzés után, míg Fazekas sérüléssel bajlódva lépett pályára.

Damján ellenfele csütörtökön a négy közé kerülésért az a holland Mats Jutte lesz, akit egy héttel ezelőtt a várnai fináléban legyőzött, és a szerdai páros vereségért is visszavághat neki.

(Kiemelt képünkön: Mokán István Damján Forrás: Magyar Tenisz Szövetség/Facebook)

Tenisz Fazekas Vencel Mokán István Damján U16-os Eb Parma
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