Tenisz: csaknem ötórás meccs után a nyolc között

A magyar szövetség beszámolója szerint a kontinensviadalon a negyeddöntőbe jutásért a magyar korosztályos ranglista éllovasa, csaknem ötórás meccsen a spanyol Ian Barroeta ellen 7:6, 6:7, 6:4-re nyert.

Mokán István Damján később a páros negyeddöntőben is szerepelt; a magyar kettős 6:2, 6:3-as vereséget szenvedett a 11. kiemelt holland duótól. A mieink dolgát nem könnyítette meg, hogy Mokán maratoni egyéni mérkőzés után, míg Fazekas sérüléssel bajlódva lépett pályára.

Damján ellenfele csütörtökön a négy közé kerülésért az a holland Mats Jutte lesz, akit egy héttel ezelőtt a várnai fináléban legyőzött, és a szerdai páros vereségért is visszavághat neki.

(Kiemelt képünkön: Mokán István Damján Forrás: Magyar Tenisz Szövetség/Facebook)